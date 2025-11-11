Passa da Active Directory a Entra ID — senza compromettere la compatibilità LDAP
Passa senza problemi da Active Directory on-prem a Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta o OneLogin. Foxpass Cloud LDAP estende l’autenticazione IdP della tua organizzazione ai sistemi che si basano ancora su LDAP
La sfida: AD legacy in un mondo cloud-first
I moderni team IT e di sicurezza stanno passando a piattaforme di identità cloud-first per MFA centralizzata, applicazione del modello zero-trust e gestione semplificata del ciclo di vita degli utenti. Tuttavia, molti sistemi critici — VPN, dispositivi NAS e strumenti per sviluppatori — dipendono ancora da LDAP per l'autenticazione.
Questo costringe i team IT a continuare a gestire server on-prem Active Directory (AD) o Azure AD Domain Services (AD DS) solo per pochi sistemi rimasti. L’IT ha bisogno di un modo per centralizzare sull’identità cloud mantenendo operativi i sistemi basati su LDAP.
Blocchi comuni della migrazione:
Sistemi VPN o NAS che supportano solo LDAP (non SAML o OIDC)
Dipendenze di rete di Azure AD DS costose e complesse
Gestione utenti duplicata tra AD e IdP cloud
Applicazione limitata dell'MFA e policy di accesso incoerenti
I team IT hanno bisogno di un modo per passare completamente a Entra ID senza compromettere i sistemi che dipendono da LDAP.
La soluzione Foxpass: Cloud LDAP con integrazione IdP moderna
Foxpass Cloud LDAP modernizza la tua infrastruttura di identità fornendo una directory LDAP completamente gestita, ospitata nel cloud, che si sincronizza automaticamente con l'IdP cloud della tua organizzazione. Elimina la necessità di server AD locali o di Azure AD DS solo per l'autenticazione, mantenendo al contempo la compatibilità LDAP per i sistemi che non possono usare SAML o OIDC.
Gli utenti si autenticano tramite l’IdP della tua organizzazione, mentre Foxpass Cloud LDAP fornisce le risposte LDAP attese dai sistemi legacy, offrendoti un’autenticazione coerente e sicura ovunque.
Usalo per:
Mantieni la compatibilità LDAP per VPN, NAS e gli strumenti di sviluppo interni.
Centralizza la gestione di utenti e gruppi sul tuo IdP cloud (Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin).
Applica l'MFA e le policy di accesso tramite il tuo IdP.
Disattiva i controller di dominio ed elimina le dipendenze da Azure AD DS.
Se gestisci internamente il tuo server LDAP o AD, probabilmente stai sprecando un sacco del tempo del tuo staff IT.
Ken K., Verified Foxpass User
Integrazione semplice con il tuo IDP (Okta/Google), fornisce un'interfaccia LDAP senza un AD on-premise o server. Il team è fantastico ed è disponibile a implementare le funzionalità che consigliamo.
Isaac O., Director of Technology
Come funziona Foxpass Cloud LDAP per sostituire l'autenticazione AD
Foxpass Cloud LDAP sincronizza utenti e gruppi dall'IdP della tua organizzazione. I sistemi legacy si autenticano a Foxpass utilizzando LDAP su TLS. Foxpass convalida l’utente rispetto al tuo IdP e restituisce la risposta LDAP appropriata. Tutti gli eventi di autenticazione vengono registrati per garantire visibilità e conformità.
Vantaggi principali della centralizzazione dell'identità nel cloud
Migrazione da AD a Entra ID senza interruzioni: mantieni l'autenticazione LDAP per sistemi VPN, NAS e CI/CD durante e dopo la migrazione.
Nessun tempo di inattività, nessun account duplicato: utenti e gruppi si sincronizzano automaticamente dal tuo IdP cloud.
Estendi l’identità zero-trust ovunque: l’MFA e il controllo degli accessi rimangono coerenti in tutti i sistemi.
Riduci costi e complessità: elimina la necessità di domain controller e Azure AD DS.
Implementazione rapida: Inizia in meno di un'ora.
Usi già LDAP Bridge?
Foxpass Cloud LDAP è il passo successivo. Una volta che i tuoi sistemi legacy eseguono correttamente l'autenticazione tramite LDAP Bridge, puoi passare completamente a Foxpass Cloud LDAP, rimuovendo AD dal percorso di autenticazione e mantenendo la compatibilità LDAP.
Inizia a modernizzare la tua architettura delle identità oggi stesso
Foxpass Cloud LDAP consente alla tua organizzazione di centralizzare l'identità nel cloud, mantenendo ogni sistema connesso e sicuro.
Unifica l'autenticazione, riduci la complessità e realizza un'architettura zero-trust, cloud-first, senza dover mantenere AD on-prem.