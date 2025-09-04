Automatizza, integra ed estendi Foxpass con un'API REST completa
Gestisci utenti, gruppi, chiavi SSH, criteri di accesso e dati di audit con sicurezza tramite un'API intuitiva per gli sviluppatori, progettata per l'automazione sicura dell'infrastruttura.
Perché usare l'API di Foxpass?
La gestione manuale di directory o chiavi non è scalabile e introduce rischi. L'API di Foxpass consente al tuo team di:
Automatizza il provisioning di utenti e gruppi
Sincronizza le chiavi SSH in modo programmatico
Gestisci i permessi di accesso come codice
Integrati con le piattaforme interne e le pipeline DevOps
Attiva il deprovisioning o la revoca delle credenziali tramite strumenti CI/CD
Se vuoi gestire l'infrastruttura su larga scala, questa API è la base per l'automazione IAM e l'applicazione del modello zero-trust.
Funzionalità principali
Gestione utenti
Crea, aggiorna o elimina utenti
Imposta i ruoli utente e gli attributi di accesso LDAP
Disabilita o riabilita gli account a livello programmatico
Gestione dei gruppi
Crea gruppi e assegna utenti
Applica criteri di accesso tramite autorizzazioni basate sui gruppi
Controlla dinamicamente l'appartenenza ai gruppi LDAP
Gestione delle chiavi SSH (con componente aggiuntivo Engineering)
Carica le chiavi SSH negli account utente
Ruota le chiavi tramite script o azione CI/CD
Applica il controllo delle chiavi da un'unica fonte su tutti i server
Controllo degli attributi POSIX (con componente aggiuntivo Engineering)
Definisci UID, GID, shell e directory home per gli utenti engineering
Integra con i sistemi di accesso Linux/macOS
Log di audit e dati di autenticazione
Recupera i log di accesso per LDAP e RADIUS
Esporta i log in uno strumento SIEM o di monitoraggio
Controlla la cronologia degli accessi per la conformità
Integrazioni più diffuse
- Portali di amministrazione interni personalizzati
- Infrastruttura come codice (ad es., Terraform, Ansible)
- Pipeline CI/CD (ad es. flussi di lavoro di deprovisioning)
- Strumenti MDM o di gestione degli endpoint
- Automazioni per la risposta agli incidenti
Architettura API
endpoint RESTful con strutture JSON prevedibili
Autenticazione basata su token con accesso con ambito definito
Limiti di frequenza per prestazioni e sicurezza
Completamente documentato tramite Foxpass Developer Portal
Gli endpoint di esempio includono:
GET /api/users/ – Elenca gli utenti
POST /api/groups/ – Crea gruppo
PUT /api/public-keys/{id}/ – Aggiorna la chiave SSH
GET /api/logs/ – Recupera i log di audit
Sicurezza by design
Crittografia TLS per tutto il traffico API
Autorizzazioni dei token API basate sui ruoli
Log e tracce di controllo dell’attività API
Supporta casi d'uso conformi a SOC 2 e HIPAA
Pronto ad automatizzare il tuo controllo degli accessi?
L'API di Foxpass offre al tuo team il controllo e la flessibilità per gestire l'IAM come un'infrastruttura: sicura, scalabile e basata sul codice.