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Foxpass
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A web page displays SSH key configuration settings. A dropdown menu labeled SSH Key expiration time? is open, showing options: No Expiration, 90 days, 180 days, and 360 days. The No Expiration option is highlighted.

Automatizza, integra ed estendi Foxpass con un'API REST completa

Gestisci utenti, gruppi, chiavi SSH, criteri di accesso e dati di audit con sicurezza tramite un'API intuitiva per gli sviluppatori, progettata per l'automazione sicura dell'infrastruttura.

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A man with glasses and a bun smiles while working on a computer at a desk in a modern office. Two other people are seen collaborating in the background.

Perché usare l'API di Foxpass?

La gestione manuale di directory o chiavi non è scalabile e introduce rischi. L'API di Foxpass consente al tuo team di:

  • Automatizza il provisioning di utenti e gruppi

  • Sincronizza le chiavi SSH in modo programmatico

  • Gestisci i permessi di accesso come codice

  • Integrati con le piattaforme interne e le pipeline DevOps

  • Attiva il deprovisioning o la revoca delle credenziali tramite strumenti CI/CD

Se vuoi gestire l'infrastruttura su larga scala, questa API è la base per l'automazione IAM e l'applicazione del modello zero-trust.

Funzionalità principali

  • Secure remote access management icon

    Gestione utenti

    • Crea, aggiorna o elimina utenti

    • Imposta i ruoli utente e gli attributi di accesso LDAP

    • Disabilita o riabilita gli account a livello programmatico


  • User groups icon

    Gestione dei gruppi

    • Crea gruppi e assegna utenti

    • Applica criteri di accesso tramite autorizzazioni basate sui gruppi

    • Controlla dinamicamente l'appartenenza ai gruppi LDAP


  • SSO and SAML integration key icon

    Gestione delle chiavi SSH (con componente aggiuntivo Engineering)

    • Carica le chiavi SSH negli account utente

    • Ruota le chiavi tramite script o azione CI/CD

    • Applica il controllo delle chiavi da un'unica fonte su tutti i server


  • Blue icon of a computer monitor displaying a gear symbol on the left and lines representing text or settings on the right, suggesting configuration or system settings.

    Controllo degli attributi POSIX (con componente aggiuntivo Engineering)

    • Definisci UID, GID, shell e directory home per gli utenti engineering

    • Integra con i sistemi di accesso Linux/macOS


  • Update Management icon

    Log di audit e dati di autenticazione

    • Recupera i log di accesso per LDAP e RADIUS

    • Esporta i log in uno strumento SIEM o di monitoraggio

    • Controlla la cronologia degli accessi per la conformità


Integrazioni più diffuse

  • Portali di amministrazione interni personalizzati
  • Infrastruttura come codice (ad es., Terraform, Ansible)
  • Pipeline CI/CD (ad es. flussi di lavoro di deprovisioning)
  • Strumenti MDM o di gestione degli endpoint
  • Automazioni per la risposta agli incidenti

Architettura API

  • endpoint RESTful con strutture JSON prevedibili

  • Autenticazione basata su token con accesso con ambito definito

  • Limiti di frequenza per prestazioni e sicurezza

  • Completamente documentato tramite Foxpass Developer Portal


Gli endpoint di esempio includono:

  • GET /api/users/ – Elenca gli utenti

  • POST /api/groups/ – Crea gruppo

  • PUT /api/public-keys/{id}/ – Aggiorna la chiave SSH

  • GET /api/logs/ – Recupera i log di audit


A glowing blue digital padlock icon in the center of a dark background with circular, futuristic technology patterns, symbolizing cybersecurity or data protection.

Sicurezza by design

  • Crittografia TLS per tutto il traffico API

  • Autorizzazioni dei token API basate sui ruoli

  • Log e tracce di controllo dell’attività API

  • Supporta casi d'uso conformi a SOC 2 e HIPAA


Risorse

Riferimento API completo
Guide rapide e all'integrazione

Pronto ad automatizzare il tuo controllo degli accessi?

L'API di Foxpass offre al tuo team il controllo e la flessibilità per gestire l'IAM come un'infrastruttura: sicura, scalabile e basata sul codice.

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