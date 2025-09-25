Controllo degli accessi Zero Trust per team tecnologici dinamici
Foxpass aiuta le aziende SaaS, software e tech a proteggere l'infrastruttura, automatizzare la gestione degli accessi e prepararsi agli audit, senza rallentare i tuoi ingegneri.
La sfida
Le aziende software in crescita affrontano un insieme unico di rischi legati a IAM e all'infrastruttura:
Chiavi SSH condivise e controllo degli accessi ad hoc
Password archiviati in vault o fogli di calcolo
Nessuna traccia di controllo per l'accesso all'infrastruttura
Sistemi di directory legacy che non si adattano a stack cloud-native
Accesso VPN e Wi‑Fi non legato all’identità
Quando la sicurezza passa in secondo piano rispetto alla velocità, il debito tecnico si trasforma in debito di sicurezza.
La soluzione Foxpass
Foxpass offre alle organizzazioni SaaS e orientate all’ingegneria un livello di identity and access management (IAM) intuitivo per gli sviluppatori, progettato per:
Applicazione dell'accesso zero-trust (RADIUS + LDAP)
Rotazione delle chiavi SSH e controllo dell'accesso sudo
Autenticazione VPN e Wi-Fi collegata al tuo IdP
Log pronti per l’audit per SOC 2, HIPAA e la fiducia dei clienti
Automazione API-first e sincronizzazione delle directory
Casi d'uso chiave per team SaaS e tecnologici
Centralizza la gestione delle chiavi SSH e il controllo degli accessi a Linux/macOS
Sostituisci la gestione sparsa delle chiavi con un controllo centralizzato collegato a LDAP e al tuo IdP.
Accesso sicuro a VPN e Wi-Fi per team ibridi
Applica l'autenticazione RADIUS usando l'identità o i certificati. Nessuna credenziale condivisa.
Collega l'accesso a ruoli e gruppi di ingegneria
Usa la sincronizzazione delle directory (Okta, Google, Entra ID) per mappare utenti e team a sistemi, app e criteri.
Log pronti per gli audit per SOC 2 e le revisioni di sicurezza
Ottieni piena visibilità su chi ha effettuato l'accesso, a cosa e quando. Esporta facilmente i log per audit di conformità o indagini sugli incidenti.
Automatizza l'IAM con API e flussi di lavoro DevOps
Crea, revoca e ruota gli accessi utilizzando l’API di Foxpass. Integra con strumenti di CI/CD e di platform engineering.
Progettato per la sicurezza e la scalabilità del SaaS
Requisito
Supportato da Foxpass
Supporto per audit SOC 2 / HIPAA
Rotazione delle chiavi SSH e applicazione di Sudo
Accesso a VPN e Wi-Fi basato sull'identità
Provisioning basato su API
Sincronizzazione directory (Okta, Google, Entra ID)
Registrazione degli audit & conservazione dei log
Supporto per Linux/macOS/UNIX
Onboarding e offboarding rapidi
Scelto da aziende SaaS in crescita, startup sostenute da VC e team dev-first che devono muoversi rapidamente senza compromettere la sicurezza.
"Portare il LDAP fuori sede è stato un peso significativo tolto dai nostri sistemi IT interni."
Todd P.
Responsabile IT
Scelto da aziende SaaS in crescita, startup sostenute da VC e team dev-first che devono muoversi rapidamente senza compromettere la sicurezza.
LDAP come Servizio
"Foxpass è veloce e facile da impostare all'interno della tua organizzazione, facilmente configurabile per sincronizzarsi con gli archivi utente esistenti. Siamo clienti praticamente da quando hanno lanciato e non possiamo contare il numero di volte in cui hanno fallito. Si prende cura di tutti i problemi di gestione della replica ldap, integrazione, ecc. e lo gestisce in sicurezza per te."
Michael C.
Head of Devops e Platform Security