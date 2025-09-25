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Foxpass
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Two men working at a desk with multiple computer monitors displaying code. One man is looking at a digital tablet held by the other man, and they appear to be discussing something work-related.

Controllo degli accessi Zero Trust per team tecnologici dinamici

Foxpass aiuta le aziende SaaS, software e tech a proteggere l'infrastruttura, automatizzare la gestione degli accessi e prepararsi agli audit, senza rallentare i tuoi ingegneri.

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La sfida

Le aziende software in crescita affrontano un insieme unico di rischi legati a IAM e all'infrastruttura:

  • Chiavi SSH condivise e controllo degli accessi ad hoc

  • Password archiviati in vault o fogli di calcolo

  • Nessuna traccia di controllo per l'accesso all'infrastruttura

  • Sistemi di directory legacy che non si adattano a stack cloud-native

  • Accesso VPN e Wi‑Fi non legato all’identità

Quando la sicurezza passa in secondo piano rispetto alla velocità, il debito tecnico si trasforma in debito di sicurezza.

La soluzione Foxpass

Foxpass offre alle organizzazioni SaaS e orientate all’ingegneria un livello di identity and access management (IAM) intuitivo per gli sviluppatori, progettato per:

  • Applicazione dell'accesso zero-trust (RADIUS + LDAP)

  • Rotazione delle chiavi SSH e controllo dell'accesso sudo

  • Autenticazione VPN e Wi-Fi collegata al tuo IdP

  • Log pronti per l’audit per SOC 2, HIPAA e la fiducia dei clienti

  • Automazione API-first e sincronizzazione delle directory


Casi d'uso chiave per team SaaS e tecnologici

  • A simple blue outline of a key with two plus signs, one above and one below the key, on a light gray background.

    Centralizza la gestione delle chiavi SSH e il controllo degli accessi a Linux/macOS

    Sostituisci la gestione sparsa delle chiavi con un controllo centralizzato collegato a LDAP e al tuo IdP.

    Ulteriori informazioni

  • Blue icon of three people with curved lines above the center figure, suggesting communication, connection, or broadcasting among a group.

    Accesso sicuro a VPN e Wi-Fi per team ibridi

    Applica l'autenticazione RADIUS usando l'identità o i certificati. Nessuna credenziale condivisa.

    Ulteriori informazioni

  • Blue icon of two people sitting across from each other at a table, representing a meeting or conversation.

    Collega l'accesso a ruoli e gruppi di ingegneria

    Usa la sincronizzazione delle directory (Okta, Google, Entra ID) per mappare utenti e team a sistemi, app e criteri.

  • Blue outline icon of a sheet of paper with the top right corner folded and three horizontal lines to its lower right, suggesting writing or a document.

    Log pronti per gli audit per SOC 2 e le revisioni di sicurezza

    Ottieni piena visibilità su chi ha effettuato l'accesso, a cosa e quando. Esporta facilmente i log per audit di conformità o indagini sugli incidenti.

    Ulteriori informazioni

  • Blue line icon of a laptop with a gear symbol and text lines on the screen, representing settings or system configuration.

    Automatizza l'IAM con API e flussi di lavoro DevOps

    Crea, revoca e ruota gli accessi utilizzando l’API di Foxpass. Integra con strumenti di CI/CD e di platform engineering.

    Ulteriori informazioni

Progettato per la sicurezza e la scalabilità del SaaS

Requisito

Supportato da Foxpass

Supporto per audit SOC 2 / HIPAA

Rotazione delle chiavi SSH e applicazione di Sudo

Accesso a VPN e Wi-Fi basato sull'identità

Provisioning basato su API

Sincronizzazione directory (Okta, Google, Entra ID)

Registrazione degli audit & conservazione dei log

Supporto per Linux/macOS/UNIX

Onboarding e offboarding rapidi


Scelto da aziende SaaS in crescita, startup sostenute da VC e team dev-first che devono muoversi rapidamente senza compromettere la sicurezza.

The Software Advice logo features the words Software Advice in bold white text on a black background, with an orange chat bubble icon on the upper right.

"Portare il LDAP fuori sede è stato un peso significativo tolto dai nostri sistemi IT interni."

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Todd P.

Responsabile IT

Scelto da aziende SaaS in crescita, startup sostenute da VC e team dev-first che devono muoversi rapidamente senza compromettere la sicurezza.

Capterra logo featuring a stylized multicolored geometric arrowhead on the left and the word Capterra in bold blue text on the right.

LDAP come Servizio

"Foxpass è veloce e facile da impostare all'interno della tua organizzazione, facilmente configurabile per sincronizzarsi con gli archivi utente esistenti. Siamo clienti praticamente da quando hanno lanciato e non possiamo contare il numero di volte in cui hanno fallito. Si prende cura di tutti i problemi di gestione della replica ldap, integrazione, ecc. e lo gestisce in sicurezza per te."

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Michael C.

Head of Devops e Platform Security

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