Collabora con Foxpass per offrire un accesso OpenRoaming fluido e sicuro
Foxpass consente ai provider di telecomunicazioni, agli MSPs e alle federazioni Wi-Fi di partecipare alle implementazioni OpenRoaming e di scalarle, grazie a cloud RADIUS sicuro, federazione delle identità ed esperienza PKI.
Che cos'è OpenRoaming?
OpenRoaming™, guidata dalla Wireless Broadband Alliance (WBA), è una federazione globale di roaming che consente agli utenti di connettersi automaticamente a reti Wi-Fi affidabili senza autenticazione manuale, in modo sicuro e senza interruzioni, utilizzando un accesso basato su identità e certificati.
Collega le reti cellulari e Wi‑Fi e richiede:
Un modello di identità federata
Supporto per l'autenticazione EAP-TLS
Infrastruttura RADIUS scalabile con gestione PKI
Conformità al framework tecnico OpenRoaming della WBA
Passpoint (Hotspot 2.0): la base del roaming senza interruzioni
Passpoint®, noto anche come Hotspot 2.0, è lo standard della Wi-Fi Alliance che consente ai dispositivi di rilevare e connettersi automaticamente in modo sicuro a reti Wi-Fi affidabili, senza l’attrito dei captive portal o accessi ripetuti. Offre un'esperienza simile a quella della rete cellulare tramite Wi-Fi, garantendo connessioni fluide, sicure e scalabili.
OpenRoaming si basa su Passpoint aggiungendo identità federata, PKI e criteri di federazione di roaming globale. Insieme, forniscono la base tecnica per l'offload degli abbonati, i servizi aziendali e il Wi-Fi per le smart city.
Foxpass aiuta le telco e gli operatori Wi-Fi ad adottare Passpoint fornendo le funzionalità di cloud RADIUS, gestione del ciclo di vita dei certificati e federazione delle identità necessarie per implementazioni di livello carrier. Con il supporto integrato per EAP-TLS, RadSec e il provisioning automatico dei certificati, Foxpass rende le implementazioni di Passpoint e OpenRoaming sicure e senza attriti.
L'opportunità per i provider di telecomunicazioni e connettività
Poiché il Wi-Fi diventa fondamentale per scaricare il traffico mobile, migliorare la copertura indoor ed estendere i servizi aziendali, OpenRoaming (powered by Passpoint) sta diventando un elemento di differenziazione strategico per:
Operatori di livello 1 e livello 2
Operatori di fibra e wireless fisso
Provider di Wi‑Fi gestito
Implementatori di infrastrutture per smart city
Federazioni simili a Eduroam per settori verticali (ad es. governo, retail, stadi)
Foxpass aiuta i partner a implementare un'infrastruttura di identità e accesso cloud-native di livello carrier per l'abilitazione di OpenRoaming.
Come Foxpass supporta le implementazioni OpenRoaming
Cloud RADIUS su larga scalaUlteriori informazioni
Supporto integrato per EAP-TLS, EAP-TTLS e RadSec
Nessun hardware on-prem o configurazione RADIUS legacy richiesta
>99,9% di uptime con ridondanza globale e failover
Federazione dell’identità e autenticazione
Foxpass funge da server AAA sicuro per i provider di identità
Si integra con Entra ID, Google Workspace, Okta e IdP personalizzati
Consente l'onboarding BYOD con emissione di certificati
PKI e gestione del ciclo di vita dei certificati
Supporto completo X.509 per EAP-TLS
Registrazione del dispositivo tramite installer BYOD o MDM (Jamf, Kandji, Intune)
Gestione della rotazione, della scadenza e della revoca dei certificati
Interoperabilità con WBA e requisiti di federazione
Conforme agli standard delle linee guida WBA OpenRoaming
Opzioni di integrazione flessibili per gli operatori di federazione
Supporto per le relazioni di trust tra root CA e server AAA
Collabora con Foxpass per supportare OpenRoaming & Passpoint
Che tu stia lanciando una nuova federazione, ampliando il Wi-Fi per smart city o abilitando l'offload per reti 5G, Foxpass può fornire la struttura portante di identità e RADIUS per accelerare la tua implementazione di OpenRoaming o Passpoint.
Lavoriamo insieme per:
Unisciti alla federazione OpenRoaming
Adotta Passpoint per un onboarding Wi‑Fi senza interruzioni
Autentica gli utenti in modo sicuro in tutte le aree di roaming globali
Semplifica l'onboarding e la complessità della PKI
Offri un’esperienza Wi-Fi fluida a clienti e ospiti
Pronto a esplorare una partnership?
Foxpass può offrire hosting RADIUS white-label, supporto per la configurazione della federazione OpenRoaming e consulenza per l’integrazione per provider telco e di infrastrutture.