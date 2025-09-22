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A person wearing a yellow sweater sits at a wooden table, using a smartphone with both hands. The phone screen displays a messaging app keyboard, and the background is softly blurred.

Collabora con Foxpass per offrire un accesso OpenRoaming fluido e sicuro

Foxpass consente ai provider di telecomunicazioni, agli MSPs e alle federazioni Wi-Fi di partecipare alle implementazioni OpenRoaming e di scalarle, grazie a cloud RADIUS sicuro, federazione delle identità ed esperienza PKI.

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OpenRoaming Wireless Broadband Alliance logo featuring blue text, a green Wi-Fi symbol made of concentric arcs to the left, and WIRELESS BROADBAND ALLIANCE written underneath in green.

Che cos'è OpenRoaming?

OpenRoaming, guidata dalla Wireless Broadband Alliance (WBA), è una federazione globale di roaming che consente agli utenti di connettersi automaticamente a reti Wi-Fi affidabili senza autenticazione manuale, in modo sicuro e senza interruzioni, utilizzando un accesso basato su identità e certificati.

  • Collega le reti cellulari e Wi‑Fi e richiede:

  • Un modello di identità federata

  • Supporto per l'autenticazione EAP-TLS

  • Infrastruttura RADIUS scalabile con gestione PKI

  • Conformità al framework tecnico OpenRoaming della WBA


Passpoint (Hotspot 2.0): la base del roaming senza interruzioni

Passpoint®, noto anche come Hotspot 2.0, è lo standard della Wi-Fi Alliance che consente ai dispositivi di rilevare e connettersi automaticamente in modo sicuro a reti Wi-Fi affidabili, senza l’attrito dei captive portal o accessi ripetuti. Offre un'esperienza simile a quella della rete cellulare tramite Wi-Fi, garantendo connessioni fluide, sicure e scalabili.

OpenRoaming si basa su Passpoint aggiungendo identità federata, PKI e criteri di federazione di roaming globale. Insieme, forniscono la base tecnica per l'offload degli abbonati, i servizi aziendali e il Wi-Fi per le smart city.

Foxpass aiuta le telco e gli operatori Wi-Fi ad adottare Passpoint fornendo le funzionalità di cloud RADIUS, gestione del ciclo di vita dei certificati e federazione delle identità necessarie per implementazioni di livello carrier. Con il supporto integrato per EAP-TLS, RadSec e il provisioning automatico dei certificati, Foxpass rende le implementazioni di Passpoint e OpenRoaming sicure e senza attriti.

A cityscape at dusk with a river in the foreground, modern and historic buildings on both sides, and an overlay of glowing network lines and points forming a digital web in the sky above.

L'opportunità per i provider di telecomunicazioni e connettività

Poiché il Wi-Fi diventa fondamentale per scaricare il traffico mobile, migliorare la copertura indoor ed estendere i servizi aziendali, OpenRoaming (powered by Passpoint) sta diventando un elemento di differenziazione strategico per:

  • Operatori di livello 1 e livello 2

  • Operatori di fibra e wireless fisso

  • Provider di Wi‑Fi gestito

  • Implementatori di infrastrutture per smart city

  • Federazioni simili a Eduroam per settori verticali (ad es. governo, retail, stadi)

Foxpass aiuta i partner a implementare un'infrastruttura di identità e accesso cloud-native di livello carrier per l'abilitazione di OpenRoaming.

Come Foxpass supporta le implementazioni OpenRoaming

  • Blue icon showing a Wi-Fi signal next to a padlock, symbolizing a secure or protected wireless network.

    Cloud RADIUS su larga scala

    • Supporto integrato per EAP-TLS, EAP-TTLS e RadSec

    • Nessun hardware on-prem o configurazione RADIUS legacy richiesta

    • >99,9% di uptime con ridondanza globale e failover


    Ulteriori informazioni
  • Blue icon of a person inside a rectangle, with three horizontal lines above the rectangle, on a light gray background.

    Federazione dell’identità e autenticazione

    • Foxpass funge da server AAA sicuro per i provider di identità

    • Si integra con Entra ID, Google Workspace, Okta e IdP personalizzati

    • Consente l'onboarding BYOD con emissione di certificati


  • Blue outline icon of a closed book with a round award ribbon attached to the lower right corner, on a light gray background.

    PKI e gestione del ciclo di vita dei certificati

    • Supporto completo X.509 per EAP-TLS

    • Registrazione del dispositivo tramite installer BYOD o MDM (Jamf, Kandji, Intune)

    • Gestione della rotazione, della scadenza e della revoca dei certificati


  • Blue icon of a globe with grid lines on the left and two curved lines above it on the right, representing a wireless internet or global network connection.

    Interoperabilità con WBA e requisiti di federazione

    • Conforme agli standard delle linee guida WBA OpenRoaming

    • Opzioni di integrazione flessibili per gli operatori di federazione

    • Supporto per le relazioni di trust tra root CA e server AAA


Collabora con Foxpass per supportare OpenRoaming & Passpoint

Che tu stia lanciando una nuova federazione, ampliando il Wi-Fi per smart city o abilitando l'offload per reti 5G, Foxpass può fornire la struttura portante di identità e RADIUS per accelerare la tua implementazione di OpenRoaming o Passpoint.

Lavoriamo insieme per:

  • Unisciti alla federazione OpenRoaming

  • Adotta Passpoint per un onboarding Wi‑Fi senza interruzioni

  • Autentica gli utenti in modo sicuro in tutte le aree di roaming globali

  • Semplifica l'onboarding e la complessità della PKI

  • Offri un’esperienza Wi-Fi fluida a clienti e ospiti


Pronto a esplorare una partnership?

Foxpass può offrire hosting RADIUS white-label, supporto per la configurazione della federazione OpenRoaming e consulenza per l’integrazione per provider telco e di infrastrutture.

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