Trasporto sicuro per l'autenticazione di rete moderna
Foxpass Cloud RADIUS con RadSec protegge i dati di autenticazione, autorizzazione e accounting end-to-end, garantendo una comunicazione crittografata, verificata e affidabile tra i tuoi client e server RADIUS su qualsiasi rete.
Panoramica
Il RADIUS tradizionale è stato costruito su UDP — veloce ma non crittografato e inaffidabile. RadSec (RADIUS over TLS) modernizza RADIUS trasmettendo il traffico di autenticazione tramite connessioni TCP crittografate con TLS, proteggendo credenziali e criteri da intercettazioni o manomissioni.
Con Foxpass, RadSec è integrato: nessuna configurazione manuale, nessun tunnel da mantenere e nessuna infrastruttura aggiuntiva richiesta. Ogni scambio di autenticazione tra i tuoi punti di accesso, le VPN e Foxpass Cloud RADIUS è crittografato, convalidato e verificato per garantirne l'integrità.
Come funziona
RadSec stabilisce un tunnel TLS con autenticazione reciproca tra il tuo client RADIUS (come un controller Wi-Fi o un gateway VPN) e il servizio Cloud RADIUS di Foxpass.
Ogni endpoint si autentica tramite un'identità attendibile, verificata da un certificato X.509 o autenticazione IdP, prima che venga scambiato qualsiasi dato RADIUS.
Tutti i messaggi RADIUS, inclusi i payload di autenticazione EAP-TLS ed EAP-TTLS, vengono trasmessi in modo sicuro all'interno di quel tunnel TLS.
TCP garantisce una consegna affidabile e ordinata dei pacchetti, mentre TLS assicura la crittografia e l'integrità dei messaggi.
RadSec protegge il livello di trasporto, mentre EAP-TLS ed EAP-TTLS proteggono lo scambio di identità all'interno di RADIUS. Insieme, offrono una vera sicurezza dell'autenticazione end-to-end.
Vantaggi principali
Crittografia end-to-end
Crittografa tutte le comunicazioni RADIUS, garantendo che i dati di autenticazione, autorizzazione e accounting rimangano privati e a prova di manomissione.
Autenticazione reciproca
Utilizza identità attendibili (certificati X.509 o convalida IdP) per autenticare sia i client che i server RADIUS, impedendo endpoint non autorizzati o contraffatti.
Accesso federato e multi-dominio sicuro
Supporta framework di accesso federato come eduroam e OpenRoaming, nonché ambienti Wi-Fi aziendali distribuiti, in cui l'autenticazione attraversa più reti o domini amministrativi.
Affidabile e scalabile
La distribuzione basata su TCP elimina i pacchetti persi e semplifica la scalabilità tra siti, regioni e ambienti cloud.
Integrato in Foxpass Cloud RADIUS
RadSec non è un componente aggiuntivo: fa parte dell’architettura Foxpass Cloud RADIUS. La crittografia TLS e la convalida dell'identità vengono gestite automaticamente, riducendo il carico amministrativo.
Zero Trust e conformità pronti all'uso
Il trasporto protetto da TLS aiuta a soddisfare i requisiti di SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, supportando al contempo i principi di rete zero-trust di verifica continua e accesso con privilegi minimi.
Perché scegliere Foxpass per RadSec
Implementazione cloud-native — nessuna configurazione o manutenzione on-prem.
Crittografato con TLS — tutto il traffico RADIUS protetto automaticamente.
Autenticazione basata su identità e certificati (EAP-TLS / EAP-TTLS) per un accesso senza password basato sull'identità.
Integrazione MDM — funziona con Intune, Jamf, Kandji, Addigy e altri tramite integrazioni MDM e gestione dei certificati.
Visibilità completa — registrazione dettagliata e audit trail per ogni evento di autenticazione.
Implementazione rapida — RADIUS sicuro, protetto da TLS, in pochi minuti.
Pronto per le API — automatizza la configurazione e il monitoraggio utilizzando la Foxpass API.
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