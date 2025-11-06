Vai al contenuto principale
Torna a Splashtop
Foxpass
AccediProva gratuita
ContattaciAccediProva gratuita
A person in a blue shirt uses a smartphone, with a glowing Wi-Fi symbol and network lines digitally superimposed above the device, representing wireless connectivity.

Trasporto sicuro per l'autenticazione di rete moderna

Foxpass Cloud RADIUS con RadSec protegge i dati di autenticazione, autorizzazione e accounting end-to-end, garantendo una comunicazione crittografata, verificata e affidabile tra i tuoi client e server RADIUS su qualsiasi rete.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione
A computer screen displays the RadSec settings page in the Foxpass dashboard, showing server and client certificate details, including common names, serial numbers, and expiration dates. Navigation options are visible on the left.

Panoramica

Il RADIUS tradizionale è stato costruito su UDP — veloce ma non crittografato e inaffidabile. RadSec (RADIUS over TLS) modernizza RADIUS trasmettendo il traffico di autenticazione tramite connessioni TCP crittografate con TLS, proteggendo credenziali e criteri da intercettazioni o manomissioni.

Con Foxpass, RadSec è integrato: nessuna configurazione manuale, nessun tunnel da mantenere e nessuna infrastruttura aggiuntiva richiesta. Ogni scambio di autenticazione tra i tuoi punti di accesso, le VPN e Foxpass Cloud RADIUS è crittografato, convalidato e verificato per garantirne l'integrità.

A man with glasses types on a laptop at a desk, surrounded by multiple monitors displaying code in a dimly lit room.

Come funziona

RadSec stabilisce un tunnel TLS con autenticazione reciproca tra il tuo client RADIUS (come un controller Wi-Fi o un gateway VPN) e il servizio Cloud RADIUS di Foxpass.

  • Ogni endpoint si autentica tramite un'identità attendibile, verificata da un certificato X.509 o autenticazione IdP, prima che venga scambiato qualsiasi dato RADIUS.

  • Tutti i messaggi RADIUS, inclusi i payload di autenticazione EAP-TLS ed EAP-TTLS, vengono trasmessi in modo sicuro all'interno di quel tunnel TLS.

  • TCP garantisce una consegna affidabile e ordinata dei pacchetti, mentre TLS assicura la crittografia e l'integrità dei messaggi.

RadSec protegge il livello di trasporto, mentre EAP-TLS ed EAP-TTLS proteggono lo scambio di identità all'interno di RADIUS. Insieme, offrono una vera sicurezza dell'autenticazione end-to-end.

Vantaggi principali

  • Blue icon showing a shield inside a circle with antennas and arrows pointing outward, representing security or protection.

    Crittografia end-to-end

    Crittografa tutte le comunicazioni RADIUS, garantendo che i dati di autenticazione, autorizzazione e accounting rimangano privati e a prova di manomissione.

  • A blue outline of a key overlaps with two blue concentric semi-circles on a light gray background.

    Autenticazione reciproca

    Utilizza identità attendibili (certificati X.509 o convalida IdP) per autenticare sia i client che i server RADIUS, impedendo endpoint non autorizzati o contraffatti.

  • A blue open padlock icon with a wireless signal symbol inside, representing unlocked wireless access or open network security.

    Accesso federato e multi-dominio sicuro

    Supporta framework di accesso federato come eduroam e OpenRoaming, nonché ambienti Wi-Fi aziendali distribuiti, in cui l'autenticazione attraversa più reti o domini amministrativi.

  • A blue outline of a cloud with two curved lines above it, resembling a wireless signal, on a light gray background.

    Affidabile e scalabile

    La distribuzione basata su TCP elimina i pacchetti persi e semplifica la scalabilità tra siti, regioni e ambienti cloud.

  • Blue icon of a webpage with two arrows pointing in opposite directions, next to a padlock, representing secure data transfer or protected online communication.

    Integrato in Foxpass Cloud RADIUS

    RadSec non è un componente aggiuntivo: fa parte dell’architettura Foxpass Cloud RADIUS. La crittografia TLS e la convalida dell'identità vengono gestite automaticamente, riducendo il carico amministrativo.

  • Blue icon showing the outline of two devices, a smartphone in front of a larger tablet or monitor, symbolizing mobile and desktop technology on a light gray background.

    Zero Trust e conformità pronti all'uso

    Il trasporto protetto da TLS aiuta a soddisfare i requisiti di SOC 2, HIPAA, PCI DSS e ISO 27001, supportando al contempo i principi di rete zero-trust di verifica continua e accesso con privilegi minimi.

Perché scegliere Foxpass per RadSec

  • Implementazione cloud-native — nessuna configurazione o manutenzione on-prem.

  • Crittografato con TLS — tutto il traffico RADIUS protetto automaticamente.

  • Autenticazione basata su identità e certificati (EAP-TLS / EAP-TTLS) per un accesso senza password basato sull'identità.

  • Integrazione MDM — funziona con Intune, Jamf, Kandji, Addigy e altri tramite integrazioni MDM e gestione dei certificati.

  • Visibilità completa — registrazione dettagliata e audit trail per ogni evento di autenticazione.

  • Implementazione rapida — RADIUS sicuro, protetto da TLS, in pochi minuti.

  • Pronto per le API — automatizza la configurazione e il monitoraggio utilizzando la Foxpass API.


Inizia a proteggere il tuo traffico RADIUS oggi

Implementa una sicurezza di rete di livello enterprise con Foxpass Cloud RADIUS e la crittografia RadSec integrata. Inizia in pochi minuti o prenota una demo personalizzata.

Prova gratuitaRichiedi una dimostrazione

Domande frequenti

Qual è la differenza tra RadSec, EAP-TLS ed EAP-TTLS?
  • Conformità
  • Informativa sulla privacy
  • Condizioni d'uso
Copyright ©2026 Splashtop Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i prezzi indicati non includono le tasse applicabili.