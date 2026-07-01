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La tua sicurezza è la nostra priorità

Foxpass Team
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Benvenuto nel blog di Foxpass! Nel nostro post introduttivo, volevo darti qualche informazione in più su chi siamo e cosa facciamo, così potrai capire meglio cosa Foxpass può fare per te.

Sono stato nei panni dei nostri clienti mentre guidavo sia le Operazioni Tecniche sia l’IT in molte aziende in crescita, tra cui Pinterest. Mentre ero lì, sapevo che costruire una solida gestione delle identità in tutta la nostra infrastruttura (server, VPN, reti wireless) era importante, ma l'implementazione raramente era in cima alla nostra lista di priorità. E, una volta implementati, questi servizi spesso trascurati sembravano sempre guastarsi nel momento peggiore possibile.

Il nostro obiettivo con Foxpass è creare e gestire i prodotti di identità e sicurezza mission-critical di cui hai bisogno per la tua azienda in crescita, ma per cui non vuoi dedicare tempo allo sviluppo o alla manutenzione. Collaborando con noi, puoi dedicare le energie del tuo team agli elementi della tua roadmap invece che agli strumenti interni di controllo degli accessi.

Non vediamo l'ora di condividere gli ultimi sviluppi nella sicurezza dell'infrastruttura, nuovi prodotti e funzionalità, casi di studio dei clienti e altro ancora.

- Aren

CEO e fondatore

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