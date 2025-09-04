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Foxpass
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Close-up of a person’s hands using a smartphone outdoors. The person is tapping the screen with one finger and wearing a yellow knit sweater. The background is blurred with soft, warm lighting.

Integrazione perfetta con il tuo provider di identità e la tua directory

Collega Foxpass Cloud RADIUS e LDAP al tuo provider di identità esistente, che tu stia utilizzando Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin o persino il legacy Active Directory.

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A person uses a smartphone and laptop, with digital login icons and a padlock graphic symbolizing online security and secure access, overlaid on the image.

Perché l'integrazione dell'identità è importante

I moderni team IT e di sicurezza si stanno allontanando dalla gestione delle identità frammentata e manuale. Che tu stia proteggendo l'accesso al Wi-Fi, le connessioni VPN o le autorizzazioni di accesso al sistema, il tuo identity provider dovrebbe essere l'unica fonte attendibile per il controllo degli accessi.

Foxpass rende semplice:

  • Sincronizza utenti e gruppi dal tuo IdP cloud

  • Applica il controllo degli accessi basato sull'identità ai servizi RADIUS e LDAP

  • Elimina il provisioning/deprovisioning manuale e la stanchezza da password

  • Mantieni visibilità e controllo su tutta la tua infrastruttura


Logos for Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, and OneLogin on a blue background, representing different identity and access management services.

Provider di identità e servizi di directory supportati

Foxpass supporta la sincronizzazione delle directory e l'autenticazione delegata con i provider di identità su cui i team IT fanno più affidamento:

  • Microsoft Entra ID (precedentemente Azure Active Directory)

  • Google Workspace (Cloud Identity)

  • Okta

  • ONELOGIN

  • Active Directory legacy (tramite LDAP sicuro)

  • Directory LDAP personalizzate

Puoi integrare più origini contemporaneamente, ideale per ambienti ibridi o migrazioni graduali.

Modern open-plan office with people working at desks and computers, while some colleagues stand and talk. The space has large windows, wooden floors, and exposed ceiling beams, creating a bright, collaborative environment.

Perché i team stanno andando oltre il legacy AD

Molte organizzazioni stanno sostituendo o affiancando Active Directory on-premises a causa dei suoi limiti:

  • Richiede ambienti Windows aggiunti al dominio

  • Supporto insufficiente per l'autenticazione su Linux e MacOS

  • Non compatibile con i moderni flussi di lavoro BYOD o MDM

  • Configurazione complessa della VPN e distribuzione dei certificati

  • Nessuna integrazione nativa con IdP cloud come Okta o Google Workspace

Foxpass risolve queste sfide fungendo da ponte cloud RADIUS e LDAP tra la tua directory e la tua infrastruttura. Ottieni il controllo di AD, senza la complessità.

A screenshot of the FortiNAC web console shows the RADIUS Attributes page, displaying tables and forms for configuring service types, group and MAC conditions, and attribute details.

Vantaggi dell'integrazione LDAP e RADIUS basata sul cloud

  • Autenticazione Zero-Trust – applica l’accesso in base all’identità verificata dell’utente e all’affidabilità del dispositivo

  • Architettura cloud-native – nessun hardware o configurazione on-prem necessari

  • Sicurezza senza password – sfrutta l’autenticazione basata su certificati (EAP-TLS) per eliminare i rischi legati alle password

  • Sincronizzazione della directory – mantieni automaticamente utenti, gruppi e ruoli sincronizzati dal tuo IdP

  • Implementazione rapida – Vai live in meno di 30 minuti, con guide di configurazione pensate per gli ingegneri


Punti salienti dell'integrazione

  • Abstract geometric logo with overlapping blue diamond shapes in varying shades, forming a layered, three-dimensional effect on a light background.

    Microsoft Entra ID + Foxpass

    Sincronizza automaticamente utenti e gruppi da Entra ID a Foxpass. Usa SAML o LDAP sicuro per l'autenticazione. Ideale per gli ambienti ibridi che desiderano estendere i criteri di accesso Entra a Wi-Fi e VPN.

  • The Google logo: a capital letter G segmented in four colors—red, yellow, green, and blue—on a light gray background.

    Google Workspace + Foxpass

    Delega l'autenticazione e la sincronizzazione della directory direttamente da Google Workspace. Perfetto per scuole e aziende che gestiscono flotte Google Cloud Identity e ChromeOS.

  • A circular design with black, rectangular shapes of varying lengths radiating outward from a central white circle, creating a sunburst or abstract piano key effect.

    Okta + Foxpass

    Sfrutta Okta come provider di identità per i controlli di accesso RADIUS e LDAP. Mappa facilmente le appartenenze ai gruppi Okta nelle policy di accesso di Foxpass e integra l'MFA.

  • A bold white number one is centered inside a solid black circle on a light gray background.

    OneLogin + Foxpass

    Supporta l'autenticazione sicura Wi-Fi e VPN sincronizzando i tuoi utenti OneLogin. Foxpass agisce come un'estensione leggera della tua directory OneLogin.

  • A blue Windows logo with four rectangular panes arranged in a grid, resembling a window, on a light gray background.

    Active Directory + Foxpass

    Collega il tuo ambiente AD esistente al cloud tramite LDAP sicuro. Aggiungi autenticazione Wi-Fi basata su certificati, controllo degli accessi e registrazione degli audit senza aggiungere nuova infrastruttura on-prem.

Casi d'uso

  • Accesso Wi-Fi sicuro con RADIUS basato sull’identità
  • Delega l'autenticazione VPN al tuo IdP
  • Fornisci l'accesso al sistema Linux/macOS tramite LDAP
  • Gestisci l'accesso alla rete per i dispositivi BYOD e quelli registrati in MDM
  • Soddisfa i requisiti di conformità con registri pronti per l'audit

Fiducia integrata

  • Conforme a SOC 2 Type II
  • Pronto per HIPAA
  • SLA del 99,9% di uptime
  • Creato da ingegneri, per gli ingegneri
  • Idoneo per E-Rate (per le reti K–12)

Pronto a semplificare l’integrazione delle identità?

Scopri quanto è facile collegare Foxpass al tuo provider di identità ed eliminare per sempre la gestione manuale degli accessi.

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