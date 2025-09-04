Integrazione perfetta con il tuo provider di identità e la tua directory
Collega Foxpass Cloud RADIUS e LDAP al tuo provider di identità esistente, che tu stia utilizzando Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta, OneLogin o persino il legacy Active Directory.
Perché l'integrazione dell'identità è importante
I moderni team IT e di sicurezza si stanno allontanando dalla gestione delle identità frammentata e manuale. Che tu stia proteggendo l'accesso al Wi-Fi, le connessioni VPN o le autorizzazioni di accesso al sistema, il tuo identity provider dovrebbe essere l'unica fonte attendibile per il controllo degli accessi.
Foxpass rende semplice:
Sincronizza utenti e gruppi dal tuo IdP cloud
Applica il controllo degli accessi basato sull'identità ai servizi RADIUS e LDAP
Elimina il provisioning/deprovisioning manuale e la stanchezza da password
Mantieni visibilità e controllo su tutta la tua infrastruttura
Provider di identità e servizi di directory supportati
Foxpass supporta la sincronizzazione delle directory e l'autenticazione delegata con i provider di identità su cui i team IT fanno più affidamento:
Microsoft Entra ID (precedentemente Azure Active Directory)
Google Workspace (Cloud Identity)
Okta
ONELOGIN
Active Directory legacy (tramite LDAP sicuro)
Directory LDAP personalizzate
Puoi integrare più origini contemporaneamente, ideale per ambienti ibridi o migrazioni graduali.
Perché i team stanno andando oltre il legacy AD
Molte organizzazioni stanno sostituendo o affiancando Active Directory on-premises a causa dei suoi limiti:
Richiede ambienti Windows aggiunti al dominio
Supporto insufficiente per l'autenticazione su Linux e MacOS
Non compatibile con i moderni flussi di lavoro BYOD o MDM
Configurazione complessa della VPN e distribuzione dei certificati
Nessuna integrazione nativa con IdP cloud come Okta o Google Workspace
Foxpass risolve queste sfide fungendo da ponte cloud RADIUS e LDAP tra la tua directory e la tua infrastruttura. Ottieni il controllo di AD, senza la complessità.
Vantaggi dell'integrazione LDAP e RADIUS basata sul cloud
Autenticazione Zero-Trust – applica l’accesso in base all’identità verificata dell’utente e all’affidabilità del dispositivo
Architettura cloud-native – nessun hardware o configurazione on-prem necessari
Sicurezza senza password – sfrutta l’autenticazione basata su certificati (EAP-TLS) per eliminare i rischi legati alle password
Sincronizzazione della directory – mantieni automaticamente utenti, gruppi e ruoli sincronizzati dal tuo IdP
Implementazione rapida – Vai live in meno di 30 minuti, con guide di configurazione pensate per gli ingegneri
Punti salienti dell'integrazione
Microsoft Entra ID + Foxpass
Sincronizza automaticamente utenti e gruppi da Entra ID a Foxpass. Usa SAML o LDAP sicuro per l'autenticazione. Ideale per gli ambienti ibridi che desiderano estendere i criteri di accesso Entra a Wi-Fi e VPN.
Google Workspace + Foxpass
Delega l'autenticazione e la sincronizzazione della directory direttamente da Google Workspace. Perfetto per scuole e aziende che gestiscono flotte Google Cloud Identity e ChromeOS.
Okta + Foxpass
Sfrutta Okta come provider di identità per i controlli di accesso RADIUS e LDAP. Mappa facilmente le appartenenze ai gruppi Okta nelle policy di accesso di Foxpass e integra l'MFA.
OneLogin + Foxpass
Supporta l'autenticazione sicura Wi-Fi e VPN sincronizzando i tuoi utenti OneLogin. Foxpass agisce come un'estensione leggera della tua directory OneLogin.
Active Directory + Foxpass
Collega il tuo ambiente AD esistente al cloud tramite LDAP sicuro. Aggiungi autenticazione Wi-Fi basata su certificati, controllo degli accessi e registrazione degli audit senza aggiungere nuova infrastruttura on-prem.
Casi d'uso
- Accesso Wi-Fi sicuro con RADIUS basato sull’identità
- Delega l'autenticazione VPN al tuo IdP
- Fornisci l'accesso al sistema Linux/macOS tramite LDAP
- Gestisci l'accesso alla rete per i dispositivi BYOD e quelli registrati in MDM
- Soddisfa i requisiti di conformità con registri pronti per l'audit
Fiducia integrata
- Conforme a SOC 2 Type II
- Pronto per HIPAA
- SLA del 99,9% di uptime
- Creato da ingegneri, per gli ingegneri
- Idoneo per E-Rate (per le reti K–12)
Pronto a semplificare l’integrazione delle identità?
Scopri quanto è facile collegare Foxpass al tuo provider di identità ed eliminare per sempre la gestione manuale degli accessi.