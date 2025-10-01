Proteggi la tua rete con l'autenticazione Wi‑Fi & VPN basata su identità e certificati
Elimina le credenziali condivise, controlla l'accesso in base all'identità e applica i principi zero‑trust in tutto il tuo campus o nella rete aziendale, grazie a Foxpass Cloud RADIUS.
La sfida
Le configurazioni tradizionali di Wi-Fi e VPN si basano su password condivise o su server RADIUS on-prem che:
Mancanza di un controllo granulare su chi può connettersi
Espone le reti ai movimenti laterali e allo spoofing dei dispositivi
Non può supportare un'autenticazione BYOD senza interruzioni
Richiedono la gestione manuale di certificati o credenziali
Sono difficili da scalare, gestire e proteggere
Per le organizzazioni moderne, soprattutto quelle che danno priorità all’accesso zero-trust e alla conformità, questo modello non è sufficiente.
La soluzione Foxpass
Foxpass Cloud RADIUS offre un livello di autenticazione sicuro e cloud-native per l'accesso a Wi-Fi e VPN. Supporta:
Accesso senza password con EAP-TLS (basato su certificati)
Accesso basato sull’identità con EAP-TTLS (nome utente + password)
Integrazione senza interruzioni con Google, Entra ID, Okta, OneLogin
Compatibilità con i client VPN e le piattaforme MDM
Distribuzione integrata di certificati BYOD con branding personalizzato
Scegli tu il tuo metodo di autenticazione. Foxpass lo rende sicuro, scalabile e semplice.
Funzionalità principali
Autenticazione RADIUS cloud
RADIUS ospitato con ridondanza globale
Supporto per EAP-TTLS e EAP-TLS
RadSec (RADIUS su TLS) per una maggiore sicurezza
Nessuna manutenzione del server on-prem necessaria
Controllo degli accessi basato sull’identità
Assegna l'accesso in base all'identità utente o al gruppo
Integra con il tuo IdP esistente
Concedi o revoca dinamicamente l’accesso alla rete
Autenticazione basata su certificato (licenza Advanced)
Emetti certificati X.509 ai dispositivi (EAP-TLS)
Convalida i certificati a ogni tentativo di connessione
Applica l'accesso senza password su Wi-Fi e VPN
Installatore di certificati BYOD (licenza avanzata)
Consenti agli utenti di registrare autonomamente i dispositivi in modo sicuro
Supporta un'interfaccia personalizzata con il marchio della scuola o dell'azienda
Ideale per l'istruzione, i luoghi di lavoro ibridi o l'accesso degli ospiti
Compatibilità con VPN
Autentica gli accessi VPN con RADIUS o LDAP Bridge
Funziona con OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco e altro
Applica l'accesso con privilegi minimi e la registrazione delle sessioni
Scenari comuni
Autentica l’accesso Wi-Fi per personale, studenti e ospiti + semplifica la segmentazione della rete
Fornisci accesso VPN sicuro ai lavoratori da remoto
Proteggi l’infrastruttura consentendo l’accesso solo a utenti/dispositivi verificati
Abilita l'onboarding self-service BYOD senza ticket IT
Soddisfa i requisiti di conformità per la registrazione degli accessi (SOC 2, HIPAA)
Come Foxpass ti aiuta a implementare Zero Trust
Requisito
Supportato da Foxpass
Autenticazione senza password (EAP-TLS)
Accesso basato sull’identità (EAP-TTLS)
RADIUS su TLS (RadSec)
Onboarding dei certificati BYOD
Server RADIUS basato su cloud
Autenticazione VPN
Sincronizzazione della directory (Okta, Google, Entra ID)
Log di accesso pronti per gli audit
Pronto a proteggere l'accesso a Wi-Fi e VPN?
Smetti di condividere password e inizia a proteggere la tua rete con un'autenticazione basata su identità e certificati.