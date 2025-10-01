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Foxpass
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A person types on a laptop keyboard with virtual cybersecurity icons and the words Zero Trust displayed above the keyboard, representing digital security concepts.

Proteggi la tua rete con l'autenticazione Wi‑Fi & VPN basata su identità e certificati

Elimina le credenziali condivise, controlla l'accesso in base all'identità e applica i principi zero‑trust in tutto il tuo campus o nella rete aziendale, grazie a Foxpass Cloud RADIUS.

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A person sits at a desk with a laptop, holding a smartphone. A transparent login form is projected in the air, suggesting a digital or online login process. The person appears thoughtful and focused.

La sfida

Le configurazioni tradizionali di Wi-Fi e VPN si basano su password condivise o su server RADIUS on-prem che:

  • Mancanza di un controllo granulare su chi può connettersi

  • Espone le reti ai movimenti laterali e allo spoofing dei dispositivi

  • Non può supportare un'autenticazione BYOD senza interruzioni

  • Richiedono la gestione manuale di certificati o credenziali

  • Sono difficili da scalare, gestire e proteggere

Per le organizzazioni moderne, soprattutto quelle che danno priorità all’accesso zero-trust e alla conformità, questo modello non è sufficiente.

A dashboard listing client certificates with columns for serial number, information, creation and expiration dates, and status. All certificates shown are marked valid. Two buttons for creating certificates are at the top right.

La soluzione Foxpass

Foxpass Cloud RADIUS offre un livello di autenticazione sicuro e cloud-native per l'accesso a Wi-Fi e VPN. Supporta:

  • Accesso senza password con EAP-TLS (basato su certificati)

  • Accesso basato sull’identità con EAP-TTLS (nome utente + password)

  • Integrazione senza interruzioni con Google, Entra ID, Okta, OneLogin

  • Compatibilità con i client VPN e le piattaforme MDM

  • Distribuzione integrata di certificati BYOD con branding personalizzato

Scegli tu il tuo metodo di autenticazione. Foxpass lo rende sicuro, scalabile e semplice.


Funzionalità principali

  • Blue line drawing of a Wi-Fi router with two antennas and signal waves, on a light gray background.

    Autenticazione RADIUS cloud

    • RADIUS ospitato con ridondanza globale

    • Supporto per EAP-TTLS e EAP-TLS

    • RadSec (RADIUS su TLS) per una maggiore sicurezza

    • Nessuna manutenzione del server on-prem necessaria


  • Blue outline of a person next to a large check mark inside a circle, symbolizing approval or verification.

    Controllo degli accessi basato sull’identità

    • Assegna l'accesso in base all'identità utente o al gruppo

    • Integra con il tuo IdP esistente

    • Concedi o revoca dinamicamente l’accesso alla rete


  • A blue outline icon of a certificate or award with a ribbon, representing credentials or certification.

    Autenticazione basata su certificato (licenza Advanced)

    • Emetti certificati X.509 ai dispositivi (EAP-TLS)

    • Convalida i certificati a ogni tentativo di connessione

    • Applica l'accesso senza password su Wi-Fi e VPN


  • Blue outline icons of a smartphone and a tablet, with the tablet positioned slightly behind and to the right of the smartphone, on a light gray background.

    Installatore di certificati BYOD (licenza avanzata)

    • Consenti agli utenti di registrare autonomamente i dispositivi in modo sicuro

    • Supporta un'interfaccia personalizzata con il marchio della scuola o dell'azienda

    • Ideale per l'istruzione, i luoghi di lavoro ibridi o l'accesso degli ospiti


  • Blue letters VPN are centered inside a blue circle on a light gray background.

    Compatibilità con VPN

    • Autentica gli accessi VPN con RADIUS o LDAP Bridge

    • Funziona con OpenVPN, L2TP/IPSec, Cisco e altro

    • Applica l'accesso con privilegi minimi e la registrazione delle sessioni


Scenari comuni

  • Autentica l’accesso Wi-Fi per personale, studenti e ospiti + semplifica la segmentazione della rete

  • Fornisci accesso VPN sicuro ai lavoratori da remoto

  • Proteggi l’infrastruttura consentendo l’accesso solo a utenti/dispositivi verificati

  • Abilita l'onboarding self-service BYOD senza ticket IT

  • Soddisfa i requisiti di conformità per la registrazione degli accessi (SOC 2, HIPAA)


Come Foxpass ti aiuta a implementare Zero Trust

Requisito

Supportato da Foxpass

Autenticazione senza password (EAP-TLS)


(Licenza avanzata)

Accesso basato sull’identità (EAP-TTLS)

RADIUS su TLS (RadSec)


(Licenza avanzata)

Onboarding dei certificati BYOD


(Licenza avanzata)

Server RADIUS basato su cloud

Autenticazione VPN

Sincronizzazione della directory (Okta, Google, Entra ID)

Log di accesso pronti per gli audit


Pronto a proteggere l'accesso a Wi-Fi e VPN?

Smetti di condividere password e inizia a proteggere la tua rete con un'autenticazione basata su identità e certificati.

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