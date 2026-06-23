SpiceWorld 2022
28-30 settembre 2022
Splashtop è entusiasta di essere di nuovo di persona a SpiceWorld 2022 ad Austin.
Splashtop è entusiasta di essere tornato di persona a SpiceWorld 2022 ad Austin. Splashtop presenterà le nostre soluzioni popolari per l'assistenza remota non supervisionata e supervisionata, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS. Il nostro team mostrerà con piacere l'integrazione tra Splashtop SOS e Spiceworks Help Desk: connettiti immediatamente al computer del tuo cliente direttamente dalla piattaforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2022 | Integrazione di Splashtop SOS con Spiceworks Help Desk