Quest'anno Splashtop si unirà virtualmente a MSPs, ai professionisti IT, ai fornitori di servizi tecnologici, ai proprietari di aziende e ad altri ancora al SMB TechFest.
Quest'anno Splashtop si unirà virtualmente agli MSP, ai professionisti IT, ai fornitori di servizi tecnologici, ai proprietari di aziende e ad altri ancora alla SMB TechFest. Condivideremo i nostri Splashtop Remote Support e Splashtop SOS e i metodi migliori per utilizzare al meglio i nostri strumenti in qualsiasi caso di supporto remoto, sia esso non supervisionato o supervisionato. Fermati al nostro stand nella sala espositiva virtuale per assistere alla sessione di Italo Nava sull'accesso remoto per gli MSP.