NAB Show New York
19-20 ottobre 2022
Splashtop è entusiasta di partecipare al NAB Show per la prima volta!
Splashtop è entusiasta di partecipare al NAB Show per la prima volta! Lo NAB Show riunisce migliaia di professionisti dei contenuti da tutti gli angoli dell'ecosistema media, intrattenimento e tecnologia. Splashtop presenterà la nostra popolare soluzione Splashtop Business Access che ti consente di accedere da remoto al tuo computer Mac o Windows da qualsiasi altro computer, Chromebook o dispositivo mobile.
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