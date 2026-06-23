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NAB Show New York

19-20 ottobre 2022

Splashtop è entusiasta di partecipare al NAB Show per la prima volta!

Splashtop è entusiasta di partecipare al NAB Show per la prima volta! Lo NAB Show riunisce migliaia di professionisti dei contenuti da tutti gli angoli dell'ecosistema media, intrattenimento e tecnologia. Splashtop presenterà la nostra popolare soluzione Splashtop Business Access che ti consente di accedere da remoto al tuo computer Mac o Windows da qualsiasi altro computer, Chromebook o dispositivo mobile.

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