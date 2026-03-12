Freshworks Aggiorna
27-28 ottobre 2020 - Evento virtuale online
Splashtop è entusiasta di partecipare anche quest'anno alla Freshworks Refresh!
Splashtop è molto entusiasta di essere di nuovo presente al Freshworks Refresh quest'anno! Il nostro team non vede l'ora di presentare l'integrazione tra Splashtop Remote Support e Freshworks, che permette ai tecnici di Freshdesk e Freshservice di avviare una sessione remota direttamente all'interno del ticket. Con Splashtop Remote Support, i professionisti IT possono accedere da remoto ai dispositivi degli utenti finali su richiesta, diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi.
Integrazione Splashtop-Freshservice | Integrazione Splashtop-Freshdesk