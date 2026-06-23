L'Esperienza IT di Freshworks
26 marzo 2020 – Evento globale online
Unisciti a noi in Experience IT, una serie di interviste video, con interviste on-demand con i principali professionisti ITSM
Unisciti a noi a Experience IT, una serie di interviste video, con interviste on-demand con importanti professionisti ITSM. L'evento online copre tre temi—Essenziali di strategia IT, Umanizzare l'IT e Sbloccare la produttività IT—ed è disponibile per te gratuitamente. Il co-fondatore e CTO di Splashtop, Phil Sheu, ci parlerà di come costruire un'esperienza di erogazione del servizio omni-canale per i clienti e come il suo team ci riesce.
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