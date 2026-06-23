Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Two IT techs working at their computers.

L'Esperienza IT di Freshworks

26 marzo 2020 – Evento globale online

Esperienza IT

Unisciti a noi in Experience IT, una serie di interviste video, con interviste on-demand con i principali professionisti ITSM

Unisciti a noi a Experience IT, una serie di interviste video, con interviste on-demand con importanti professionisti ITSM. L'evento online copre tre temi—Essenziali di strategia IT, Umanizzare l'IT e Sbloccare la produttività IT—ed è disponibile per te gratuitamente. Il co-fondatore e CTO di Splashtop, Phil Sheu, ci parlerà di come costruire un'esperienza di erogazione del servizio omni-canale per i clienti e come il suo team ci riesce.

Integrazione Freshdesk | Integrazione Freshservice | Splashtop Remote Support