Lavoro da casa e ufficio ibrido

Un anno di bilanci e il suo significato per l'ufficio ibrido e il futuro del lavoro

370 giorni.

880 ore.

532.800 minuti.

1.968.000 secondi.

Questo è il tempo in cui i dipendenti che svolgono lavori impiegatizi, in California e in molte altre parti del mondo, sono stati invitati a lavorare da casa a causa delle amministrazioni locali che hanno imposto l'ordine di rimanere a casa per combattere la COVID19.

Questo ha portato a un dibattito sul futuro del lavoro e a una serie di domande da parte dei dirigenti:

Qual è il futuro dell'ufficio? Il lavoro a distanza è il futuro del lavoro?

Quali sono i problemi di privacy e sicurezza che le aziende dovranno affrontare dopo il COVID?

Come possono le aziende prepararsi a tutto questo?

L'anno scorso abbiamo esplorato queste domande su con diversi CEO e leader delle risorse umane. Tutti hanno concordato sul fatto che, sebbene il lavoro a distanza abbia i suoi vantaggi, non può sostituire completamente l'ufficio tradizionale per i seguenti motivi:

Un ufficio fisico è un forte segnale di prestigio, di branding & di fiducia. Le interazioni sociali sono difficili da replicare in un ambiente completamente WFH Innovazione & Lo sviluppo dei dipendenti potrebbe essere migliore in ufficio Un'opinione contrastante su WFH, ufficio e rischi per la salute mentale da parte di datori di lavoro e dipendenti Implicazioni per la sicurezza e l'infrastruttura IT

A questo proposito, il CEO di Splashtop ha aggiunto che "Se da un lato non si possono negare i vantaggi di un ufficio fisico, dall'altro non si possono negare gli straordinari vantaggi del lavoro da casa: riduzione dei costi operativi, accesso a un bacino di talenti globale, capacità di attrarre i nomadi digitali come la Generazione Z, riduzione delle perdite di tempo nel traffico, aumento della produttività grazie alla riduzione delle interruzioni del lavoro, minore impronta di carbonio e continuità aziendale."

Da questo dibattito abbiamo concluso che l'ufficio del futuro è ibrido e abbiamo proposto passi che le aziende possono fare per prepararsi all'ufficio ibrido. Arrivando al 2021 e al nostro anniversario di un anno in un mondo "bloccato", cosa abbiamo imparato? L'ufficio diventerà davvero ibrido come avevamo previsto? Abbiamo chiesto ad alcune aziende ibride da un anno di condividere con noi i loro pensieri.

I leader aziendali sul futuro dell'ufficio: Sì, l'ibrido è qui per restare.

Dopo aver lavorato da remoto da marzo 2019, l'amministratore delegato di GetVoip, Reuben Yonatan, afferma che "Anche se abbiamo intenzione di tornare in ufficio, siamo aperti a una situazione ibrida se i nostri dipendenti esprimono interesse a lavorare da casa, perché quest'ultimo anno ha dimostrato che lavorare da remoto non ostacola la produttività."

Todd Ramlin, Manager di Cable Compare, concorda con Reuben sul fatto che lavorare da remoto non influisce sulla produttività. Tuttavia, per alcuni dipendenti", afferma Reuben, "lavorare da remoto ha creato qualche scompiglio all'interno del loro nucleo familiare, quindi non sarebbe giusto dire loro che devono continuare a lavorare da casa anche quando la minaccia del virus è passata". Alla luce di questi fattori, il nostro piano attuale prevede di mantenere un ufficio ibrido in cui le persone possono scegliere di lavorare da casa o di venire in ufficio".

Il CEO di PEO Compare, Nelson Sherwin, aggiunge che non crede che l'ambiente di lavoro ibrido sia una moda, ma piuttosto un riflesso del punto in cui dovremmo onestamente trovarci in termini di evoluzione della forza lavoro. "È quasi come se COVID ci avesse obbligato a metterci al passo con i tempi", afferma Nelson. "Ora che le aziende hanno dimostrato di poter allestire rapidamente un'infrastruttura virtuale in caso di necessità e che questa soluzione è sostenibile da un anno a questa parte, l'opzione di tornare a una forza lavoro completamente in ufficio semplicemente non esiste".

Si tratta di un feedback positivo, ma che dire dei dipendenti e dei dati? Cosa ci stanno dicendo?



Tendenze del lavoro ibrido: indicazioni dai principali report e dai dipendenti remoti

Ieri Microsoft ha annunciato all'indirizzo i risultati del suo indice annuale sulle tendenze lavorative , frutto di uno studio condotto su oltre 30.000 persone in 31 paesi e di analisi aggregate della produttività e dei segnali lavorativi di Microsoft 365 e LinkedIn.

Fonte: Microsoft 2021 Work Trend Index

Secondo Microsoft, il lavoro ibrido è inevitabile perché, tra tutti gli intervistati, il 66% dei leader afferma che la propria azienda sta riprogettando l'ufficio in modo da renderlo ibrido, il 73% dei dipendenti vuole che le opzioni flessibili di lavoro da remoto rimangano e il 67% dei dipendenti vuole più lavoro di persona o collaborazione dopo la pandemia.

Un recente sondaggio condotto da Splashtop su oltre 400 dipendenti indica una chiara preferenza per l'ufficio ibrido: il 59% dei partecipanti ha dichiarato di preferire andare in ufficio due volte a settimana, il 31% ha optato per 3 o 4 giorni a settimana e il 10% per l'intera settimana lavorativa.

Quindi, sia i dati che i feedback dei dipendenti puntano verso un luogo di lavoro ibrido come futuro del lavoro. Come possono le aziende prepararsi con successo a questo fenomeno? Anche se ci sono molte cose che devi impostare correttamente per un ufficio ibrido, avere la tecnologia e gli strumenti giusti per supportare in modo efficiente un team ibrido è il blocco fondamentale per un ufficio ibrido efficiente.

BYOD + accesso remoto: il pacchetto tecnologico ibrido ottimale per l'ufficio?

Per molto tempo, il modo tradizionale di lavorare da remoto è stato quello di utilizzare una rete VPN aziendale, che si è dimostrata non ottimale e scalabile per consentire una forza lavoro remota perché la VPN può essere spesso molto costosa e con prestazioni ingombranti, il che la rende difficile da scalare. Di conseguenza, molte aziende si sono rivolte ai software di accesso remoto per creare una forza lavoro ibrida.

Ecco come funziona l'accesso remoto:

L'accesso remoto consente agli utenti di accedere ai computer di lavoro attraverso qualsiasi computer personale Windows o Mac o anche attraverso dispositivi mobili iOS o Android. Questo permette alle aziende di sfruttare i dispositivi personali già a disposizione dei dipendenti



Questa configurazione è in tendenza da un po' di tempo. Si chiama BYOD. Una politica BYOD (Bring Your Own Device) consente ai dipendenti di accedere a reti o sistemi legati al lavoro utilizzando i loro dispositivi personali, come laptop, smartphone e tablet.

Con l'accesso remoto e il BYOD, non c'è bisogno di investire in dispositivi o licenze software duplicati perché quando i dipendenti utilizzano l'accesso remoto, possono connettersi al loro computer in sede e utilizzarlo come se fossero seduti di fronte ad esso. Questo significa che hanno accesso a tutti i software a cui avrebbero accesso in ufficio.

Sebbene esistano molti strumenti per l'accesso remoto, la maggior parte di essi sono ingombranti, troppo costosi o non abbastanza sicuri. È proprio qui che Splashtop offre i suoi vantaggi.

Splashtop è una delle soluzioni di accesso remoto con il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato, con prezzi spesso inferiori dell'80% rispetto alla concorrenza, sicurezza di livello enterprise e funzionalità come lo streaming 4K per tutte le sessioni remote. Puoi scoprire di più su Splashtop e sulle nostre soluzioni di accesso remoto qui e provarle gratuitamente senza alcun impegno o carta di credito.

Detto questo, sia che tu scelga Splashtop o un altro software di accesso remoto per creare il tuo ufficio ibrido, devi assicurarti che la soluzione scelta sia sicura per proteggere la tua azienda e i tuoi dipendenti in un ambiente remoto soggetto a cyber-attacchi.

Cosa cercare in una soluzione software per l'accesso remoto sicuro🔒

Funzionalità Single Sign-On (SSO), per garantire che le password dei dipendenti soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza*.

Autenticazione del dispositivo; la maggior parte delle VPN non dispone di questa funzionalità

Autenticazione a più fattori

Capacità di supportare il BYOD (bring your own device) in un ambiente sicuro se non sono disponibili dispositivi forniti dall'azienda.

Funzionalità click-and-connect, in contrasto con la dolorosa configurazione, i lunghi tempi di connessione e le prestazioni spesso lente delle soluzioni basate su VPN

Aggiornamenti automatizzati dell'infrastruttura e del software, poiché basandosi sull'aggiornamento manuale, come necessario per le VPN, non solo espone rischi per la sicurezza, ma causa anche problemi di inattività e compatibilità

Soluzione ad alte prestazioni e bassa latenza in grado di supportare lo streaming di video HD, migliorando così la produttività dell'utente

Scalabilità semplice e veloce per migliaia di utenti

Nessun requisito per la configurazione dell'hardware gateway in ogni sito remoto

La possibilità per l'IT di controllare i trasferimenti di file e la stampa remota (ad esempio, disabilitarli o abilitarli)

Registri leggibili dall'uomo, registrazione delle sessioni, monitoraggio e reporting facili

* L'integrazione SSO è disponibile in Splashtop Enterprise.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speriamo che questo articolo sul futuro del lavoro e sull'ufficio ibrido ti sia stato utile e siamo a disposizione se hai altre domande e hai bisogno di aiuto per creare il tuo team remoto. Se sei curioso di conoscere il software di accesso remoto Splashtop, puoi anche provarlo gratuitamente.