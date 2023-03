Perché il software per desktop remoto è fondamentale per un ufficio ibrido produttivo

Quando l'anno scorso siamo andati in blocco e abbiamo predetto che l'ufficio ibrido era il futuro del lavoro, molti erano ancora scettici e pensavano che le cose sarebbero tornate alla normalità.

Ora, con centinaia di articoli sull'ufficio ibrido che si sono improvvisamente diffusi sul web, sembra abbastanza chiaro che ci stiamo dirigendo verso un ufficio flessibile.

Anche se l'ufficio ibrido può sembrare un'idea scoraggiante da realizzare, è molto semplice da mettere in atto con il software di desktop remoto come Splashtop.

Che cos'è il software di desktop remoto? Il software per desktop remoto è semplicemente un software che ti permette di accedere in remoto a un computer o a un dispositivo da un altro dispositivo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questo altro dispositivo può essere un altro computer, un tablet o persino uno smartphone.

Due motivi principali per cui il desktop remoto è la configurazione perfetta per il tuo ufficio ibrido:

1. Il software per desktop remoto offre un ponte tra il tuo ufficio fisico e qualsiasi altro luogo in cui sia possibile lavorare.

Nel nuovo mondo dell'ufficio, essere ibridi non significa solo permettere ai dipendenti di lavorare da casa. Devono avere gli strumenti per essere produttivi ovunque lavorino. È una questione di flessibilità.

I computer dell'ufficio hanno spesso installato software costosi come Adobe e Revit. Di conseguenza, sarebbe piuttosto complicato e costoso acquistare altri computer potenti e licenze software per i dipendenti da utilizzare nelle diverse sedi.

Ecco dove il software di desktop remoto può essere d'aiuto. Permette ai dipendenti di rimanere collegati ai computer dell'ufficio da remoto e di accedere a tutti i loro file e software come se fossero in ufficio. Di conseguenza, non c'è bisogno di computer o licenze software aggiuntive da installare nelle sedi remote.

Anche il procedimento è piuttosto semplice. L'applicazione per il desktop remoto deve essere semplicemente installata sui computer dell'ufficio e sui dispositivi portatili secondari dei dipendenti, come ad esempio un laptop, un tablet o uno smartphone.

2. Il software di desktop remoto è spesso meno costoso della VPN, è più veloce da scalare e offre prestazioni migliori in un ambiente remoto.

Prima di COVID-19, il metodo tradizionale per lavorare da remoto era la VPN (Virtual Private Network).

Sebbene la VPN vada bene per le persone che devono accedere da remoto alla rete aziendale e per completare compiti specifici, non è adatta a supportare un'intera forza lavoro che si connette frequentemente e per lunghi periodi di tempo. Quando vengono utilizzate da più persone contemporaneamente, le VPN diventano lente e inaffidabili. Inoltre, le VPN sono costose da configurare per i grandi lavoratori e sono difficili da scalare.

A differenza dei software di desktop remoto, le VPN possono essere utilizzate solo con i dispositivi forniti dall'azienda. In uno scenario ibrido, quindi, un'azienda dovrebbe acquistare altri dispositivi per connettere i lavoratori remoti e consentire loro di utilizzare la VPN. Questo può diventare piuttosto costoso.

Non è tutto: mantenere il traffico di rete di una VPN sovraccarica può diventare un pericolo per la sicurezza e un disastro che aspetta solo di verificarsi.

D'altra parte, i software di desktop remoto come Splashtop sono stati creati per gestire il lavoro ibrido. Splashtop offre connessioni remote sicure e prestazioni affidabili, senza le sfide e gli ostacoli che si incontrano con le VPN.

Ecco i due motivi principali per cui il software per desktop remoto è la scelta giusta per un ufficio ibrido produttivo e semplice.

Qual è il desktop remoto migliore per il tuo ufficio ibrido?

Ci sono molti desktop remoti disponibili, ma quando si tratta di affidabilità, costo, facilità d'uso e servizio clienti, Splashtop è in una classe a sé stante con il punteggio NPS più alto del settore.

Splashtop investe molto nella sicurezza e segue un robusto codice di condotta per garantire la sicurezza dei tuoi dati durante tutte le connessioni desktop remote.

L'infrastruttura sicura di Splashtop è inoltre rafforzata dalla prevenzione delle intrusioni, dalla sicurezza delle app e da un'ampia gamma di funzioni di sicurezza per offrirti uno degli strumenti desktop remoto più sicuri del mercato.

Ecco perché rappresentiamo la scelta più affidabile per molti marchi importanti tra cui Marriott, FedEx, UPS, Toyota, Stanford Health Care, Harvard Medical School, Turner Broadcasting e Tapestry.

Quindi, se stai esplorando una configurazione ibrida dell'ufficio, ti invitiamo a provare il nostro desktop remoto. Puoi provare il nostro software gratuitamente in qualsiasi momento, senza impegno e senza carta di credito.

