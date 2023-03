Con l'aumento del lavoro flessibile, le aziende, le scuole e i privati hanno bisogno di un accesso remoto sicuro nella loro cassetta degli attrezzi tecnologici. Continua a leggere per scoprire perché.

Perché hai bisogno di una soluzione di accesso remoto sicura? Siamo felici che tu ce lo chieda. Ci sono molti motivi per cui riteniamo che sia un software importante per le aziende, le scuole e anche per i privati, da avere nella propria cassetta degli attrezzi tecnologici. Oggi ne illustreremo alcuni.

Per prima cosa iniziamo con le nozioni di base. Che cos'è l'accesso remoto? È la possibilità di accedere a un computer o a un dispositivo da un altro dispositivo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. L'accesso remoto dà ai dipendenti la possibilità di accedere da casa al proprio desktop di lavoro. Permette agli studenti di accedere in remoto ai laboratori informatici della scuola dalla propria camera da letto. Ti permette anche di accedere al computer dei tuoi genitori quando hanno problemi tecnici all'estero. Anche se questa è solo una breve sintesi, dai un'occhiata al post del blog linkato sopra per una spiegazione più approfondita.

Ok, torniamo a perché hai bisogno di un accesso remoto sicuro

Ci sono state alcune grandi previsioni sulle tendenze del lavoro su ciò che i datori di lavoro potrebbero aspettarsi nel 2022. Uno di questi è la forza di resistenza del lavoro flessibile. La pandemia ha dimostrato che i dipendenti possono svolgere il proprio lavoro da casa e nuovi studi dimostrano che le persone preferiscono lasciare il proprio lavoro piuttosto che tornare in ufficio. Il lavoro flessibile permette inoltre a un'azienda di acquisire talenti da qualsiasi parte del mondo.

Invece di perdere la tua forza lavoro su la Grande Dimissione, prova a utilizzare un software di accesso remoto sicuro. Splashtop ti permette di controllare i computer dell'ufficio (che possono avere infrastrutture solide e postazioni di lavoro di alto livello) in tempo reale, con una qualità ad alta definizione e un audio remoto. Il tutto senza compromettere la sicurezza tua o della tua organizzazione.

Quando i dipendenti flessibili hanno problemi con il computer, non devono preoccuparsi di non avere personale IT nel loro ufficio. Splashtop consente di fornire assistenza remota on-demand con o senza operatore all'assistenza IT e agli help desk. Non è necessario descrivere minuziosamente il problema. L'IT può visualizzare qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo, e assistere nella risoluzione del problema.

Una forza lavoro flessibile può essere una forza lavoro sicura

Se i dipendenti amano lavorare da casa, gli hacker di lo amano ancora di più. Il lavoro flessibile sta aumentando, soprattutto con le nuove varianti di COVID-19 alle nostre porte. Per i team IT e di cybersecurity, questo significa ancora più minacce da tenere d'occhio. Quando la tua azienda viene attaccata, danneggia il tuo marchio, erode la fiducia dei tuoi clienti e dei tuoi dipendenti e ti costa denaro.

I prodotti Splashtop sono costruiti appositamente per dare all'IT il pieno controllo sulla protezione dei dati e ai dipendenti la flessibilità di accedervi da qualsiasi luogo. Le nostre funzioni di sicurezza includono l'autenticazione dei dispositivi, l'autenticazione a due fattori e il single sign-on, solo per citarne alcune.

I computer che utilizzano Splashtop ottengono anche un ulteriore livello di sicurezza. Non c'è bisogno di lasciarli esposti su Internet o DMZ dove gli hacker possono facilmente scansionarli e attaccarli.

Anche quando qualcuno lavora da casa, al di fuori della rete aziendale, una soluzione di accesso remoto riduce i rischi, in particolare quelli legati alle VPN. Le VPN hanno portato i criminali informatici a sfruttare la debolezza della sicurezza delle password e le vulnerabilità delle VPN per accedere alla rete aziendale e rubare informazioni e dati. La tecnologia VPN è vecchia di decenni. Non si vedono molte persone che usano un cellulare di 10 anni fa, quindi perché affidarsi a una tecnologia di oltre 10 anni fa per proteggersi dagli hacker?

Come fa Splashtop a mantenere la sicurezza?

Ci sono molti modi in cui Splashtop garantisce la sicurezza della tua azienda e del tuo lavoro mentre lavori da qualsiasi luogo. Le caratteristiche di sicurezza di Splashtop includono: integrazione del single sign-on, prevenzione delle intrusioni, autenticazione a due fattori, sicurezza delle password a più livelli, schermata vuota, blocco automatico dello schermo e timeout della sessione inattiva, solo per citarne alcune.

Chi utilizza l'accesso remoto sicuro?

I tre utilizzi più comuni delle soluzioni di accesso remoto oggi sono:

Per consentire ai dipendenti di accedere ai loro computer di lavoro da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo, senza compromettere la sicurezza. Per consentire agli studenti di accedere alle risorse scolastiche, come i computer del laboratorio, da casa. Per fornire un accesso guidato dall'assistenza sia ai computer gestiti che ai dispositivi BYOD per il personale IT, i team di help desk e i fornitori di servizi gestiti.

Harvard ha annunciato che passerà all'apprendimento a distanza nelle prime settimane di gennaio a causa di un'impennata dei casi di COVID-19. Invece di affannarsi per far sì che i dipendenti e gli studenti lavorino e studino da casa in modo sicuro (come hanno fatto le aziende e le scuole nel marzo del 2020), preparati a tutto. Quando le scuole utilizzano il desktop remoto di Splashtop, gli studenti possono accedere ai computer del laboratorio da remoto, i docenti possono lavorare da remoto e l'IT può supportare da remoto qualsiasi dispositivo.

Gli studenti possono accedere ai loro Chromebook da casa e utilizzare programmi software come Adobe Creative Suite e Blender, continuando a lavorare come sempre. Gli studenti possono utilizzare le applicazioni di animazione e game-design quando vogliono, anche quando dovrebbero dormire.

Inoltre, è arrivato l'inverno e questo significa generalmente più malattie e condizioni di guida insidiose. Le aziende devono adottare una mentalità "remote-first". Una forza lavoro flessibile può essere una forza lavoro sicura e produttiva se utilizza un accesso remoto sicuro, indipendentemente dalla stagione.

Conclusione

L'aggiunta di un software di accesso remoto sicuro alla tua cintura degli strumenti tecnologici è una soluzione semplice a una lunga lista di problemi. È un modo per evitare di perdere personale a causa delle Grandi Dimissioni. Proteggi la tua azienda da ransomware e attacchi informatici e mantieni la produttività del tuo team anche se il COVID o una tempesta di neve impediscono di raggiungere l'ufficio.

Stai cercando una soluzione di accesso remoto sicura?

