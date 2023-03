Uniti per la Giustizia & l'Inclusione

Mark Lee, A nome della famiglia Splashtop

Cosa possiamo fare?

Questa domanda è diventata sempre più urgente, dato che milioni di persone in tutto il mondo esprimono il loro profondo dolore, la paura, la ferita e la rabbia scatenata dall'insensata uccisione di George Floyd e dai continui richiami al razzismo sistemico sempre presente.

Questa domanda è personale anche per me. Sono nata e cresciuta a Taiwan e mi sono trasferita con la mia famiglia negli Stati Uniti quando avevo 13 anni. Come immigrato di colore, ho vissuto la mia parte di razzismo quando sono cresciuto. E come Martin Luther King Jr. ha affermato in modo così eloquente: "L'ingiustizia ovunque è una minaccia per la giustizia ovunque".

È anche personale per Splashtop. In quanto azienda globale che supporta clienti in 12 lingue diverse, in quasi 200 paesi, la diversità è nel nostro DNA.

Il team fondatore di Splashtop è stato insieme da molto tempo. Ci conoscevamo tutti in università, e come ci comportiamo è come siamo. Crediamo nel costruire la nostra cultura aziendale sia dall'alto verso il basso, attraverso le nostre azioni e le decisioni che prendiamo, giorno dopo giorno, e dal basso verso l'alto, incoraggiando ogni dipendente a lavorare per creare un ambiente di lavoro sano.

La scorsa settimana, uno dei nostri clienti ci ha contattato per controllare i nostri valori e vedere dove eravamo nel movimento Black Lives Matter. Nell'ambito dei loro rinnovati impegni di inclusione, hanno voluto assicurarsi che tutte le aziende con cui lavorano siano inclusive.

Non abbiamo mai pubblicizzato i nostri valori, perché sono intrinseci alla nostra cultura e permeano tutto ciò che facciamo. Ma la domanda del nostro cliente mi ha fatto capire che è importante dichiarare apertamente i nostri valori. Quindi lo sto facendo qui.

In Splashtop, i nostri valori aziendali includono principi fondamentali quali

Onestà

Fiducia

Inclusività

Gratitudine

E ci rendiamo conto che non basta smettere di dichiarare i nostri valori. Questo è un argomento profondo, dove c'è molto di più da imparare. Ci impegniamo a dedicarci del tempo per fare la seria riflessione, l'ascolto e la discussione necessari per stimolare l'azione giusta.

È tempo di cambiare, e tutti abbiamo un ruolo da svolgere per guidare il cambiamento verso un mondo migliore. Man mano che progrediamo, i dirigenti e i dipendenti di Splashtop continueranno a esplorare come applicare onestà, fiducia e correttezza alle questioni di diversità, uguaglianza e inclusione.

È importante vedere le persone mettere in atto cambiamenti, non solo al lavoro, ma anche a casa. Per me personalmente, sto trascorrendo del tempo con i miei tre figli a parlare di cultura, razza, storia e gli impatti associati sull'esperienza di vita di tutti, in modo da poterli preparare a diventare cittadini coscienziosi del mondo.

Non posso dirti esattamente come si concretizzerà l'esplorazione della nostra azienda in termini di iniziative o pratiche specifiche. Ma posso promettere che siamo pienamente impegnati ad agire, sia a breve termine che a lungo termine.

Non vedo l'ora di condividere ulteriori informazioni sulla forma che assumeranno queste azioni. Ogni passo è importante. Insieme, faremo la differenza.

Mark Lee, CEO di Splashtop & Chief Evangelist