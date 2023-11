Perché gli utenti di TrustRadius si fidano delle funzioni di sicurezza di Splashtop

Nell'era digitale di oggi, l'importanza di una solida sicurezza dell'accesso remoto non può essere sottovalutata. L'impegno di Splashtop è sempre stato quello di offrire una piattaforma sicura e senza interruzioni. L'affermazione di questa dedizione è evidente nelle numerose recensioni positive su TrustRadius. Queste recensioni evidenziano spesso le nostre funzioni di sicurezza avanzate e la tranquillità che esse offrono.

Uno dei recensori ha sottolineato la credibilità di Splashtop, affermando: "Splashtop gode della fiducia dei principali operatori del settore della sicurezza." Questa fiducia non è stata guadagnata da un giorno all'altro, ma è la testimonianza di anni di sforzi dedicati a rafforzare le nostre misure di sicurezza. Un altro utente ha riconosciuto il design completo della piattaforma, affermando: "Ho sperimentato solo un accesso remoto sicuro. È stata una benedizione per la mia attività"."

Questo feedback non solo riflette l'affidabilità della nostra infrastruttura, ma evidenzia anche la facilità con cui le aziende possono integrare e sfruttare le nostre soluzioni.

In questo articolo esploriamo questi riconoscimenti, facendo luce sugli elementi chiave della sicurezza che contraddistinguono Splashtop nel settore. Unisciti a noi per capire perché la sicurezza di Splashtop è così affidabile.

Un'alternativa più sicura alle VPN

Le VPN sono da tempo la soluzione ideale per l'accesso remoto. Tuttavia, con l'aumento della necessità di funzioni di sicurezza più robuste e specializzate, molti utenti stanno esplorando delle alternative. Splashtop è emerso come la scelta preferita da chi dà priorità alla sicurezza. Un utente ha sottolineato che: È più sicuro dell'utilizzo di una VPN e consente ai dipendenti di utilizzare i propri dispositivi per accedere alla rete."

Un altro recensore ha menzionato: "Sto sostituendo la VPN con l'accesso remoto da Splashtop. Questo permette ai miei clienti di utilizzare tutti i loro dispositivi personali preferiti, aumentando al contempo la loro sicurezza." Questo sentimento dimostra la transizione dalle configurazioni VPN tradizionali a soluzioni più moderne come Splashtop.

Un terzo feedback è stato inviato: "Abbiamo una politica rigorosa di assenza di VPN e abbiamo provato altri prodotti per l'accesso remoto. Splashtop [Enterprise] supera tutti i test di sicurezza e ha sempre verificato la presenza di una persona corretta. Monitoriamo il traffico di rete e la crittografia è solida".

In conclusione, Splashtop offre un'alternativa superiore e sicura alle VPN tradizionali, come testimoniano le testimonianze degli utenti. La sua infrastruttura soddisfa le moderne esigenze di sicurezza, rendendola la scelta migliore per le organizzazioni che danno priorità all'accesso remoto sicuro.

Autenticazione a due fattori (2FA)

L'autenticazione a due fattori (2FA) fornisce un ulteriore livello di sicurezza richiedendo agli utenti di confermare la propria identità utilizzando due forme di verifica distinte. Splashtop riconosce l'importanza di questa funzione e l'ha incorporata diligentemente nel suo servizio, ricevendo i complimenti degli utenti.

Un utente ha sottolineato in particolare l'importanza della 2FA, affermando: "Sono sempre stato preoccupato per la sicurezza degli strumenti di accesso remoto, ma con l'autenticazione a due fattori di Splashtop mi sento molto più tranquillo." Un altro utente ha fatto eco a un sentimento simile, affermando: "L'autenticazione a due fattori mi dà la sicurezza di permettere al mio team di accedere ai nostri sistemi da remoto senza preoccuparsi costantemente di potenziali violazioni."

Un terzo recensore ha sottolineato che: "L'aggiunta dell'autenticazione a più fattori è una bella funzione. Il fatto di dover effettuare due accessi per poter accedere a un PC è fantastico " . Infine, questo utente ritiene che l'Autenticazione a due fattori di Splashtop sia superiore a quella di Microsoft: "La 2FA è buona almeno quanto quella di Microsoft, se non migliore".

Grazie all'integrazione di 2FA, Splashtop continua a dare priorità alla sicurezza dei suoi utenti, assicurando che anche se le credenziali di accesso primarie dovessero cadere nelle mani sbagliate, una linea di difesa secondaria sia ben salda.

Facilità d'uso senza compromettere la sicurezza

Nell'era digitale di oggi, trovare un equilibrio tra usabilità e sicurezza è fondamentale. Molte piattaforme danno la priorità all'uno a scapito dell'altro, dando vita a interfacce macchinose o a sistemi vulnerabili. Splashtop, tuttavia, si distingue per offrire una miscela perfetta di entrambi.

Gli utenti hanno sempre lodato il design intuitivo di Splashtop, che non risparmia sulla sicurezza. Un utente ha colto perfettamente questo sentimento, affermando: "Il basso costo, la semplicità di installazione per l'utente finale e l'interfaccia utente chiara e semplice sono le caratteristiche che mi hanno colpito. "

Un altro utente ha segnalato: ""Utilizziamo Splashtop per l'accesso remoto degli utenti. Èun modo facile, sicuro e poco costoso per consentire ai dipendenti di accedere dall'esterno dell'ufficio."Questo Il feedback è una testimonianza dell'impegno di Splashtop nel fornire un prodotto non solo facile da navigare per gli utenti finali, ma anche dotato di solide misure di sicurezza.

Raggiungendo questo equilibrio, Splashtop garantisce ai suoi utenti la possibilità di accedere ai propri sistemi da remoto senza le scoraggianti complessità spesso associate alle piattaforme sicure.

Prova Splashtop gratis

L'impegno di Splashtop per la sicurezza non passa inosservato. In uno spettro di utenti e settori, il consenso è chiaro: Splashtop mantiene la sua promessa di fornire una soluzione di accesso remoto sicura. "Forte sicurezza, soprattutto con l'autenticazione a due fattori attivata per tutti gli utenti. Nessun problema di hacking e facilità di amministrazione degli utenti." commenta un utente, sottolineando la perfetta integrazione di solide misure di sicurezza senza compromettere l'esperienza dell'utente.

Un altro utente sottolinea la propria incondizionata fiducia nel software, affermando: "Ho piena fiducia in Splashtop. Sento che siete molto orgogliosi di fornire ai vostri clienti il supporto, la sicurezza e i servizi di cui abbiamo bisogno." Queste testimonianze, insieme a innumerevoli altre, testimoniano l'attenzione costante del software nel garantire la protezione dei dati degli utenti e la sicurezza delle connessioni.

Nel panorama digitale odierno, dove le minacce alla sicurezza sono onnipresenti, è rassicurante per molti che Splashtop continui a dare priorità e a fornire misure di sicurezza di prim'ordine. Le recensioni su TrustRadius parlano chiaro: gli utenti si fidano di Splashtop non solo per la sua funzionalità, ma anche per la tranquillità che offre.

Per chi è curioso di approfondire, migliaia di recensioni eccezionali su Splashtop sono disponibili su TrustRadius. Sperimenta in prima persona ciò che molti hanno apprezzato. Scopri le caratteristiche di sicurezza di Splashtop e inizia la tua prova gratuita oggi stesso!