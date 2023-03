Le 5 principali caratteristiche del software per desktop remoto

Cosa si dovrebbe cercare nel software desktop remoto? Ecco le 5 funzioni principali che la soluzione desktop remoto dovrebbe includere.

Se si sta prendendo in considerazione un software per desktop remoto che consente di connettersi in remoto a computer e dispositivi, è necessario assicurarsi che la scelta includa tutte le principali funzionalità del desktop remoto. Se non lo fai, potresti trovarti senza la capacità di fare ciò che devi fare quando sei fuori dall'ufficio o in viaggio.

1: Supporto multipiattaforma

Forse hai un PC desktop al lavoro e un Mac a casa. Oppure, forse il tuo computer di lavoro è un Mac e viaggi con il tuo smartphone Android. Con il supporto multipiattaforma come quello presente in Splashtop, puoi accedere e controllare in remoto i tuoi computer da qualsiasi dispositivo.

Puoi accedere ai tuoi computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o persino Chromebook con Splashtop.

2: Connessioni ad alte prestazioni

Tra le principali funzionalità di desktop remoto da cercare vi sono connessioni ad alta velocità e bassa latenza. L'ultima cosa che vuoi quando provi a controllare a distanza il tuo computer è una connessione ritardata.

Splashtop offre connessioni HD che ti faranno sentire come se fossi davanti al tuo computer. Vedrai lo schermo del computer remoto, sentirai l'audio che proviene da esso e potrai controllarlo in tempo reale. Puoi anche far girare i tuoi strumenti di produzione video e audio: Splashtop è in grado di trasmettere video 4K su connessioni remote ed è abbastanza veloce da rendere possibile la sincronizzazione labiale.

3: Facile da gestire

Che tu stia cercando l'accesso remoto per te stesso o per tutto il tuo team, una delle cose migliori da cercare è la facilità di gestione. Con Splashtop, è possibile installare rapidamente il software su ogni macchina a cui si desidera accedere e su ogni dispositivo che si desidera utilizzare per l'accesso in pochi minuti.

La configurazione e la gestione di team di grandi dimensioni e gruppi di utenti e computer è semplificata nella console Web Splashtop.

4: Sicurezza

Che tu ti stia collegando al tuo computer di lavoro o a quello di casa, la sicurezza è una parte fondamentale di qualsiasi connessione remota. Grazie alla crittografia AES a 256 bit di Splashtop e all'autenticazione del dispositivo, puoi concentrarti sul tuo lavoro sapendo che i tuoi dati e la tua connessione sono al sicuro.

Inoltre, Splashtop è dotato di numerose funzioni di sicurezza leader del settore e di pratiche.

5: Strumenti per migliorare la produttività

Quando accedi da remoto a un altro computer, vorrai anche tutti gli strumenti necessari per completare il tuo lavoro. Essere in grado di controllare il computer è fantastico, ma cosa succede se hai bisogno di un file o la possibilità di stampare in remoto? Splashtop ha strumenti integrati per migliorare la produttività. Una volta che la sessione remota è attiva, è possibile registrare la sessione, trasferire file, stampare in remoto, visualizzare più monitor contemporaneamente, inviare messaggi a un utente dall'altra parte e altro ancora.

Prova gratuitamente il software Splashtop Remote Desktop

Prova tutte queste caratteristiche e molto altro ancora avviando una prova gratuita di Splashtop Business Access - l'applicazione di desktop remoto ideale per i singoli e i team che hanno bisogno di accedere da remoto ai propri computer. Abilita il lavoro a distanza e il lavoro da casa con Splashtop. Provalo subito, senza carta di credito o impegno:

Prova gratuita