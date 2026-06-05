Splashtop è al fianco della comunità AAPI

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Splashtop Team
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Abbracciare la compassione & Uniti contro la violenza

Mark Lee, a nome della Famiglia Splashtop

Cara comunità Splashtop,

Sono profondamente rattristato dai recenti omicidi di Atlanta e dall'intensificarsi dei crimini di odio contro la comunità asiatica americana e delle isole del Pacifico.

Nata e cresciuta a Taiwan e poi immigrata negli Stati Uniti a 13 anni, ho vissuto il razzismo in prima persona. Questi attacchi sono spaventosi e dolorosi.

Noi di Splashtop siamo contro l'odio, la discriminazione e la violenza in tutte le sue forme.

L'anno scorso, dopo l'insensata uccisione di George Floyd e i continui richiami al razzismo sistemico, abbiamo lanciato la nostra iniziativa di giustizia sociale per promuovere il cambiamento verso un mondo migliore.

Abbiamo abbinato tutte le donazioni dei nostri dipendenti (fino a 10.000 dollari per dipendente) per sostenere la Black Lives Matter Foundation, la Equality Foundation e il NAACP's Legal Defense and Educational Fund.

Oltre alle fondazioni sopra elencate, estenderemo questa iniziativa di abbinamento delle donazioni al fondo Stop AAPI Hate. https://stopaapihate.org

È in momenti come questi che dobbiamo ricordarci di abbracciare la compassione e la gentilezza, mentre dobbiamo unirci come comunità per porre fine a questa violenza.

Mark Lee – Splashtop CEO & Chief Evangelist

Per ulteriori risorse per informarti o agire, puoi cliccare su qui.

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