Splashtop riconosce Okinawa Cross Head (OCH) come fornitore di supporto

Splashtop è lieta di riconoscere Okinawa Cross Head Co., Ltd. come fornitore esclusivo di assistenza tecnica Splashtop in Giappone.

I membri del team Splashtop Giappone hanno recentemente presentato un certificato di apprezzamento a OCH. Il team OCH ha svolto un ottimo lavoro nel gestire il supporto di prima linea per i nostri clienti giapponesi, così possiamo concentrarci sullo sviluppo di prodotti e servizi e continuare a migliorarli.

Splashtop sviluppa soluzioni per l'accesso remoto e il supporto remoto che consentono a più di 20 milioni di utenti di accedere ai propri computer in mobilità e permettono all'IT, all'assistenza e a MSPs di gestire, accedere e supportare da remoto i computer e i dispositivi mobili dei propri utenti.

