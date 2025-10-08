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Splashtop team members smiling and holding awards, dressed in colorful attire with a Splashtop backdrop

Splashtop riconosce Okinawa Cross Head (OCH) come fornitore di supporto

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop è lieta di riconoscere Okinawa Cross Head Co., Ltd. come fornitore esclusivo di assistenza tecnica Splashtop in Giappone.

I membri del team Splashtop Giappone hanno recentemente presentato un certificato di apprezzamento a OCH. Il team OCH ha svolto un ottimo lavoro nel gestire il supporto di prima linea per i nostri clienti giapponesi, così possiamo concentrarci sullo sviluppo di prodotti e servizi e continuare a migliorarli.

Splashtop sviluppa soluzioni per l'accesso remoto e il supporto remoto che consentono a più di 20 milioni di utenti di accedere ai propri computer in mobilità e permettono all'IT, all'assistenza e a MSPs di gestire, accedere e supportare da remoto i computer e i dispositivi mobili dei propri utenti.

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Two people stand side by side at an award ceremony. One holds a framed certificate, while the other smiles and gestures with a thumb up. Company logos OCH and Splashtop are visible on the backdrop behind them. Japanese text surrounds the image.
Two women sit in a radio studio in front of microphones, smiling at the camera. Colorful balloon letters spelling RADIO are visible in the background. The studio has glass walls and audio equipment.
A woman receives a framed certificate from a man in a short-sleeve shirt. They stand in front of a banner. Japanese text appears on the right and top, including a headline with bold characters. Dated July 23, 2017.


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