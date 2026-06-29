Nuove funzionalità di Splashtop nel secondo trimestre del 2021

Migliorare la produttività e l'usabilità delle sessioni remote
Con la versione v3460, rilasciata nel maggio 2021, abbiamo introdotto funzionalità che rendono le sessioni remote di Splashtop ancora più efficienti e produttive. Utilizza l'ultima versione delle app e degli streamer Splashtop Business in modo da avere accesso alle nuove funzionalità applicabili al tuo abbonamento.
Vediamo alcune delle caratteristiche principali che abbiamo introdotto:
Scorciatoia per il desktop
Connettiti a un computer senza dover aprire l'app Splashtop! Basta creare un collegamento sul desktop o sulla schermata iniziale e cliccare o toccare per connettersi al computer.
Per saperne di più sulla creazione di un collegamento sul desktop
Pool di connessione
Ora è molto più facile per gli utenti connettersi a un computer disponibile durante l'orario di accesso programmato. Definisci un gruppo di computer come pool di connessione. Quando gli utenti fanno clic per connettersi, vengono collegati a un computer disponibile all'interno del pool, senza dover cercare un computer disponibile.
Disponibile in Splashtop Enterprise. Per Windows, Mac e iOS (presto disponibile per Android).
Per saperne di più sull'uso del pool di connessioni
Appunti della sessione migliorata
Modifica comodamente le note della sessione durante o dopo la sessione dall'app Splashtop Business. In precedenza questa funzionalità era disponibile solo dalla console my.Splashtop.
Per saperne di più sulla creazione di note di sessione
Opzione per passare le scorciatoie da tastiera
Le scorciatoie da tastiera possono ora essere disattivate, consentendo agli utenti di scegliere se le scorciatoie supportate vengono passate o meno attraverso la sessione remota.
Scopri di più sul passaggio delle scorciatoie da tastiera
Altre opzioni di risoluzione
Scegli tra più opzioni di risoluzione prima di connetterti al computer remoto. Se non c'è un'opzione di risoluzione adatta al tuo schermo, Splashtop sostituirà la selezione corrente con la risoluzione più adatta.
Scopri di più sulle opzioni di risoluzione
Codec di registrazione della sessione migliorato
La nuova opzione di codec video aiuta a generare registrazioni di sessione di qualità superiore con file di dimensioni ridotte. Nota che questa opzione richiede prestazioni più elevate del computer.
Salva la trascrizione della chat nella Console Web (ora disponibile nella versione 3462)
Carica/salva la cronologia completa delle chat nella console my.Splashtop. Gli amministratori possono anche scegliere di attivare un'impostazione del team per caricare automaticamente le trascrizioni delle chat.
SOS cloud Build Tool (ora disponibile nella versione 3462)
Gli utenti possono personalizzare il tema dell'app SOS, le configurazioni predefinite e la clausola di esclusione della responsabilità dalla loro console my.splashtop e creare l'app personalizzata online. Questo sostituisce il precedente processo di personalizzazione all'interno dell'app e l'invio di una richiesta a Splashtop per la creazione dell'eseguibile. L'app personalizzata può quindi essere scaricata o condivisa tramite un link con gli utenti finali.
Scopri di più sulla personalizzazione e il branding personalizzato dell'app SOS
Abilita lo schermo vuoto per Linux
Gli utenti che effettuano il remoting su computer Linux possono oscurare il monitor del computer remoto per una maggiore sicurezza, in modo che gli altri non possano vedere cosa succede quando ti connetti con Splashtop. Questa funzione è già disponibile per i computer Windows e Mac.