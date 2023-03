Nuove funzionalità di Splashtop nel secondo trimestre del 2021

Migliorare la produttività e l'usabilità delle sessioni remote

Con la versione v3460, rilasciata nel maggio 2021, abbiamo introdotto funzionalità che rendono le sessioni remote di Splashtop ancora più efficienti e produttive. Utilizza l'ultima versione delle app e degli streamer Splashtop Business in modo da avere accesso alle nuove funzionalità applicabili al tuo abbonamento.

Vediamo alcune delle caratteristiche principali che abbiamo introdotto:

Scorciatoia per il desktop

Connettiti a un computer senza dover aprire l'app Splashtop! Basta creare un collegamento sul desktop o sulla schermata iniziale e cliccare o toccare per connettersi al computer.

Disponibile in Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOSe Splashtop Enterprise(incluso legacy). Per Windows, Mac e iOS (presto disponibile per Android).

Per saperne di più sulla creazione di un collegamento sul desktop

Pool di connessione

Ora è molto più facile per gli utenti connettersi a un computer disponibile durante l'orario di accesso programmato. Definisci un gruppo di computer come pool di connessione. Quando gli utenti fanno clic per connettersi, vengono collegati a un computer disponibile all'interno del pool, senza dover cercare un computer disponibile.

Disponibile in Splashtop Enterprise. Per Windows, Mac e iOS (presto disponibile per Android).

Per saperne di più sull'uso del pool di connessioni

Appunti della sessione migliorata

Modifica comodamente le note della sessione durante o dopo la sessione dall'app Splashtop Business. In precedenza questa funzionalità era disponibile solo dalla console my.Splashtop.

Disponibile in Splashtop Remote Support, Splashtop SOS, e Splashtop Enterprise. Per Windows, Mac e iOS (presto anche per Android).

Per saperne di più sulla creazione di note di sessione

Opzione per passare le scorciatoie da tastiera

Le scorciatoie da tastiera possono ora essere disattivate, consentendo agli utenti di scegliere se le scorciatoie supportate vengono passate o meno attraverso la sessione remota.

Disponibile in tutti i prodotti Splashtop Business (compresi quelli legacy). Per Windows e Mac.

Scopri di più sul passaggio delle scorciatoie da tastiera

Altre opzioni di risoluzione

Scegli tra più opzioni di risoluzione prima di connetterti al computer remoto. Se non c'è un'opzione di risoluzione adatta al tuo schermo, Splashtop sostituirà la selezione corrente con la risoluzione più adatta.

Disponibile in tutti i prodotti Splashtop Business (compresi quelli legacy). Per Windows, Mac e iOS.

Scopri di più sulle opzioni di risoluzione

Codec di registrazione della sessione migliorato

La nuova opzione di codec video aiuta a generare registrazioni di sessione di qualità superiore con file di dimensioni ridotte. Nota che questa opzione richiede prestazioni più elevate del computer.

Disponibile per Windows in Splashtop Business Access Pro, Splashtop Remote Support, Splashtop SOSe Splashtop Enterprise.

Salva la trascrizione della chat nella Console Web (ora disponibile nella versione 3462)

Carica/salva la cronologia completa delle chat nella console my.Splashtop. Gli amministratori possono anche scegliere di attivare un'impostazione del team per caricare automaticamente le trascrizioni delle chat.

Disponibile in Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop Enterprise . Per Windows, Mac e Android.

SOS cloud Build Tool (ora disponibile nella versione 3462)

Gli utenti di Splashtop SOS e Splashtop Enterprise possono personalizzare il tema dell'app SOS, le configurazioni predefinite e la clausola di esclusione della responsabilità dalla loro console my.splashtop e creare l'app personalizzata online. Questo sostituisce il precedente processo di personalizzazione all'interno dell'app e l'invio di una richiesta a Splashtop per la creazione dell'eseguibile. L'applicazione personalizzata può poi essere scaricata o condivisa tramite un link con gli utenti finali.

Per saperne di più sulla personalizzazione e sul branding dell'app Splashtop SOS

Abilita lo schermo vuoto per Linux

Gli utenti che effettuano il remoting su computer Linux possono oscurare il monitor del computer remoto per una maggiore sicurezza, in modo che gli altri non possano vedere cosa succede quando ti connetti con Splashtop. Questa funzione è già disponibile per i computer Windows e Mac.

Disponibile con accesso non presidiato in tutti i prodotti Splashtop Business (Linux Streamer v3.0.2.0).

