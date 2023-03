Novità di Splashtop maggio/giugno 2018

Abbiamo appena aggiunto nuove fantastiche funzionalità a Splashtop e puoi ottenerle aggiornando l'app Splashtop Business e lo streamer all'ultima versione (3.2.4.0).

"Inattivo da..."

Sapere se un computer è attualmente inattivo o se il tuo cliente lo sta utilizzando attivamente. Nell'applicazione Splashtop Business, clicca sull'icona dell'ingranaggio accanto al computer per vedere il suo tempo di inattività. Nella console web, passa con il mouse sul computer nell'elenco.

Disponibile in Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS+10 e SOS Unlimited.

Chatta prima di connetterti a una macchina

Vuoi verificare con il tuo utente se è il momento giusto per collegarti in remoto? Ora puoi! Avviare una sessione di chat con un computer online in qualsiasi momento, senza essere in una sessione remota. Cerca il piccolo pulsante "chat" accanto al computer nell'app Splashtop Business.

Disponibile in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10, SOS Unlimited

Due tecnici possono eseguire il telecomando in un'unica macchina

Ora due tecnici possono accedere e controllare in remoto lo stesso computer, contemporaneamente! Risolvi i problemi del computer del tuo cliente insieme a un altro tecnico. Due di voi si collegano semplicemente come farebbero normalmente dalle rispettive applicazioni Splashtop Business.

Disponibile in Splashtop Remote Support Plus, SOS+10 e SOS Unlimited.

Riavvio e riconnessione automaticaDurante una sessione di assistenza remota, puoi riavviare il computer ed essere ricollegato automaticamente al termine del riavvio. Dopo il riavvio, potrai vedere la schermata di login del computer e proseguire da lì. (Puoi scegliere tra il riavvio normale e il riavvio in modalità sicura).

Disponibile per le sessioni di assistenza in Splashtop SOS (nuovo), SOS+10 e SOS Unlimited.

E altro ancora...

Risparmia tempo durante la connessione. Ora il nome del tuo dominio Windows è precompilato in un menu a tendina, così non dovrai digitarlo.

Grandi miglioramenti nell'app per iOS. Direttamente dall'app iOS, puoi rinominare i computer, aggiungere note sul computer, disconnettere le sessioni, riavviare, risvegliare, eliminare i computer e molto altro ancora.

Vuoi vedere sempre il cursore remoto per tutte le tue sessioni remote? Ora c'è un'opzione nelle impostazioni dell'app Splashtop Business per attivarla. Puoi comunque attivarla durante una sessione utilizzando la barra degli strumenti.

Miglioramento dell'affidabilità della stampa remota

Aumenta la velocità di trasferimento dei file fino al 30%.

Miglioramenti dell'usabilità

Disponibile in Splashtop Remote Support Basic, Remote Support Plus, Business Access, SOS (nuovo), SOS+10, SOS Unlimited

Scopri cos'altro abbiamo in programma

Sono in arrivo altre fantastiche funzioni. Dai un'occhiata a questo articolo su cosa stiamo lavorando per maggiori dettagli.

Ottieni l'accesso anticipato alla beta di queste tecnologie in arrivo

Altri aggiornamenti recenti: