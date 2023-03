Novità di Splashtop - Gennaio 2020

A partire dal mese scorso e fino a gennaio 2020, stiamo distribuendo la versione 3.3.6.0 della famiglia di app e console web Splashtop business con nuovi aggiornamenti. Le nuove versioni dello Streamer e le notifiche della nuova versione dell'app Splashtop vengono generalmente distribuite nell'arco di qualche settimana. Se vuoi aggiornare il tuo più velocemente, puoi sempre farlo manualmente tramite la funzione Controlla aggiornamenti del prodotto o ottenere le app più recenti dalla nostra pagina dei download di Splashtop.

Ecco alcune delle nuove funzioni che sono state aggiunte:

Streamer aggiornati

Gli streamer per Windows e Mac sono stati aggiornati con i più recenti miglioramenti della sicurezza e il supporto alle funzioni più recenti.

Supporto migliorato per MacOS Catalina: Stiamo continuando a migliorare l'esperienza su MacOS Catalina nel nostro Mac Streamer aggiornato rilasciato il 9 gennaio 2020.

Aggiornamento delle applicazioni business di Splashtop

Nelle app aggiornate 3.3.6.0 per Windows e Mac, in base ai feedback degli utenti, troverai un buffer copia/incolla più grande (aumentato da 16KB a 256 KB) per poter copiare e incollare grandi quantità di testo tra i sistemi. Anche la dimensione del buffer delle note del computer è stata aumentata.

C'è anche un nuovo strumento di diagnostica che può essere utile per risolvere i problemi valutando la connettività del server, il tipo di connessione, le impostazioni di rete del computer locale (Wi-Fi, firewall, proxy) e le impostazioni di rete del computer remoto. Può essere attivata in Opzioni, Avanzate, Attiva strumento di diagnostica. Vedrai quindi un'icona dello Strumento di diagnostica nella serie di icone accanto a ciascun computer nell'elenco dei computer dell'applicazione Splashtop. Per maggiori informazioni, consulta questo articolo guida agli strumenti diagnostici .

L'app Splashtop Business per iOS è stata aggiornata alla versione 3.3.4.0, dove è ora possibile visualizzare l'utente connesso su un computer remoto. È inoltre possibile salvare il codice di protezione di un computer remoto. E la finestra di dialogo delle informazioni include nuove informazioni tra cui la versione del sistema operativo del computer e l'utente/durata per l'ultima sessione.

1 a molti (in Remote Support Premium)

La nuova funzione 1-a-molti di Remote Support Premium ti aiuta a semplificare la gestione degli endpoint eseguendo o programmando istantaneamente le attività su più endpoint contemporaneamente. Include l'installazione di software, comandi remoti, esecuzione di script, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows. Disponibile per Windows e Mac.

Troverai questa nuova funzione nella sezione "Premium" del menu Gestione della tua console my.splashtop.com.

La funzionalità 1-a-molti consiste in Azioni e Pianificazioni:

Azioni 1-a-molti - Si tratta di azioni definite e impostate da te, come l'installazione di un driver di stampa o di un aggiornamento software, l'esecuzione di uno script per la pulizia della cache, il riavvio o l'installazione degli aggiornamenti di Windows.

Pianificazioni 1-a-molti - Quando crei un'azione 1-a-molti, hai la possibilità di eseguirla su richiesta o di pianificare le esecuzioni future dell'azione. La programmazione può essere utile se vuoi eseguire delle attività su un gruppo di computer durante le ore libere o nei fine settimana, quando non interferiscono con il lavoro dell'utente finale.

Quando crei una nuova Azione, vedrai che ci sono diverse scelte.

1-a-molti estende le seguenti azioni esistenti di Remote Support Premium in modo che possano essere eseguite su più endpoint contemporaneamente anziché uno alla volta.

Riavvio del sistema

Aggiornamenti di Windows

Comando remoto - CMD o PowerShell

1-To-Many aggiunge anche nuove funzionalità che ti permettono di distribuire e installare/disinstallare/aggiornare installazioni software, eseguire eseguibili e file batch su più endpoint contemporaneamente.

File batch/eseguibile - .bat, .cmd o .exe

Script di shell (Mac)

File script/eseguibile (Mac) - .pkg o .sh

File MSI

Consulta questo articolo di supporto con maggiori dettagli su Come impostare le azioni 1-a-molti in Remote Support Premium.

Esportazione degli elenchi dell'inventario del sistema/hardware e del software (in Remote Support Premium)

Gli abbonati a Remote Support Premium possono ora esportare/scaricare una versione in file CSV degli elenchi dell'inventario di sistema e dell'inventario software.

Questa funzione è disponibile in Gestione | Tutti i computer. Scorri in fondo all'elenco dei computer e vedrai un link "Esporta". Facendo clic sul link si apre una finestra di dialogo che chiede cosa si desidera esportare.

Elenco dei computer

Inventario del sistema e dell'hardware

Inventario di software per computer

Ecco un esempio di rapporto sull'inventario hardware del sistema. Se vuoi fare qualcosa come vedere quanti dei tuoi computer utilizzano ancora vecchie versioni del sistema operativo, puoi identificare facilmente questi computer dall'elenco. E se sei esperto di fogli di calcolo, puoi utilizzare una tabella pivot per ottenere un conteggio dei computer in base al sistema operativo.

Per ulteriori informazioni sull'uso di per identificare i computer con Windows 7 e Windows Server 2008 , si veda questo articolo, poiché Microsoft terminerà il supporto per queste versioni di Windows nel gennaio 2020.