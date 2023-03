Splashtop è stata nominata una delle 10 migliori soluzioni di coinvolgimento degli studenti del 2021 da EdTech

Splashtop è stata riconosciuta da EdTech come una delle Top 10 Student Engagement Solutions - 2021. Siamo orgogliosi di fornire soluzioni di assistenza e accesso remoto sicure, affidabili e facili da usare per i settori K-12, istruzione superiore, istruzione tecnica di carriera (CTE) e altro ancora.

Negli ultimi due anni i nostri clienti hanno affrontato sfide uniche. Dopo aver affrontato sforzi erculei per implementare rapidamente l'apprendimento a distanza durante la pandemia, molte scuole stanno continuando a investire in soluzioni di apprendimento a distanza e riconoscono che le soluzioni di apprendimento ibrido sicure fanno parte della nuova normalità. Infatti, un recente sondaggio di Splashtop ha rilevato che il 92% degli studenti si aspetta di avere accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai computer del campus per continuare a imparare e l'83% pensa che il futuro degli studenti sia un mix di apprendimento online e on-campus.

Per soddisfare le esigenze dell'apprendimento ibrido, le scuole devono essere in grado di supportare studenti, insegnanti e personale sia di persona che da remoto. Una soluzione di accesso remoto consente l'apprendimento ibrido essenziale attraverso:

Maggiore accesso alle risorse di laboratorio del campus

Con Splashtop gli studenti possono accedere al laboratorio remoto a potenti dispositivi Windows e Mac. È così fluido che è come se fossero seduti davanti ai computer del laboratorio. Con un accesso remoto facile da usare e altamente sicuro, possono accedere ai dispositivi del laboratorio da quasi tutti i dispositivi personali, compresi i Chromebook. La parte migliore? Gli studenti possono accedere alle risorse di laboratorio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aumentando il ROI degli investimenti in infrastrutture.

"C'è un enorme vantaggio nel permettere agli studenti di utilizzare le applicazioni di animazione e game-design ogni volta che lo desiderano, anche se alle 2 di notte mentre mangiano una pizza fredda nella loro camera da letto. L'accesso più fluido al software di laboratorio ha accelerato il processo per molti dei nostri studenti". - Kathryn Bradley, insegnante di Asheville High School

Garantire il coinvolgimento di docenti e studenti in ambienti di apprendimento remoti e ibridi.

"Splashtop crea entusiasmo; va al cuore di ciò che il Common Core richiede. Una tecnologia come questa è un moltiplicatore di forze nel campo dell'istruzione". - Michael R. McCormick, Assistente Sovrintendente dei Servizi Ed, Val Verde Unified School District

Infrastruttura sicura

Le robuste funzioni di sicurezza di Splashtop garantiscono la sicurezza della tua rete e dei tuoi dati. La nostra infrastruttura cloud di livello enterprise utilizza la crittografia AES a 256 bit, funziona sui cloud AWS, Google e Oracle e ha uno stato di uptime pubblicamente disponibile per tutti i servizi. Tutto questo per dire che noi sosteniamo gli standard e le normative del settore, garantendo la sicurezza del tuo personale e dei tuoi studenti.

"La conformità alla FERPA è molto importante per noi, quindi è fantastico sapere che Splashtop non conserverà, manipolerà o farà nulla con le informazioni degli studenti. Splashtop non avrebbe superato il cancello se non avesse avuto questo". - Nicholas Adams, direttore della tecnologia informatica, Distretto scolastico intermedio di Lenawee (LISD)

L'accesso remoto di Splashtop può aiutarti a risolvere le tue più pressanti esigenze di apprendimento ibrido, aumentando il coinvolgimento degli studenti. Hai bisogno di consentire all'IT di supportare in remoto qualsiasi dispositivo? O migliorare l'apprendimento a distanza dando a studenti e personale un accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ai computer e ai laboratori della scuola? Qualunque sia la tua sfida, Splashtop ha la soluzione che fa per te.

Per saperne di più sulle soluzioni di accesso remoto veloci, sicure e semplici di Splashtop per l'istruzione.