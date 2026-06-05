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Perché Splashtop è l'acquisto ideale di fine anno per il tuo help desk IT

Splashtop Team
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Con la fine del 2021 che si avvicina rapidamente, non ci sono solo i regali da fare. Anche tu, come molti responsabili dell'help desk IT, probabilmente hai trovato un po' di soldi in più nel tuo budget per l'assistenza. Il denaro che devi "utilizzare o perdere" entro la fine dell'anno. Sebbene si tratti di una situazione comune a tutti i reparti, i cambiamenti nelle esigenze di assistenza determinati dalle iniziative di lavoro da casa offrono ai responsabili dell'assistenza e dell'help desk un'ampia ragione per fare buon uso del budget rimasto.

Considera la necessità strategica di ottimizzare l'assistenza remota

Nel momento in cui decidi come potresti (o dovresti) spendere il budget rimanente, considera come la nuova norma del lavoro a distanza e del supporto a distanza sia fondamentale per il successo della tua organizzazione nel 2022. Un recente sondaggio condotto da Gartner su 317 CFO e leader aziendali ha rivelato che il 74% ha in programma la transizione della propria forza lavoro in loco verso una forza lavoro permanentemente remota nell'era post-COVID.

Non sorprende che negli ultimi 18 mesi le aziende si siano date da fare per "andare a distanza", concedendo ai dipendenti l'accesso remoto e consentendo il lavoro da casa. Lo hanno fatto senza preparare completamente l'help desk a supportare i lavoratori remoti e l'ampia gamma di dispositivi che utilizzano per svolgere il loro lavoro.

Abilitando l'assistenza remota - e più precisamente uno strumento di assistenza remota che offra la massima flessibilità all'utente - tu, in qualità di responsabile dell'assistenza, puoi incrementare la produttività dell'intera organizzazione. Allo stesso tempo, i lavoratori meglio assistiti e il personale di supporto ben equipaggiato riferiscono di avere un morale molto più alto. Ad esempio, un'indagine di Catalyst sui lavoratori ha rilevato che le donne con responsabilità di cura dei figli hanno il 32% in meno di probabilità di lasciare il lavoro quando hanno a disposizione solide opzioni di lavoro a distanza.

Quanto ti serve del tuo budget avanzato?

Fortunatamente, non molto! Per fare un esempio, puoi fornire sia assistenza remota on-demand che assistenza remota supervisionata utilizzando Splashtop SOS al prezzo di appena 244 € per un anno intero (per tecnico help desk simultaneo). Questo include la possibilità per ogni tecnico di supportare un numero illimitato di dispositivi utente su richiesta, anche quelli non gestiti dalla tua azienda. Questo investimento sarà molto utile per soddisfare il personale di assistenza e gli utenti grazie alle seguenti funzioni:

  • Accesso con codice di sessione

  • Prestazioni elevate

  • Due utenti in un unico computer

  • Funzione "Condividi il mio desktop

  • Supporto per dispositivi iOS e Android

  • Sicurezza robusta

  • Trasferimento di file (incluso il trascinamento della selezione)

  • Riavvio e riconnessione remota

  • Registrazione sessione

  • Branding personalizzato

  • Supporto multi-monitor

  • Chatta

  • Gestione utenti

  • Integrazione Ticketing PSA e ITSM

Visita la pagina del prodotto Splashtop Remote Support per vedere tutte le opzioni disponibili e convenienti per un supporto remoto illimitato e on-demand (oltre all'accesso aggiuntivo ai computer non supervisionati).

Piccola spesa, grande ROI

Rispetto ad altri acquisti, investire in una tecnologia che ti permetta di fornire facilmente un'assistenza remota dal vivo, on-demand e non presidiata, offre un'efficienza immediata e possibilità di crescita del fatturato. Per quanto riguarda i costi, il personale esistente sarà in grado di servire più utenti contemporaneamente. Questo grazie a tempi di risoluzione molto più rapidi (TTR).

Quando un utente finale ha un problema, il membro del team di supporto può accedere al dispositivo dell'utente utilizzando un codice di 9 cifre (anche i dispositivi BYOD). Il TTR diminuisce drasticamente quando i tecnici dell'assistenza possono vedere tutto sul dispositivo dell'utente finale: non è più necessario cercare di capire le cose tramite telefonate e descrizioni verbali che durano molto più a lungo.

Splashtop offre un ulteriore risparmio di risorse grazie alla semplicità della tecnologia. L'intero team di assistenza può avere la soluzione pronta e funzionante alla velocità della luce.

Un impatto ancora maggiore con le funzionalità del Service Desk

Quindi hai un po' di budget in più rispetto al previsto? Puoi utilizzare la soluzione di service desk Splashtop Enterprise per creare esperienze migliori sia per gli utenti finali che per i tecnici dell'assistenza. Il ROI aggiuntivo deriva da tre aree di impatto principali:

  • Aumenta l'efficienza dei tecnici con un'organizzazione e un instradamento potenti

  • Risoluzione più rapida (TTR) con la collaborazione dei tecnici

  • Assistenza clienti migliorata

Proprio di recente, Splashtop ha introdotto un'ampia gamma di funzionalità avanzate per il service desk per gestire in modo più efficace i flussi di lavoro dell'assistenza e ottimizzare le esperienze.

Infine, un po' di spesa in più quest'anno potrebbe tradursi in un ulteriore risparmio l'anno prossimo. Questo perché la semplicità di Splashtop spesso porta le organizzazioni a consolidare o sostituire gli strumenti eterogenei esistenti a favore di un processo di assistenza semplificato.

Adotta Splashtop, guadagnati i diritti di vanto

Quest'anno assicurati che il tuo team di supporto sappia di essere apprezzato, rendendo il loro lavoro più semplice. Metti in evidenza alcuni casi di implementazione iniziale per dimostrare quanto tutti guadagneranno dall'adozione di questa versione semplificata dell'assistenza remota. Sarà una vittoria a tutto tondo per il tuo help desk IT e per i lavoratori remoti. E pensare che per realizzarlo basta il tuo budget avanzato per il 2021.

Soluzione di supporto remoto su richiesta e non presidiata per IT, supporto e help desk

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