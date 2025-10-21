Aggiornamenti di Splashtop Business e Remote Support - Dicembre 2017

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Splashtop New Features

Aggiornamenti Splashtop - Dicembre 2017

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Ecco un aggiornamento su alcune funzioni aggiunte di recente a Splashtop Remote Access e Remote Support. Speriamo che ti siano utili quando accedi da remoto o presti assistenza ai computer durante le festività.

Aggiunte recenti a Splashtop Remote Access e Remote Support

Riavvio remoto

(disponibile in Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)

Riavvia da remoto il PC in modalità provvisoria, esegui un riavvio normale o riavvia solo lo streamer. Ora dall'app nativa Splashtop Business.

Nell'applicazione Splashtop Business, clicca sull'icona a forma di ingranaggio accanto al computer. Poi vedrai le seguenti opzioni di riavvio:

Cclient Reboot Interface

Altre azioni dall'applicazione Splashtop Business

Nella finestra di dialogo di cui sopra, ci sono altre azioni che puoi eseguire direttamente dall'interno dell'applicazione, per evitare di andare alla console web:

  • Modifica il nome del computer

  • Vedi e modifica la tua nota personale per il computer

  • Vedi la versione dello streamer, l'indirizzo IP, l'ora dell'ultima sessione, ecc.

  • Elimina il computer

  • Svegliare il computer

  • Cancella le credenziali salvate

  • E altro ancora

Visualizza le sessioni RDP

(disponibile in Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support)

Quando fai il remoting su un server Windows, vedrai sempre la sessione della console per prima.

Ora avrai l'ulteriore possibilità di passare a una delle sessioni RDP attive, nel caso in cui dovessi supportare gli utenti in quelle sessioni RDP.

La barra degli strumenti di Splashtop Business mostrerà un menu a tendina delle sessioni RDP attive, se presenti.

Splashtop interface showing connection options with two sessions

In attesa del 2018 

Nei prossimi mesi aggiungeremo la possibilità per più tecnici di collegarsi alla stessa macchina, la possibilità di collegare più monitor a più monitor, un'app Splashtop Business portatile e molto altro ancora. Per saperne di più su ciò che abbiamo in programma.

Grazie per il tuo continuo supporto.

- Il team Splashtop

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