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Chromebook remotely controlling lab computers through Splashtop's remote access software displayed on a laptop screen

Come le scuole possono sfruttare i Chromebook per l'apprendimento a distanza

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Scuole e università possono utilizzare il software di accesso remoto di Splashtop per consentire agli studenti di controllare a distanza i computer di laboratorio dai loro Chromebook.

Dopo il loro debutto nel 2011, i Chromebooks sono diventati un punto di riferimento quotidiano nelle scuole e nelle aule. Molti modelli a basso prezzo e durevoli sono costruiti appositamente per l'ambiente in classe.

Il loro sistema operativo semplificato li mantiene liberi da virus e consente di risparmiare tempo per i reparti IT già sovraccarichi. Sono uno strumento eccellente e conveniente per gli studenti.

Ma in che modo scuole e università possono sfruttare al meglio i Chromebook negli ambienti di apprendimento remoto e di apprendimento ibrido ?

Mentre Chromebook può essere grande per semplici attività, essi non possono sostituire i laboratori di computer scolastici che gli studenti utilizzano per accedere alla progettazione grafica, editing video, produzione audio, modellazione 3D, e altre applicazioni ad alta intensità di risorse utilizzate nei programmi CTE.

Offri agli studenti l'accesso remoto ai computer del laboratorio scolastico dai loro Chromebook

Con Splashtop per laboratori remoti, scuole e college possono consentire agli studenti di accedere in remoto ai computer di laboratorio più potenti direttamente dai loro Chromebook. Durante le connessioni desktop remoto, gli studenti possono vedere lo schermo del computer remoto in tempo reale e controllarlo da remoto come se fossero seduti di fronte ad esso.

Questo consente agli studenti di accedere alle risorse informatiche di cui hanno bisogno dai loro dispositivi Chromebook durante l'apprendimento remoto. Gli studenti possono accedere in remoto a computer di laboratorio Windows e Mac da casa o in qualsiasi parte del mondo! Tutto ciò di cui hanno bisogno è una connessione internet e il loro Chromebook.

«Volevamo sfruttare la nostra infrastruttura esistente. Se avessero un Chromebook, volevamo assicurarsi che le applicazioni funzionavano quando si accede da un Chromebook.» - Nicholas Adams, Lenawee Intermediate School District. Leggi il case study

Splashtop è facile da usare per gli studenti. Con un semplice clic possono avviare la sessione di desktop remoto su un computer di laboratorio e iniziare a controllarla da remoto. Splashtop fornisce connessioni HD fulminee e i più alti livelli di sicurezza.

«C'è un programma di stato che fornisce agli studenti i computer, quindi abbiamo fornito loro con Chromebooks. Non possono eseguire SolidWorks con i Chromebook. Ma i Chromebook forniscono l'accesso ai nostri laboratori informatici dove possono eseguirlo. Gli istruttori lo adorano. Non possono credere che funzioni così bene, sono scioccati, e non penso di esagerare.» — Gerald Casey, Laney College. Leggi il case study

Ulteriori informazioni su Splashtop per Remote Labs

Splashtop per laboratori remoti consente agli studenti di accedere in remoto a computer scolastici da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chrome OS. L'IT può facilmente implementare, gestire e pianificare l'accesso da una console centrale.

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