Le scuole offrono laboratori a distanza dopo il Covid: ecco perché

I laboratori informatici remoti sono di tendenza anche alla riapertura dei campus

Mentre gli educatori e gli amministratori IT si preparano al ritorno dell'apprendimento all'interno del campus, si rendono conto che vogliono - e devono - mantenere alcune delle nuove pratiche adottate nell'ultimo anno per migliorare i loro programmi di formazione a distanza. Un esempio è l'offerta di accesso remoto ai computer dei laboratori del campus, in modo che gli studenti e i docenti possano continuare a lavorare dopo l'orario di laboratorio, da qualsiasi luogo. I docenti e il personale di scuole e università di tutto il mondo ci hanno illustrato i vantaggi di mantenere questi laboratori informatici remoti come pratica permanente per l'apprendimento a distanza e ibrido.

Cosa hanno imparato durante la pandemia

Gli studenti remoti hanno bisogno di accedere ai laboratori informatici della scuola per eseguire potenti programmi software (come modellazione 3D, CAD, graphic design e strumenti di editing video) che molti studenti non possono eseguire sui loro computer di casa. Molti studenti non possono permettersi nemmeno le loro licenze software individuali. Questi sono alcuni dei problemi che gli amministratori IT hanno dovuto affrontare durante la pandemia.

Con Splashtop Enterprise, gli amministratori IT hanno potuto rendere accessibili agli studenti i laboratori informatici della scuola da remoto. Utilizzando la funzione di programmazione, sono stati anche in grado di pianificare le fasce orarie in cui gruppi di studenti possono accedere a determinati laboratori in base agli orari delle lezioni.

Gli studenti potevano quindi controllare a distanza i computer del laboratorio come se fossero seduti nel laboratorio stesso. Gli studenti possono anche modificare i video da remoto, poiché Splashtop è in grado di inviare l'audio del computer remoto al dispositivo locale dello studente.

Ci sono strumenti che facilitano il lavoro e l'acquisto di Splashtop è stato il mio strumento che, in tutta onestà, ha salvato il nostro anno scolastico. - Chris Gilbert, Wayne State University

Perché i laboratori informatici remoti sono destinati a rimanere

Gli educatori e l'IT vogliono continuare a offrire laboratori remoti agli studenti. È vantaggioso per gli studenti, gli insegnanti e gli amministratori IT. Gli studenti che si trovano in una situazione che li tiene lontani dal campus un giorno - un figlio malato, una gomma a terra o un appuntamento dal medico - possono comunque recarsi in classe per svolgere il loro lavoro sui computer del laboratorio, anche se ricevono le istruzioni tramite Zoom, come se stessero partecipando di persona. Grazie alla possibilità di offrire laboratori informatici in remoto, questi possono funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo nelle ore di laboratorio; gli studenti non sono più obbligati a programmare il tempo durante le ore di laboratorio limitate.

Gli studenti possono accedere ai computer anche al di fuori di questi orari (laboratorio informatico). È molto, molto pratico. -Natalia Milanesi, Abbey Road Institute

