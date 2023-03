Utilizzare Revit con Remote Desktop per lavorare a distanza

Lavora da casa accedendo da remoto al tuo computer per eseguire Revit come se fossi seduto davanti a lui con Splashtop. Provalo gratuitamente!

Revit è un software per la modellazione delle informazioni sugli edifici (BIM) utilizzato da architetti, ingegneri, designer e altri per creare modelli. Revit è anche comunemente utilizzato nelle università e nei corsi di formazione professionale per insegnare agli studenti le competenze necessarie in quei settori.

La maggior parte dei professionisti che utilizzano Revit lo fa dal computer del proprio ufficio. Inoltre, di solito gli studenti possono utilizzare Revit solo nel laboratorio informatico della loro scuola.

La pandemia COVID-19 ci ha dimostrato che è importante mettere a punto gli strumenti per mantenere la produttività degli utenti nel caso in cui non possano accedere fisicamente ai loro computer di lavoro o di scuola.

Revit è fondamentale per molti professionisti e studenti. Quindi, come può la tua azienda o il tuo istituto di formazione dare agli utenti l'accesso a Revit mentre lavorano da remoto? Dopotutto, molti dispositivi personali non sono abbastanza potenti per eseguire Revit e le licenze per i dispositivi personali possono essere costose.

La buona notizia è che puoi sfruttare la tua infrastruttura IT esistente (dall'hardware alle licenze software) dando ai tuoi utenti l'accesso remoto ai computer del laboratorio di lavoro o della scuola, in modo che possano utilizzare Revit da qualsiasi luogo e con qualsiasi altro dispositivo.

Esegui Revit con il software Splashtop Remote Desktop

Splashtop consente agli utenti di controllare in remoto un computer da qualsiasi altro dispositivo. Durante le connessioni remote, gli utenti vedranno lo schermo del computer remoto sul proprio dispositivo e potranno controllarlo in tempo reale.

Gli utenti potranno interagire con il computer remoto come se fossero seduti di fronte ad esso. Potranno accedere a qualsiasi file o applicazione del computer, compreso Revit.

Ciò significa che i tuoi utenti saranno in grado di ottenere un'esperienza desktop completa di Revit mentre lavorano da remoto. Sfrutteranno i computer desktop ad alta potenza che si trovano in ufficio o nel laboratorio informatico della scuola per eseguire Revit, anche quando si collegano da un dispositivo tablet, mobile o Chromebook.

Vantaggi di Splashtop Remote Desktop per Revit

Connessioni remote veloci - Splashtop offre agli utenti connessioni remote veloci con bassa latenza e streaming 4K. Lavorare in remoto con Revit non sarà diverso dall'utilizzarlo di persona.

Funziona con qualsiasi dispositivo - Splashtop funziona completamente multipiattaforma. Gli utenti possono controllare in remoto i computer Windows e Mac dai loro dispositivi Windows, Mac, Android, iOS e Chromebook. Lascia che i tuoi dipendenti utilizzino i loro dispositivi personali e che gli studenti utilizzino i loro dispositivi o quelli forniti dalla scuola per eseguire Revit in remoto.

Caratteristiche che migliorano la produttività - Splashtop include il trasferimento di file tra i computer, la registrazione delle sessioni, la stampa remota, il wake-on-LAN remoto, il supporto multi-monitor e altre funzioni ancora.

Sicurezza leader del settore - L'infrastruttura sicura di Splashtop, la prevenzione delle intrusioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e le molteplici funzioni di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, la verifica dei dispositivi, la crittografia AES a 256 bit e molto altro ancora, mantengono al sicuro i tuoi dispositivi e i tuoi dati.

Meglio di una VPN – soprattutto quando si eseguono applicazioni ad alta intensità di risorse come Revit. Le VPN sono anche meno sicure dei software di accesso remoto.

Splashtop offre pacchetti per singoli utenti, piccoli team e persino intere organizzazioni. Dai un'occhiata a tutti i pacchetti work from home remote desktop e inizia subito la tua prova gratuita per testarlo in prima persona! Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare la prova gratuita.

Se stai cercando una soluzione per il tuo istituto scolastico per dare agli studenti l'accesso remoto a Revit e ad altre applicazioni, vedi Splashtop per i laboratori remoti.