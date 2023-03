La recensione della settimana - "Fantastic! Funziona perfettamente con la tastiera Bluetooth."

5 stelle da audiomechanicsFantastico!

Funziona perfettamente con la tastiera Bluetooth.

Ora posso portare con me in viaggio il mio iPad con tastiera Logitech e collegarmi al mio computer al lavoro con pochissimi problemi. È quanto di più simile all'uso di un computer desktop si possa ottenere con un iPad. " C'è anche una funzione "che protegge le persone in ufficio dal vedere quello che stai facendo mentre sei connesso da remoto. Proprio oggi dovevo svolgere un lavoro importante che poteva essere fatto solo dal computer del mio ufficio, ma non riuscivo a raggiungerlo... Splashtop in soccorso! Il lavoro è stato svolto con la stessa rapidità con cui avrei dovuto essere presente, e ho stampato i rapporti, ecc. direttamente sulla stampante della mia assistente. Fantastico! Grazie Splashtop! Cinque stelle!