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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Recensione della settimana - "Questa è la migliore applicazione di Desktop Remoto per dispositivi iOS, senza ombra di dubbio."

Splashtop Team
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5 stelle da Go Vols Go

La migliore applicazione RDC in circolazione

Questa è la migliore applicazione di Desktop Remoto per dispositivi iOS, senza ombra di dubbio. Posso guardare i film sul mio iPhone attraverso il mio laptop o fare qualsiasi cosa che richieda flash. Posso anche accedere al mio computer o a quello dei miei familiari (per ripararli o per aiutarli a risolvere un problema) in qualsiasi parte del mondo con una velocità sorprendente rispetto ai programmi che utilizzano RDP. Lo consiglio a tutti! Una volta che ti sarai abituato a usare Splashtop, non potrai più farne a meno. So che non posso!

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