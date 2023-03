Efficace onboarding e allenamento da casa utilizzando Splashtop

Istituti scolastici, meteorologi, telegiornalisti, sviluppatori di giochi, architetti, rivenditori, agenzie governative e molti altri si sono rapidamente adattati a lavorare da casa. Sono tutti dei trend setter, perché non è mai stato fatto prima su così larga scala: i meteorologi non hanno mai fatto i bollettini meteo da remoto, gli studios non hanno mai prodotto video da casa e gli architetti non hanno mai creato modelli 3D dai loro iPad.

Le soluzioni di desktop remoto come Splashtop consentono loro di collegarsi in remoto alle loro postazioni specializzate e di accedere al software "pesante" che hanno in licenza come se fossero seduti di fronte ad esso. Grazie alle elevate prestazioni, alla sicurezza, alla bassa latenza e ai prezzi più bassi del mercato, Splashtop è la soluzione preferita da molti per lavorare da casa.

Con il lavoro da casa delle aziende, sta emergendo una nuova esigenza da remoto: l'onboarding dei nuovi dipendenti.

Formazione e onboarding da remoto: una sfida crescente nell'era del WFH

Fino a poco tempo fa, quando iniziavamo un nuovo lavoro, incontravamo il nostro team, partecipavamo a una formazione pratica in una sala conferenze, seguivamo i membri del team e ricevevamo da loro una formazione sul lavoro. Anche se il nuovo assunto si trovava in una città diversa, sarebbe stato trasportato in aereo secondo le necessità per incontrare gli esperti e imparare da loro. Tutte queste cose sembrano ormai lontane. A seconda del ruolo, a volte è possibile fare formazione attraverso la collaborazione e la comunicazione, soprattutto se le applicazioni utilizzate sono tutte basate sul cloud. Ma che dire dei professionisti di cui sopra che devono essere formati sull'uso di un'applicazione che si trova su una postazione di lavoro non presidiata in un luogo remoto? In una situazione del genere, come si fa a inserire e formare efficacemente un dipendente?

E che dire degli studenti che stanno seguendo una formazione a tempo pieno? Come fanno gli insegnanti a continuare a insegnare agli studenti con applicazioni che richiedono molte risorse?

L'accesso remoto simultaneo ai computer è la soluzione più efficace

La soluzione per effettuare la formazione a bordo da remoto è molto semplice: se non puoi sederti fisicamente davanti a un computer, devi semplicemente accedervi da remoto come se fossi seduto di fronte ad esso. E tutto ciò che serve sono 3 semplici passi:

Installare lo streamer Splashtop sulla workstation Scarica l'applicazione Splashtop Business sul tuo computer portatile o sul tuo dispositivo mobile. Accedi istantaneamente in remoto lanciando l'app ogni volta che hai bisogno di accedere alle applicazioni e ai dati sulla workstation

E sai qual è la parte migliore?

Due utenti possono collegarsi in remoto allo stesso computer e vedere i cursori del mouse dell'altro.

In questo modo i formatori e i tirocinanti possono accedere contemporaneamente alla stessa applicazione e, di conseguenza, le conoscenze possono essere trasferite senza problemi. I nuovi dipendenti possono seguire i membri del loro team mentre lavorano a un progetto e gli insegnanti possono formare e aiutare gli studenti con i loro progetti.

Inoltre, se utilizzi un iPad, un Surface Pro o qualsiasi altro dispositivo mobile su cui puoi annotare, per collegarti in remoto al computer, puoi rendere la formazione/insegnamento più interattiva ed efficace. Splashtop offre un ampio supporto per i dispositivi - puoi accedere in remoto a qualsiasi PC, Mac o Linux da qualsiasi computer o dispositivo mobile.

Le alte prestazioni e la bassa latenza di ti permettono di accedere alle applicazioni remote in tempo reale. Puoi condurre corsi di formazione efficaci da remoto senza la frustrazione di connessioni laggose.

Come un meteorologo ha formato un nuovo membro del team da remoto

Daniel Johnson, capo meteorologo di WMDT, un'affiliata ABC di proprietà di Marquee Broadcasting, ha utilizzato Splashtop per formare un meteorologo appena assunto in remoto. Daniel ha utilizzato Splashtop per collegarsi in remoto al loro computer per la grafica meteorologica e creare la grafica mentre il nuovo dipendente lo seguiva e poi faceva pratica in remoto. La formazione prevedeva anche attività come il taglio del video meteo in remoto e la presentazione del bollettino meteo da casa utilizzando il computer grafico remoto. In tutto, la formazione è stata completata in due settimane, al termine delle quali il nuovo assunto era in onda. Leggi l'intera storia qui.

Prova Splashtop Business Access GRATIS

Con Splashtop Business Access, gli utenti non solo possono accedere da remoto alle loro postazioni di lavoro in modo sicuro, ma anche insegnare agli studenti, formare e aiutare a inserire nuovi dipendenti in modo efficace da casa.

Inizia

Potresti anche essere interessato a leggere su come altri meteorologi mantengono le loro stazioni meteorologiche funzionanti da remoto, gli studi producono video da casa e gli architetti creano modelli 3D da remoto.