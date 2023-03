Webinar On-Demand — Splashtop per l'accesso ai computer di Laboratori remoti

Scopri come gli istituti scolastici stanno sfruttando Splashtop per laboratori remoti per garantire che i loro studenti e docenti possano accedere ai computer di laboratorio da casa.

A causa della pandemia in corso COVID-19, molti studenti e membri della facoltà non sono in grado di entrare fisicamente nei laboratori informatici poiché tutti stanno facendo un grande sforzo per aiutare a rallentare la diffusione. Con Splashtop for Remote Labs, gli istituti accademici possono fornire agli studenti l'accesso ai laboratori informatici senza metterli a rischio.

Questo webinar di 45 minuti vi insegnerà quanto sia facile configurare l'accesso remoto Splashtop. Dimostriamo come insegnanti o docenti possono gestire senza problemi ogni utente remoto sui computer del campus e mostriamo come gli insegnanti possono programmare sessioni per i loro studenti.

