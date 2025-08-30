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Webinar On-Demand — Splashtop per l'accesso ai computer di Laboratori remoti

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Scopri come gli istituti scolastici stanno sfruttando Splashtop per laboratori remoti per garantire che i loro studenti e docenti possano accedere ai computer di laboratorio da casa.

A causa della pandemia in corso COVID-19, molti studenti e membri della facoltà non sono in grado di entrare fisicamente nei laboratori informatici poiché tutti stanno facendo un grande sforzo per aiutare a rallentare la diffusione. Con Splashtop for Remote Labs, gli istituti accademici possono fornire agli studenti l'accesso ai laboratori informatici senza metterli a rischio.

Guarda il webinar Remote Labs su richiesta!

Questo webinar di 45 minuti vi insegnerà quanto sia facile configurare l'accesso remoto Splashtop. Dimostriamo come insegnanti o docenti possono gestire senza problemi ogni utente remoto sui computer del campus e mostriamo come gli insegnanti possono programmare sessioni per i loro studenti.

Vuoi configurare Splashtop per laboratori remoti per il tuo istituto di istruzione?

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