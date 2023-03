Q&A con il CEO di Splashtop Mark Lee su Coronavirus (COVID-19)

Domande su come consentire il lavoro da casa in risposta a Coronavirus? Mark Lee, CEO di Splashtop, risponde alle seguenti domande sull'accesso remoto:

Q&A con Mark Lee

D: I nostri dipendenti devono lavorare da casa durante la crisi COVID-19. Come possiamo creare rapidamente un posto di lavoro remoto?

R: Durante la crisi COVID-19, abbiamo assistito a un'enorme richiesta di Splashtop Business Access, soluzioni on-premise cloud e aziendali. Aziende e individui sono alla ricerca di modi per essere sicuri pur rimanendo produttivi. Puoi configurare rapidamente il tuo team con l'accesso remoto in qualsiasi momento ai computer di lavoro dalla pagina della soluzione smart working.

D: Ho sentito che abbiamo bisogno di una VPN perché i miei dipendenti lavorino in remoto. È vero?

R: Le reti private virtuali (VPN) sono costose da configurare e gestire e, se non configurate o gestite correttamente, potrebbero esserci rischi significativi per la sicurezza. Ad esempio, se i dipendenti accedono alla rete aziendale tramite VPN da computer di casa infetti da malware o ransomware, i computer domestici compromessi potrebbero infettare l'intera rete aziendale tramite la connessione VPN. Inoltre, le VPN non offrono il livello di controllo e gestione degli accessi granulari di una soluzione di accesso remoto.

D: La mia azienda ha già una VPN. Non è abbastanza per permettere ai miei dipendenti di lavorare da casa?

R: Per accedere in remoto ai computer aziendali, spesso gli utenti devono utilizzare Remote Desktop Protocol (RDP) o VNC. Esistono vari problemi di prestazioni e compatibilità con queste soluzioni su diversi dispositivi e piattaforme del sistema operativo. Una soluzione semplice e ad alte prestazioni come Splashtop Business Access offre agli utenti un'esperienza produttiva e senza interruzioni.

D: Allora come funzionano i prodotti di accesso remoto Splashtop con la VPN aziendale?

R: A differenza di RDP e VNC che sono spesso lenti e lenti rispetto alla VPN in un ambiente WAN, Splashtop funziona molto bene su VPN in quanto è una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni ottimizzata per WAN. Allo stesso tempo, Splashtop supporta 2FA, autenticazione dei dispositivi, audit trail, registrazione delle sessioni, traffico crittografato TLS/SSL e varie funzioni di gestibilità. In realtà non è necessario utilizzare VPN.

D: Splashtop ha uffici in molte aree del mondo, compresa la Cina. Quali misure ha intrapreso per cooperare con le direttive sanitarie del governo locale per consentire ai dipendenti di lavorare a distanza?

R: L'epidemia di COVID-19 si è verificata durante le vacanze di Capodanno cinese, quindi i nostri dipendenti cinesi erano già tornati a casa loro in diverse province. Fortunatamente, siamo una società di tecnologia di accesso remoto, quindi tutti i nostri dipendenti avevano già installato Splashtop sui loro computer da ufficio. I nostri dipendenti sono stati immediatamente in grado di rimanere sicuri e anche produttivi utilizzando Splashtop per lavorare a distanza da casa. Con l'espansione dell'epidemia negli altri uffici di Taipei, Tokyo, Singapore, Amsterdam e San Jose (CA), abbiamo anche stabilito politiche per consentire ai dipendenti di lavorare da casa utilizzando Splashtop.

D: Quali consigli offrite alle aziende che impostano l'accesso remoto per i dipendenti per la prima volta?

R: Purtroppo, a volte occorre un'emergenza per spronare le aziende a migliorare le proprie infrastrutture tecnologiche e aggiornare le politiche di lavoro a distanza. COVID-19 ha reso molti di noi più consapevoli in generale della necessità di flessibilità in dove e come le persone svolgono il loro lavoro. L'accesso remoto è uno strumento fondamentale che le organizzazioni possono utilizzare per aumentare la resilienza e supportare la business continuity.

COVID-19 non è la prima crisi globale che abbiamo incontrato, ed è una cosa sicura che non sarà l'ultima. Oltre a supportare la business continuity, l'accesso remoto può contribuire a ridurre il tempo e lo stress dei lunghi spostamenti, a supportare l'equilibrio tra lavoro e vita dei dipendenti e ad attrarre e trattenere lavoratori di nuova generazione, che abbracciano il telelavoro come un importante attributo di stile di vita.

D: Perché Splashtop offre sconti sui prodotti ai nuovi clienti durante l'epidemia COVID-19?

R: Come cittadini aziendali responsabili, crediamo che sia nostro dovere aiutare gli altri a diventare più resilienti durante questa epidemia COVID-19. Prendiamo molto sul serio questo impegno, motivo per cui stiamo rendendo i nostri prodotti disponibili a costi ridotti. Scopri di più sugli sconti in Nord America e in Europa.

