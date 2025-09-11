Dire che la cybersecurity è diventata più esigente sarebbe un eufemismo. L'aumento della complessità delle minacce informatiche ha reso difficile stare al passo con gli attaccanti e mantenere reti e dispositivi protetti, il che ha portato all'importanza crescente di soluzioni robuste di rilevamento e risposta, come NDR (Network Detection and Response) ed EDR (Endpoint Detection and Response).
Tenendo presente questo, è il momento di confrontare NDR vs EDR, vedere come differiscono, esplorare come ciascuno sia fondamentale per proteggere i beni digitali e vedere come Splashtop AEM aiuta le aziende a rafforzare la sicurezza degli endpoint con approfondimenti basati su CVE, automazione delle patch, avvisi proattivi e flussi di lavoro di rimedio.
Il Ruolo di NDR ed EDR nella Cybersecurity Moderna
Sia NDR che EDR sono strumenti di cybersecurity preziosi. Sono progettati per fornire monitoraggio, rilevare attività sospette e rispondere ad esse, in modo che i team IT possano affrontare potenziali violazioni o attacchi. Tuttavia, ciascuno ha caratteristiche e applicazioni distintive, quindi vengono utilizzati per affrontare diversi aspetti della sicurezza.
Cos'è NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response (NDR) è un sistema focalizzato sul monitoraggio delle reti e del traffico di rete per potenziali minacce. Analizza il traffico tra reti interne ed esterne, così come le comunicazioni interne, per rilevare attività sospette o altre anomalie.
NDR utilizza l'apprendimento automatico e l'analisi comportamentale per monitorare i comportamenti della rete e gli indicatori di minaccia noti. Questo aiuta a rilevare minacce zero-day così come minacce conosciute, basandosi su schemi e indicatori di minaccia noti.
Cos'è EDR (Endpoint Detection and Response)?
I sistemi di Endpoint Detection and Response (EDR) monitorano e gestiscono la sicurezza sugli endpoint, come computer desktop, laptop e dispositivi mobili. EDR raccoglie dati come l'attività degli utenti, le connessioni di rete e le modifiche ai file per rilevare attività sospette.
Le soluzioni EDR forniscono visibilità e protezione in tempo reale per gli endpoint raccogliendo e analizzando continuamente i dati. Come NDR, possono utilizzare il machine learning e l'analisi comportamentale per rilevare le minacce in tempo reale.
Inoltre, i sistemi EDR possono automatizzare le risposte, come isolare endpoint o file infetti. Questo aiuta a ridurre il rischio di attacco e i danni che possono causare, fornendo al contempo dettagli che possono aiutare i team IT a indagare sull'incidente.
Come si sono evolute le minacce informatiche e perché NDR & EDR sono importanti?
Con la crescita continua delle minacce informatiche, NDR e EDR sono diventati ancora più importanti. Strumenti di rilevamento robusti sono essenziali per identificare e rispondere ad attività sospette e potenziali minacce, preferibilmente prima che possano causare danni.
Ad esempio, con la crescita del lavoro remoto e la diversità dei dispositivi, le organizzazioni gestiscono più endpoint che mai. Ognuno di questi endpoint, se lasciato non protetto, potrebbe essere compromesso e permettere a un attaccante di entrare in una rete.
Le soluzioni EDR possono monitorare questi endpoint per rilevare attività sospette, bloccare file dannosi e persino mettere in quarantena il dispositivo infetto. Se un attaccante raggiunge la rete, NDR può evidenziare movimenti laterali, comandi e controlli, o schemi di esfiltrazione dei dati e avvisare i team di sicurezza. Può anche aiutare a individuare l'host implicato per l'indagine.
Sia le soluzioni NDR che EDR possono aiutare a eliminare le lacune di visibilità e creare una sicurezza più forte attraverso reti ed ecosistemi. Sfruttarle consente alle organizzazioni di creare politiche di sicurezza efficaci e ottenere una visione migliore della loro sicurezza.
NDR vs EDR: Cosa li distingue nella difesa informatica?
Ora esaminiamo le principali differenze tra NDR e EDR. Sebbene entrambi siano aspetti importanti della cybersecurity, le loro funzioni, punti di forza e casi d'uso possono variare significativamente.
Network Detection and Response
Rilevamento degli endpoint e risposta
Monitors
Traffico di rete e modelli
Dispositivi endpoint e attività
Fonte dei dati
Ispezione approfondita dei pacchetti e dati di flusso
Telemetria e log
Ambito di visibilità
Visibilità a livello di rete, movimento laterale, esfiltrazione e comunicazioni C2
Visibilità a livello di endpoint su ogni dispositivo
Distribuzione
Sensori sulla rete
Gli agenti sono installati su ogni dispositivo
Metodi di rilevamento
Analisi comportamentale, rilevamento delle anomalie, ispezione approfondita dei pacchetti
Monitoraggio comportamentale, analisi dei processi, attività di file e registro
Risposta
Avvisa e arricchisce le indagini e, in alcune implementazioni, orchestra blocchi attraverso controlli integrati
Mettere in quarantena gli endpoint e rimediare a livello di dispositivo
Casi d'uso
Ottenere visibilità e sicurezza attraverso le reti e identificare l'attività di attacco
Indagare e risolvere i dispositivi, fermando le minacce a livello di endpoint
Limitazioni
Contesto limitato a livello di processo, file e utente rispetto agli strumenti per endpoint
Visibilità limitata sui dispositivi non gestiti e sull'attività a livello di rete più ampio
I punti di forza e di debolezza di NDR e EDR per la protezione dalle minacce informatiche
Sebbene entrambi NDR e EDR siano strumenti essenziali per la sicurezza informatica, nessuno dei due offre una protezione perfetta contro ogni minaccia. Ognuno ha punti di forza e debolezze che devono essere presi in considerazione.
NDR fornisce visibilità su un'intera rete, permettendo di rilevare attaccanti e persino minacce nascoste. Poiché utilizza l'apprendimento automatico e l'analisi, può identificare nuove minacce rilevando anomalie, piuttosto che firme o schemi noti. Inoltre, integrare strumenti NDR con piattaforme di intelligence sulle minacce offre una rilevazione delle minacce ancora maggiore.
Tuttavia, NDR dipende anche fortemente dai dati del traffico di rete, quindi la crittografia diffusa riduce l'ispezione del contenuto profondo, e NDR si basa più su metadati, flussi e segnali comportamentali in questi casi. Allo stesso modo, gli strumenti NDR possono generare un grande volume di dati e avvisi, quindi spesso sono necessari altri strumenti per filtrare il rumore.
EDR fornisce visibilità granulare su ciascun dispositivo, con uno sguardo approfondito su processi, applicazioni e file. Questo rende più facile per i team IT identificare le minacce sugli endpoint individuali e rispondere rapidamente, e poiché EDR offre risposte automatizzate, allevia gran parte del carico sugli agenti IT. Fornisce anche capacità forensi, così i team possono analizzare gli attacchi e determinare la causa.
Allo stesso tempo, EDR ha un ambito limitato e si concentra solo sugli endpoint, quindi l'attività a livello di rete è più difficile da monitorare. Come NDR, EDR può generare una notevole quantità di telemetria. Ottimizzare i rilevamenti e i flussi di lavoro di triage è essenziale per evitare l'affaticamento da allerta. Inoltre, EDR è basato su agenti, quindi ogni endpoint richiede l'installazione di un agente software, il che può essere un processo più intensivo in termini di risorse.
Come l'Integrazione di NDR ed EDR Migliora il Tuo Framework di Sicurezza
Se ti stai chiedendo se NDR o EDR sia migliore per la tua azienda, la buona notizia è: non devi scegliere. Infatti, combinare NDR e EDR fornisce una strategia di difesa a più livelli che protegge sia dalle minacce di rete che dagli endpoint, migliorando la tua sicurezza complessiva.
Quando usati insieme, NDR rileva le minacce su una rete, mentre EDR contiene e affronta le minacce a livello di endpoint. Questo consente ai team IT di creare una strategia di sicurezza più olistica e di correlare le attività a livello di rete e di endpoint per una migliore comprensione degli attacchi.
Questo porta a una migliore rilevazione degli incidenti e risposte più rapide, in modo che le potenziali minacce possano essere identificate e affrontate ovunque possano apparire.
Cosa c'è di nuovo nella sicurezza informatica: l'ascesa di XDR e oltre
Tuttavia, c'è un'opzione di rilevamento e risposta che sta scuotendo l'industria della sicurezza informatica: Extended Detection and Response (XDR), che fornisce una soluzione integrata che riunisce dati da endpoint, reti e cloud.
XDR correla segnali tra endpoint, reti, identità e servizi cloud per migliorare la qualità del rilevamento e semplificare la risposta. Questo aiuta i team di sicurezza a rimanere vigili e in grado di rispondere rapidamente alle minacce su superfici di attacco complesse e distribuite, mantenendo sicuri endpoint e reti.
XDR è ancora una tecnologia emergente, insieme ad altri strumenti come le analisi potenziate dall'IA e il Secure Access Service Edge (SASE). Questi strumenti aiuteranno a fornire una difesa più olistica, robusta ed efficace per reti ed endpoint, anche contro le crescenti minacce informatiche.
Come implementare con successo NDR e EDR nella tua organizzazione
È chiaro che NDR e EDR sono entrambi strumenti di sicurezza importanti, ma devono essere implementati correttamente per fornire tutti i loro benefici.
Le organizzazioni spesso abbinano EDR per la profondità degli endpoint con NDR per la visibilità a livello di rete. Alcuni adottano XDR per unificare segnali e flussi di lavoro. Gli strumenti si completano a vicenda, fornendo un approccio alla cybersecurity completo e comprensivo.
Inoltre, le organizzazioni devono allineare i loro sistemi NDR e EDR con la loro infrastruttura IT. Questo significa trovare una soluzione che possa integrarsi con i sistemi esistenti, scalare per crescere con l'organizzazione e fornire tutti gli strumenti necessari per un'analisi e una risposta efficienti.
Cerca soluzioni con capacità di intelligence sulle minacce e funzionalità che soddisfano le esigenze della tua organizzazione. Oltre a ciò, è importante formare il tuo team su come funzionano questi strumenti e come possono essere utilizzati per migliorare la sicurezza. Mantenere i dipendenti informati e istruiti aiuta le aziende a sfruttare al meglio i loro strumenti di sicurezza.
Rafforza la sicurezza degli endpoint con Splashtop: soluzioni di gestione autonoma degli endpoint
Quando desideri una sicurezza degli endpoint potente, affidabile e facile da usare, Splashtop ti copre.
Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) include strumenti di sicurezza progettati per proteggere gli endpoint. Con le sue intuizioni CVE potenziate dall'AI, puoi identificare rapidamente rischi e vulnerabilità e agire per risolverli. Gli avvisi proattivi di Splashtop AEM possono identificare e risolvere i problemi non appena si presentano con correzioni automatizzate.
Inoltre, Splashtop AEM riduce il rischio degli endpoint con la gestione automatizzata delle patch per i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti. Questo rileva automaticamente e distribuisce patch, affrontando le vulnerabilità e mantenendo aggiornati i sistemi operativi e le applicazioni di terze parti.
Tutto questo è gestito da un'unica dashboard, che mette a portata di mano intuizioni sui rischi basate su CVE, patching automatizzato, avvisi configurabili, strumenti remoti, scripting e risoluzione.
Se hai bisogno di ulteriore assistenza, gli strumenti EDR e MDR (Managed Detection & Response) di Splashtop forniscono visibilità in tempo reale e approfondimenti azionabili sulla sicurezza degli endpoint, insieme a competenze di sicurezza pratiche.
Splashtop AEM fornisce ai team IT strumenti per monitorare gli endpoint, ridurre lo sforzo manuale e migliorare l'igiene della sicurezza. Questo include:
Patching automatizzato per OS, app di terze parti e personalizzate
Intuizioni sulle vulnerabilità basate su CVE
Politiche configurabili e anelli di distribuzione
Inventario hardware e software attraverso gli endpoint
Avvisi configurabili e rimedi scriptati
Strumenti in background come task manager e trasferimento di file senza interrompere gli utenti
Vuoi provare Splashtop in prima persona? Inizia oggi stesso con una prova gratuita: