Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Educator demonstrating Mirroring360 device screen mirroring solution to a group of students

Ti presentiamo Mirroring360 Pro

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Questa settimana Splashtop ha presentato Mirroring360 Pro. Siamo molto entusiasti di questa nuova release. Mirroring360 Pro aggiunge la condivisione dello schermo alla famosa soluzione di mirroring dello schermo del dispositivo Mirroring360 ed è disponibile come abbonamento annuale.

Scopri le nuove pagine del sito web di Mirroring360

  • Mirroring360 Pro - pagina della nuova edizione Pro

  • Prezzi di Mirroring360 - confronta i prezzi e le caratteristiche delle edizioni di Mirroring360 e acquista

  • Download di Mirroring360 - accesso rapido al download del software del ricevitore Mirroring360 per il tuo computer e link per le app di streaming.

  • Mirroring dello schermo del Chromebook - descrive come è possibile eseguire il mirroring di uno schermo dal Chromebook o dal browser Chrome su un computer a un PC Windows o Mac con il software ricevitore Mirroring360.

Leggi l'annuncio e-mail per Mirroring360 Pro:

Ti presentiamo Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Condivisione dello schermo

Fai il mirroring dei dispositivi sul computer + Condividi lo schermo

La soluzione di screen mirroring per dispositivi di cui tutti parlano è ora ancora migliore grazie alle nuove funzionalità di condivisione dello schermo! Se le piattaforme per le riunioni o gli studenti hanno difficoltà a vedere lo schermo di proiezione o hanno bisogno di vedere il tuo schermo da remoto, con Mirroring360 Pro possono vedere facilmente lo schermo del tuo computer da quasi tutti i dispositivi.

(le offerte a tempo limitato menzionate qui sono scadute nel 2017)

Mirroring360 Pro include tutto quello che c'è in Mirroring360 Standard per il mirroring degli schermi di tablet, smartphone o computer sul tuo computer, e in più:

  • Fino a 40 partecipanti in sala o in remoto possono vedere lo schermo del tuo computer Windows

  • Gli spettatori possono iscriversi immediatamente e guardare da qualsiasi computer, tablet Chromebook o telefono con un browser web e un semplice link. Non è necessario scaricare o installare nulla!

  • Assistenza Premium via telefono, e-mail e online per ricevere aiuto quando ne hai bisogno

Mirroring360 interface showing options to mirror to this screen from iPhone/iPad/Mac, Chromebook/PC, and Android

L'interfaccia utente aggiornata ti fornisce le informazioni necessarie per eseguire il mirroring dei dispositivi sul computer

Splashtop interface for sharing a screen, allowing up to 40 participants to view

L'interfaccia utente aggiornata ti fornisce le informazioni necessarie per eseguire il mirroring dei dispositivi sul computer

Acquistalo ora al prezzo introduttivo o provalo gratuitamente per 14 giorni

Compralo Subito | Prova gratuita (Windows)

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita

Per le grandi installazioni, contatta le vendite di Splashtop. Mirroring360 Pro è attualmente disponibile per Windows. Mirroring360 Standard (senza condivisione dello schermo) è disponibile per Windows e Mac.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog