Questa settimana Splashtop ha presentato Mirroring360 Pro. Siamo molto entusiasti di questa nuova release. Mirroring360 Pro aggiunge la condivisione dello schermo alla famosa soluzione di mirroring dello schermo del dispositivo Mirroring360 ed è disponibile come abbonamento annuale.

Scopri le nuove pagine del sito web di Mirroring360

Mirroring360 Pro - pagina della nuova edizione Pro

Prezzi di Mirroring360 - confronta i prezzi e le caratteristiche delle edizioni di Mirroring360 e acquista

Download di Mirroring360 - accesso rapido al download del software del ricevitore Mirroring360 per il tuo computer e link per le app di streaming.

Mirroring dello schermo del Chromebook - descrive come è possibile eseguire il mirroring di uno schermo dal Chromebook o dal browser Chrome su un computer a un PC Windows o Mac con il software ricevitore Mirroring360.

Leggi l'annuncio e-mail per Mirroring360 Pro:

Ti presentiamo Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Condivisione dello schermo

Fai il mirroring dei dispositivi sul computer + Condividi lo schermo

La soluzione di screen mirroring per dispositivi di cui tutti parlano è ora ancora migliore grazie alle nuove funzionalità di condivisione dello schermo! Se le piattaforme per le riunioni o gli studenti hanno difficoltà a vedere lo schermo di proiezione o hanno bisogno di vedere il tuo schermo da remoto, con Mirroring360 Pro possono vedere facilmente lo schermo del tuo computer da quasi tutti i dispositivi.

(le offerte a tempo limitato menzionate qui sono scadute nel 2017)

Mirroring360 Pro include tutto quello che c'è in Mirroring360 Standard per il mirroring degli schermi di tablet, smartphone o computer sul tuo computer, e in più:

Fino a 40 partecipanti in sala o in remoto possono vedere lo schermo del tuo computer Windows

Gli spettatori possono iscriversi immediatamente e guardare da qualsiasi computer, tablet Chromebook o telefono con un browser web e un semplice link. Non è necessario scaricare o installare nulla!

Assistenza Premium via telefono, e-mail e online per ricevere aiuto quando ne hai bisogno

L'interfaccia utente aggiornata ti fornisce le informazioni necessarie per eseguire il mirroring dei dispositivi sul computer

Acquistalo ora al prezzo introduttivo o provalo gratuitamente per 14 giorni

Compralo Subito | Prova gratuita (Windows)

Per le grandi installazioni, contatta le vendite di Splashtop. Mirroring360 Pro è attualmente disponibile per Windows. Mirroring360 Standard (senza condivisione dello schermo) è disponibile per Windows e Mac.