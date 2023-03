Migliora i flussi di lavoro di MSP e assistenza con Splashtop SOS

Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) è una soluzione molto utilizzata da MSP, team IT e professionisti dell'assistenza per fornire supporto su richiesta e in presenza.

Iniziare le sessioni di assistenza più rapidamente, migliorare la produttività dei tecnici e offrire un'esperienza migliore ai clienti.

Il processo di assistenza standard con Splashtop SOS è piuttosto semplice.

Il tecnico istruisce il client finale di accedere a un link sul sito Web Splashtop per scaricare ed eseguire un'app

Il cliente esegue l'applicazione e fornisce al tecnico un codice di 9 cifre per avviare la sessione di assistenza.

Per offrire un livello di servizio superiore, puoi andare oltre l'esperienza standard, semplificare il flusso di lavoro dei tecnici e offrire ai tuoi clienti un'esperienza di assistenza migliore. Di seguito sono riportate alcune semplici soluzioni a queste tre richieste principali:

C'è un modo per ospitare l'applicazione SOS sul nostro sito invece di rimandare gli utenti al sito web di Splashtop per scaricarla? Possiamo cambiare il marchio dell'app SOS per mostrare il nome e il logo della nostra azienda invece di Splashtop SOS? Posso rendere più semplice per il mio utente finale avviare una sessione di supporto la prossima volta e non dovergli dire ogni volta di scaricare dal sito web di Splashtop?

Ospitare l'applicazione Splashtop SOS sul proprio sito

L'applicazione SOS viene aggiornata regolarmente per aggiungere nuove funzionalità, quindi non vorrai ospitare una versione statica dei file attuali sul tuo sito.

Al contrario, puoi inserire nel tuo sito dei collegamenti ipertestuali alle app per Windows e Mac che rimandano sempre alle versioni più recenti delle app sul cloud.

Clicca qui per vedere l'articolo con i link

Quindi crea una pagina sul tuo sito dove indirizzerai l'utente e inserisci i link nella pagina in modo che possa scaricare le applicazioni.

Se crei un'app SOS personalizzata (le istruzioni sono riportate di seguito), la ospiterai direttamente sul tuo sito.

Ora, invece di dire all'utente di andare a un link sul sito web Splashtop, è possibile puntarli a un semplice URL sul proprio sito.

Personalizza l'app SOS con il tuo marchio

Ora puoi personalizzare l'applicazione Splashtop con il logo, i colori e il testo della tua azienda per offrire agli utenti finali un'esperienza d'uso migliore e di marca.

Puoi personalizzare diversi aspetti dell'applicazione, tra cui la didascalia (nome della finestra dell'applicazione), il banner/logo, il colore dello sfondo, il testo delle istruzioni e il colore del testo (se hai bisogno di regolare il testo chiaro su uno sfondo scuro o viceversa).

Esempio con l'app SOS originale a sinistra e l'interfaccia utente per personalizzarla a destra

Una volta creata la tua versione personalizzata dell'app, puoi renderla disponibile per il download dal tuo sito web.

Tieni presente che ogni volta che l'app SOS viene aggiornata, devi applicare il tuo marchio personalizzato alla nuova versione dell'app, firmarla e assicurarti di distribuire l'ultima versione dell'app ai tuoi utenti finali.

Clicca qui per leggere l'articolo su come fare per il marchio personalizzato SOS

Crea un collegamento sul desktop dei computer dei tuoi utenti per un accesso facile e veloce.

Ecco un rapido suggerimento che può rendere più semplice per i tuoi utenti avviare l'applicazione client SOS e fornire un codice di sessione senza dover indicare loro ogni volta di scaricare l'applicazione dal sito web di Splashtop.

Di solito l'utente ha appena scaricato l'applicazione SOS, quindi su Windows è facile andare nella cartella dei download e trascinare il file "SplashtopSOS.exe". sul desktop di Windows. In questo modo verrà creato un collegamento sul desktop.

Se non riesci a trovare facilmente il file, accedi all'opzione di menu "Impostazioni | Download Streamer" nell'app Splashtop SOS presente sul computer del cliente e avvia un nuovo download del file che dovresti riuscire a trovare facilmente. Quindi segui i passi precedenti per creare il collegamento sul desktop.

Opzione di menu Download Streamer nell'applicazione SOS sul computer dell'utente finale.

Sei pronto a partire

In questo articolo abbiamo visto come aumentare la produttività dei tecnici e rendere più facile l'assistenza agli utenti finali offrendo link per il download dell'app SOS dal tuo sito web, personalizzando l'app SOS e creando un collegamento all'app sul computer dell'utente finale per rendere più semplice e veloce l'avvio di future sessioni di assistenza.

Se non hai ancora SOS o se stai utilizzando un'altra soluzione di assistenza su richiesta, dai un'occhiata a SOS ora.

Se hai già Splashtop SOS, speriamo che questi consigli ti siano utili.