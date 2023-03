In che modo il software di accesso remoto può aiutare la telemedicina

La pandemia ha determinato il futuro di molti settori, in particolare di quello sanitario. Negli ultimi due anni, la telemedicina è diventata più importante che mai, dato che gli ospedali sovraffollati cercano di liberare spazio. Secondo l'Economist, gli esperti prevedono che, nei prossimi 25 anni, gli ospedali faranno molto affidamento sulla robotica e sulle tecnologie digitali. Inoltre, la telemedicina e l'assistenza sanitaria a distanza diventeranno una procedura di routine, con conseguente calo delle visite di persona.

Con la diminuzione della pandemia e le visite di persona che diventano più praticabili, il 50% della popolazione americana prevede di utilizzare la telemedicina in futuro, come riportato da Gallup. La telemedicina offre delle soluzioni per qualsiasi problema, dall'assistenza sanitaria nelle zone rurali agli ospedali sovraffollati. Tuttavia, per offrire servizi di telemedicina efficienti, gli ospedali devono disporre di un software affidabile, sicuro e conforme all'HIPAA.

Conformità HIPAA

Ormai tutti conoscono il termine HIPAA e il pubblico si preoccupa della conformità dei propri fornitori di servizi sanitari, anche se non è del tutto sicuro di cosa significhi. Splashtop garantisce la conformità HIPAA evitando di elaborare, memorizzare o accedere ai tuoi dati.

Splashtop non memorizza mai i flussi di acquisizione dello schermo; vengono solo trasmessi. Inoltre, tutte le sessioni sono registrate con timestamp e informazioni su utente, dispositivo e sessione. Anche se un medico si allontana dal computer e lascia la cartella di un paziente, le sue informazioni sono comunque al sicuro con Splashtop. La nostra sessione remota integrata offre funzioni come la cancellazione dello schermo remoto al fine di garantire la privacy degli utenti oltre a una notifica persistente quando si accede al computer da remoto.

Le misure di sicurezza aggiuntive includono:

Password utente crittografate e memorizzate in modo sicuro

Autenticazione del dispositivo abilitata per impostazione predefinita (con un'opzione per attivare l'autenticazione a 2 fattori)

Integrazione del Single Sign-On (SSO)

Per mantenere i tuoi dati al sicuro in ogni fase del percorso, i moduli di sicurezza cloud di Splashtop monitorano e segnalano le attività sospette in tempo reale, 24 ore su 24. Ecco perché godiamo della fiducia da parte delle migliori istituzioni sanitarie, tra cui Stanford Health Care, Harvard Medical School, Cleveland Hospital e NHS.

"Splashtop si avvale di rigorose procedure di sicurezza che mantengono in sicurezza le nostre sessioni remote e i nostri dati". - Jake Harrelson, Patient Navigator, Home Farm Family Medicine

Accedi in modo sicuro al tuo sistema di documenti sanitari da qualsiasi luogo

Splashtop consente sia ai dipendenti ospedalieri che ai pazienti di accedere in remoto al sistema di cartelle cliniche elettroniche (EHR) da qualsiasi luogo. La possibilità di consultare il sistema EHR da un tablet, piuttosto che da un computer fisso, può far risparmiare tempo ed energia. Inoltre, consente agli impiegati di non dover utilizzare ingombranti postazioni informatiche itineranti e migliora l'esperienza del paziente.

I dipendenti possono accedere alle cartelle cliniche, alle immagini e ai file dei pazienti presenti nel loro sistema EHR, passando dalla sala esami all'ufficio o anche da casa. I pazienti possono evitare le scartoffie e gli errori umani consultando e aggiornando le loro informazioni standard su pazienti e assicurazioni (memorizzate all'interno del sistema EHR) su un tablet o un dispositivo mobile.

Il personale di Home Farm Family Medicine, a Brattleboro, nel Vermont, aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto che semplificasse il lavoro e mantenesse la conformità HIPAA. Jake Harrelson, un patient navigator presso la clinica, ha supervisionato l'adozione di Splashtop per soddisfare tali esigenze.

"I membri dello staff lo utilizzano [Splashtop] anche dopo l'orario di lavoro o nei fine settimana. Abbiamo anche una postazione di lavoro configurata esclusivamente per l'accesso remoto durante l'orario di lavoro. Viene utilizzato regolarmente, dato che siamo nella nostra sede di partenza, che è meno grande di quanto sia necessario nei giorni in cui siamo occupati. Posso anche accedere al server e alla maggior parte dei nostri computer in sede da remoto e risolvere qualsiasi problema senza dover guidare fino all'ufficio quando sono in ferie."

Ridurre al minimo la documentazione cartacea

Per pazienti, personale d'ufficio, medici e infermieri, le documentazioni sono sia necessarie che frustranti. Compilare moduli cartacei richiede tempo in più in ufficio e aumenta la possibilità di errori umani.

Con Splashtop, puoi spostare i documenti dei pazienti su un tablet o su un dispositivo mobile connesso al tuo sistema di documentazione sanitaria risparmiando tempo prezioso, riducendo i costi della cartoleria e la possibilità di commettere errori durante il trasferimento delle informazioni dalla pagina al software.

Accesso sicuro alla ricerca, ai dati di laboratorio e ad altre applicazioni da casa.

Lavorare da casa è molto più che accedere e aggiornare le cartelle cliniche dei pazienti. Che tu stia lavorando in un piccolo studio familiare, in un ospedale universitario, in una struttura di ricerca o in un laboratorio, Splashtop ti offre le opzioni per svolgere al meglio il tuo lavoro sia in loco che in mobilità.

Con l'accesso remoto, puoi utilizzare da remoto sistemi di software sanitari specializzati eseguiti su macchine ad alte prestazioni, compresi i microscopi. Questo consente di svolgere in modo efficiente attività come l'analisi del sangue e dei tessuti ovunque.

Gli ospedali universitari possono anche offrire agli studenti l'opportunità di visualizzare le procedure in tempo reale da remoto. Ciò riduce la necessità di costose sale operatorie e consente agli studenti di gestire il proprio tempo in modo più efficiente. Inoltre, gli studenti possono persino praticare tecniche di rilevamento simulando interventi chirurgici con grafica 3D.

Una soluzione di accesso remoto sicuro per i professionisti sanitari

Splashtop offre agli operatori sanitari il software innovativo di cui hanno bisogno per esprimere al meglio il proprio potenziale.

"Come abbiamo avuto modo di vedere con la pandemia che ha colpito il mondo, l'accesso remoto è fondamentale per il successo di qualsiasi azienda e siamo lieti di essere partner di Splashtop. Grazie all'affidabilità, alle prestazioni e all'assistenza clienti offerti dall'azienda, abbiamo potuto disporre di strumenti eccezionali per garantire a noi, ai nostri clienti e ai nostri dipendenti la possibilità di portare avanti un lavoro importante, anche in remoto." - Joel Nichols, Vice President of Information Systems, Quanterix.

Accedi in remoto ai computer dell'ufficio o del laboratorio da qualsiasi dispositivo, ovunque. Prova Splashtop Business Access oggi stesso.

Prova gratuita