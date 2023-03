In che modo i team IT stanno gestendo la diversità dei dispositivi

La forza lavoro distribuita di oggi si basa sulla diversità dei dispositivi. Scopri come i team IT supportano un'ampia gamma di dispositivi personali (BYOD) e aziendali.

Nel 2022, le aziende di tutte le dimensioni dovranno gestire un'infrastruttura di dispositivi diversificata per soddisfare le esigenze di dipendenti, clienti e partner.

Nonostante siano molto più piccoli dei laptop e dei tablet, i dispositivi mobili hanno recuperato terreno in termini di capacità di eseguire app, sfruttare servizi basati sul cloud e interagire con i sistemi back-end. L'uso di dispositivi mobili permette agli utenti di lavorare ovunque e in qualsiasi momento, mantenendo l'accesso alle risorse aziendali.

I dispositivi mobili migliorano anche il flusso di lavoro, estendendo i processi aziendali e rendendoli più efficienti. Una recente indagine di Oxford Economics ha rilevato che l'80% dei responsabili IT e aziendali ritiene che i dipendenti abbiano bisogno di uno smartphone per lavorare in modo efficace. Nello stesso sondaggio, il 75% dei partecipanti ha dichiarato che i dispositivi mobili sono essenziali per i flussi di lavoro aziendali. Facciamo un paio di esempi intuitivi per capire il perché.

Gli account manager ora usano abitualmente le app mobili per:

Effettuare gli ordini

Aggiornare le informazioni sui clienti

Recuperare i prezzi e i tassi di sconto

Condividere informazioni e aggiornamenti sui prodotti con i clienti

Le Risorse Umane mantengono i dipendenti coinvolti e al passo. I dipendenti usano comunemente le app HR per:

Registrare gli orari

Presentare i fogli di presenza e le note di spesa

Iscriversi e ricevere formazione

Rimanere aggiornati sugli avvisi dell'azienda e sulle altre notizie

Anche le applicazioni aziendali più complesse, come la documentazione sanitaria, sono rivolte agli utenti di dispositivi mobili. Secondo l'articolo di ITProPortal sulla documentazione nel 2022, "Con il passaggio ai documenti sanitari sui dispositivi mobili, gli utenti hanno la comodità di accesso tramite il proprio dispositivo mobile con le stesse funzionalità del desktop".

Una forza lavoro BYOD

I dipendenti, soprattutto quelli che lavorano in ambienti BYOD (bring your own device), vogliono scegliere dispositivi di cui si fidano e che trovano facili da usare. Lo ritengono fondamentale per la loro produttività e per la loro soddisfazione lavorativa, perché utilizzare il loro dispositivo di preferenza dà flessibilità e autonomia.Un'indagine globale condotta da Gartner su oltre 10.000 lavoratori ha rilevato che il 55% degli intervistati utilizza, almeno in parte, dispositivi smartphone o laptop di proprietà personale per il lavoro. Questo include computer desktop e laptop Mac, Windows e Linux, smartphone Android e Apple, tablet e phablet e molto altro ancora.

In che modo l'IT supporta la diversità dei dispositivi?

Quando un dipendente ha un problema con il proprio dispositivo personale o un'applicazione in esecuzione, ha bisogno dello stesso livello di supporto fornito dall'IT/help desk aziendale. Questo comporta un ulteriore carico di lavoro per l'IT. La maggior parte dei team IT dispone di uno strumento di supporto remoto che consente l'accesso ai computer gestiti, ma che non riesce a dirigersi a tutte le istanze di BYOD da remoto attualmente in uso.

Per supportare con successo le esigenze BYOD dei lavoratori da remoto, i reparti IT più avanzati si sono orientati verso funzionalità in tempo reale per supportare qualsiasi dispositivo (gestito e non) in caso di difficoltà tecniche. Il modo più rapido per ottenere questa capacità è implementare una soluzione di assistenza supervisionata.

Che cos'è l'assistenza supervisionata?

L'assistenza supervisionata è una forma avanzata di assistenza on-demand. Permette all'IT di accedere da remoto a qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile mentre l'utente è presente senza alcuna installazione preliminare. Ciò significa che i tecnici possono supportare gli utenti finali sul loro dispositivo di lavoro o personale (compresi Windows, Mac, iOS e Android), nel momento in cui hanno bisogno di aiuto. Con l'assistenza supervisionata, i tecnici prendono semplicemente il controllo del dispositivo dell'utente finale per risolvere i problemi, proprio come farebbero di persona.

Combinare l'MDM con l'assistenza in presenza

Già prima della pandemia, i dipartimenti IT si sono accorti dell'aumento dell'utilizzo dei dispositivi mobili da parte dei dipendenti e hanno reagito implementando soluzioni MDM (mobile device management). Secondo Wireless Watchdogs, le soluzioni MDM possono controllare l'accesso remoto a dati altamente sensibili, fornire l'autenticazione degli utenti e persino offrire la cancellazione da remoto dei dati dei dispositivi in caso di smarrimento o furto. Inoltre, l'MDM può essere utilizzato per assicurarsi che i dispositivi siano aggiornati sulle patch software che potrebbero risolvere le vulnerabilità di sicurezza note.

Per utilizzare una soluzione MDM, l'IT distribuisce un agente su ogni singolo dispositivo gestito dall'azienda all'interno della rete aziendale. Questi agenti riportano i dati di ogni dispositivo e i protocolli stabiliti impongono azioni specifiche ogni volta che un dispositivo mostra segni di potenziali minacce per la sicurezza.

Tuttavia, l'MDM da solo non è in grado di supportare tutti i dispositivi BYOD attualmente in uso, soprattutto se si considera che le stime indicano una forbice tra 1,7 e 2,3 dispositivi in uso per ogni dipendente remoto che utilizza il proprio dispositivo per lavoro. Di conseguenza, molte aziende stanno aggiungendo l'assistenza supervisionata alla loro soluzione MDM esistente tramite una semplice integrazione. Il supporto di Splashtop fornisce una facile integrazione in più soluzioni MDM e di sicurezza.

L'assistenza supervisionata aumenta il ROI dell'MDM

Secondo le stime di Samsung, l'MDM on-premise costa a un'azienda 12.000 $ all'anno, in media, per supportare 100 utenti. Anche se un'organizzazione utilizza un MDM basato sul cloud, pagherà comunque più di 10.000 $ per 100 utenti (5.000 $ per l'MDM di base). Per questo motivo, dal punto di vista del ROI è molto utile aggiungere il supporto di assistenza a una frazione di quel costo. Con Splashtop SOS puoi supportare un numero illimitato di utenti a soli 199 $ per licenza tecnica.

Splashtop SOS consente anche la gestione supervisionata dei tecnici, sessioni multiple contemporanee, branding personalizzato e integrazioni con ticketing/ITSM. I responsabili IT hanno già investito molto budget per consentire il lavoro da remoto. La possibilità di supportare ogni singolo dispositivo utilizzato dai dipendenti (senza limiti di volume) non è un problema.

L'esecuzione dell'assistenza supervisionata di Splashtop è molto facile

Sia i reparti IT che i dipendenti hanno accolto l'assistenza supervisionata di Splashtop per la sua semplicità. un dipendente non deve fare altro che generare un codice sessione univoco a 9 cifre e inviarlo allo staff dell'help desk. Il tecnico può utilizzare il codice per connettersi al dispositivo del dipendente, prendendone istantaneamente il controllo. A seguire, potrà trasferire i file, stampare da remoto, condividere le schermate e molto altro. Dai cellulari personali ai desktop aziendali, l'assistenza supervisionata semplifica la gestione dei dispositivi dei dipendenti da parte dell'IT.

Stai cercando un modo semplice e sicuro per gestire la diversità dei dispositivi della tua azienda? Prova Splashtop SOS oggi stesso.

Prova gratuita