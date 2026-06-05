Si può lavorare da casa come contabile? (Sì!)

Ti stai ancora chiedendo se puoi continuare a lavorare come contabile da casa? Come tutti gli altri lavori che sono diventati remoti, anche tu puoi continuare a svolgere il tuo lavoro di contabile da casa tua!
La contabilità non è un compito facile. Che si tratti di stagione fiscale o meno, i commercialisti sono sempre impegnati dietro le quinte, lavorando 24 ore su 24. La maggior parte dei commercialisti lavora tra le 45 e le 50 ore alla settimana. Durante la stagione fiscale, le ore possono arrivare a 60, o anche di più in alcuni casi.
Dire che i commercialisti sono pieni di lavoro è un eufemismo.
Se sei un commercialista o uno studio contabile, una delle tante sfide che potresti dover affrontare potrebbe essere la mancanza di mobilità. Ma se ti dicessimo che puoi continuare a svolgere il tuo lavoro di contabile senza doverti recare negli uffici o a casa dei tuoi clienti?
Con il software di accesso remoto di Splashtop, ora puoi ottenere un accesso facile, affidabile e sicuro ai computer dei tuoi clienti da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
Proprio così: in questa stagione fiscale, puoi fare un po' di fatica e lavorare con i numeri comodamente da casa tua, con il supporto di Splashtop.
Che tu sia un revisore, un contabile, un controllore, un analista finanziario, un grande studio o un preparatore fiscale freelance, puoi facilmente telelavorare con Splashtop.
Perché i contabili sono ben adatti al lavoro remoto
Diversi fattori rendono i professionisti della contabilità particolarmente capaci di passare al lavoro remoto senza compromettere la produttività o l'accuratezza:
Flussi di lavoro digitali: La contabilità moderna si basa fortemente su software basati su cloud per la contabilità, la preparazione delle tasse, le buste paga e la revisione contabile, eliminando la necessità di file fisici o sistemi in ufficio.
Responsabilità orientate ai compiti: I compiti contabili sono spesso indipendenti e guidati dalle scadenze, permettendo ai contabili di lavorare in modo flessibile senza richiedere supervisione costante o collaborazione di squadra.
Tecnologia sicura di accesso remoto: Con soluzioni sicure per desktop remoto come Splashtop, i contabili possono accedere ai sistemi on-premise, ai file di QuickBooks e ai dati sensibili dei clienti mantenendo la conformità con regolamenti come SOX e RGPD.
Minimo bisogno di interazione di persona: La maggior parte delle comunicazioni con i clienti, degli scambi di documenti e degli aggiornamenti del team può essere gestita tramite email, videoconferenze o portali sicuri, rendendo la presenza fisica non necessaria.
Infrastruttura scalabile: Strumenti compatibili con il lavoro remoto e desktop virtuali rendono facile per le aziende di tutte le dimensioni scalare le operazioni senza espandere lo spazio ufficio o l'infrastruttura IT in loco.
Perché dovresti usare Splashtop per lavorare da casa
I vantaggi del software di accesso remoto Splashtop sono molteplici, oltre a rappresentare un modo intelligente di lavorare a distanza. Di seguito elenchiamo solo i nostri preferiti:
Con l'accesso remoto al computer del tuo cliente, tutte le preoccupazioni legate al tempo escono dalla finestra. Puoi lavorare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e ovunque tu sia.
Puoi fornire al tuo cliente un servizio 24 ore su 24.
Puoi lavorare in movimento mentre sei in viaggio.
Puoi concentrarti sulla parte strategica della tua attività con facilità e avere più tempo per fare brainstorming su attività di alto valore.
Puoi migliorare i tempi di consegna. Rendi felici i tuoi clienti e fai crescere la tua attività.
Se lavori con un team, Splashtop offre sconti sul volume e una console di gestione centralizzata.
I vantaggi dell'accesso remoto Splashtop per i professionisti del settore fiscale
Accessibilità
Il software di accesso remoto Splashtop ti permette di accedere facilmente ai file dei tuoi clienti e a QuickBooks. Accedere in remoto a QuickBooks, anche se si utilizza la versione desktop (QuickBooks Desktop) mentre si accede da remoto al proprio computer. Basta prendere il dispositivo che hai a portata di mano, collegarti in remoto e accedere a QuickBooks all'istante.
Flessibilità
Usa qualsiasi dispositivo per prendere il controllo e iniziare a lavorare sul computer del tuo cliente. Che si tratti di smartphone, tablet o computer, basta scaricare l'app Splashtop e il gioco è fatto. Questa funzione "plug-n-play" ti permette di completare l'installazione in pochissimo tempo.
Utilità
Stampa i file dal computer del cliente alla tua stampante locale. Che si tratti di moduli 1099, ricevute o assegni, stampa a distanza qualsiasi documento importante. Puoi anche trasferire facilmente i file dal loro sistema al tuo.
Altre utili funzioni presenti in Splashtop sono la chat, la registrazione delle sessioni, la visualizzazione multi-monitor, la condivisione dello schermo, la registrazione e altro ancora.
Sicurezza
Svolgi tutto il lavoro in remoto, ma in modo sicuro. La sicurezza è la priorità di Splashtop, ed è per questo che oggi duecentomila aziende e trenta milioni di utenti finali si fidano di Splashtop.
Splashtop viene fornito con molte funzionalità di sicurezza avanzate, tra cui autenticazione del dispositivo, verifica in due passaggi, oscuramento dello schermo remoto e altro ancora.. Quando accedi a distanza a qualsiasi dispositivo, la tua sessione è protetta da TLS e crittografia AES a 256 bit.
Prova Splashtop gratuitamente!
Splashtop offre le soluzioni di desktop remoto più affidabili, sicure e convenienti. Splashtop riceve costantemente i punteggi più alti dai recensori di terze parti e dai siti di recensioni peer-to-peer. Con Splashtop puoi:
Ottieni l'accesso remoto al computer del tuo cliente nel momento in cui vuoi utilizzarlo
Accedi e controlla QuickBooks e altri software di contabilità da remoto
Sii produttivo anche da casa tua o in viaggio
Risparmia riducendo i viaggi verso i clienti e acquistando meno licenze software
Quindi, quando il 41,8% della forza lavoro americana lavora da remoto, perché bruciare il carburante saltando da un cliente all'altro? Unisciti al carrozzone del lavoro a distanza e fai molto di più in molto meno tempo con Splashtop. Oh, abbiamo detto che il lavoro a distanza ti aiuta anche a migliorare il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata?
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