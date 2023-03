Si può lavorare da casa come contabile? (Sì!)

Ti stai ancora chiedendo se puoi continuare a lavorare come contabile da casa? Come tutti gli altri lavori che sono diventati remoti, anche tu puoi continuare a svolgere il tuo lavoro di contabile da casa tua!

La contabilità non è un compito facile. Che si tratti di stagione fiscale o meno, i commercialisti sono sempre impegnati dietro le quinte, lavorando 24 ore su 24. La maggior parte dei commercialisti lavora tra le 45 e le 50 ore alla settimana. Durante la stagione fiscale, le ore possono arrivare a 60, o anche di più in alcuni casi.

Dire che i commercialisti sono pieni di lavoro è un eufemismo.

Se sei un commercialista o uno studio contabile, una delle tante sfide che potresti dover affrontare potrebbe essere la mancanza di mobilità. Ma se ti dicessimo che puoi continuare a svolgere il tuo lavoro di contabile senza doverti recare negli uffici o a casa dei tuoi clienti?

Con il software di accesso remoto di Splashtop, ora puoi ottenere un accesso facile, affidabile e sicuro ai computer dei tuoi clienti da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Proprio così: in questa stagione fiscale, puoi fare un po' di fatica e lavorare con i numeri comodamente da casa tua, con il supporto di Splashtop.

Che tu sia un revisore, un contabile, un controllore, un analista finanziario, un grande studio o un preparatore fiscale freelance, puoi facilmente telelavorare con Splashtop.

Perché dovresti usare Splashtop per lavorare da casa

I vantaggi del software di accesso remoto Splashtop sono molteplici, oltre a rappresentare un modo intelligente di lavorare a distanza. Di seguito elenchiamo solo i nostri preferiti:

Con l'accesso remoto al computer del tuo cliente, tutte le preoccupazioni legate al tempo escono dalla finestra. Puoi lavorare da qualsiasi luogo, in qualsiasi momento e ovunque tu sia. Puoi fornire al tuo cliente un servizio 24 ore su 24. Puoi lavorare in movimento mentre sei in viaggio. Puoi concentrarti sulla parte strategica della tua attività con facilità e avere più tempo per fare brainstorming su attività di alto valore. Puoi migliorare i tempi di consegna. Rendi felici i tuoi clienti e fai crescere la tua attività. Se lavori con un team, Splashtop offre sconti sul volume e una console di gestione centralizzata.

I vantaggi dell'accesso remoto Splashtop per i professionisti del settore fiscale

Accessibilità

Il software di accesso remoto Splashtop ti permette di accedere facilmente ai file dei tuoi clienti e a QuickBooks. Accedere in remoto a QuickBooks, anche se si utilizza la versione desktop (QuickBooks Desktop) mentre si accede da remoto al proprio computer. Basta prendere il dispositivo che hai a portata di mano, collegarti in remoto e accedere a QuickBooks all'istante.

Flessibilità

Usa qualsiasi dispositivo per prendere il controllo e iniziare a lavorare sul computer del tuo cliente. Che si tratti di smartphone, tablet o computer, basta scaricare l'app Splashtop e il gioco è fatto. Questa funzione "plug-n-play" ti permette di completare l'installazione in pochissimo tempo.

Utilità

Stampa i file dal computer del cliente alla tua stampante locale. Che si tratti di moduli 1099, ricevute o assegni, stampa a distanza qualsiasi documento importante. Puoi anche trasferire facilmente i file dal loro sistema al tuo.

Altre utili funzioni presenti in Splashtop sono la chat, la registrazione delle sessioni, la visualizzazione multi-monitor, la condivisione dello schermo, la registrazione e altro ancora.

Sicurezza

Svolgi tutto il lavoro in remoto, ma in modo sicuro. La sicurezza è la priorità di Splashtop, ed è per questo che oggi duecentomila aziende e trenta milioni di utenti finali si fidano di Splashtop.

Splashtop è dotato di numerose funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione del dispositivo, la verifica in due passaggi, il blocco dello schermo remoto e altro ancora. Quando accedi da remoto a qualsiasi dispositivo, la tua sessione è protetta da TLS e dalla crittografia AES a 256 bit.

Prova Splashtop gratuitamente!

Splashtop offre le soluzioni di desktop remoto più affidabili, sicure e convenienti. Splashtop riceve costantemente i punteggi più alti dai recensori di terze parti e dai siti di recensioni peer-to-peer. Con Splashtop puoi:

Ottieni l'accesso remoto al computer del tuo cliente nel momento in cui vuoi utilizzarlo

Accedi e controlla QuickBooks e altri software di contabilità da remoto

Sii produttivo anche da casa tua o in viaggio

Risparmia riducendo i viaggi verso i clienti e acquistando meno licenze software

Quindi, quando il 41,8% della forza lavoro americana lavora da remoto, perché bruciare il carburante saltando da un cliente all'altro? Unisciti al carrozzone del lavoro a distanza e fai molto di più in molto meno tempo con Splashtop. Oh, abbiamo detto che il lavoro a distanza ti aiuta anche a migliorare il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata?

Scopri di più sulle soluzioni Splashtop per lavorare da remoto e provale gratuitamente oggi stesso.

