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Buone feste da Splashtop

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Saluti di stagione & Che anno è stato?

Nel 2019 abbiamo introdotto nuove ed entusiasmanti funzionalità e integrazioni nei nostri strumenti di accesso remoto, abbiamo ampliato il nostro team, ci siamo concentrati su un servizio di alto livello e abbiamo continuato il nostro rapido ritmo di crescita. Grazie per averne fatto parte!

Più nuove funzionalità di quante se ne possano contare

Two tablets display a spreadsheet, connected by an arrow to a desktop monitor showing the same spreadsheet, with a blue Splashtop logo in the center, illustrating remote desktop sharing.

Quest'anno abbiamo introdotto centinaia di nuove funzionalità nelle nostre soluzioni di accesso remoto. I preferiti dai clienti sono il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la registrazione delle sessioni, il trasferimento di file più veloce, il supporto per Linux, l'app per Android completamente ridisegnata, le integrazioni con ServiceNow, Freshdesk, Zendesk e altro ancora. Abbiamo anche lanciato una nuova edizione on-premise di Splashtop Enterprise Remote Support.
Le principali novità del 2019

Servizio e assistenza di alto livello

A browser window displays the Splashtop Business Support page, featuring a smiling woman with a headset. A search bar and a blue “Help” button are visible in the foreground.

Nel 2019 abbiamo aggiunto un nuovo team per il successo dei clienti che si concentra sul successo dei nostri clienti e delle nostre clienti. Abbiamo ampliato il nostro team di assistenza presso la sede centrale negli Stati Uniti e a livello internazionale, in modo da poter offrire tempi di risposta più rapidi senza costi di assistenza. Abbiamo aggiunto degli account reporter dedicati per fornire un servizio personalizzato ai nostri abbonati più grandi. Inoltre abbiamo riprogettato e aggiornato il nostro sito di assistenza.

Sito di supporto alle imprese

Crescita ed espansione

A stylized world map with blue dots on each continent connected by lines, illustrating global connections or a network across different regions.

Da ogni punto di vista, è stato un anno importante. Il nostro team è quasi raddoppiato nell'ultimo anno. Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo di 600 milioni di sessioni di accesso remoto. Abbiamo sponsorizzato 3 volte gli eventi e le fiere. E ora stiamo coprendo più paesi e più lingue che mai!

Altre novità in arrivo nel 2020

Minimalist illustration of a road leading toward brown hills under a blue sky with the sun partially visible in the top right corner, all within a circular frame.

Abbiamo grandi progetti per il 2020. Stiamo lavorando a nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto che molti di voi ci hanno richiesto, tra cui la funzione one-to-many e una nuova dashboard in Remote Support Premium, il single sign-on, il supporto aggiuntivo alla piattaforma Linux e altre integrazioni. Continueremo inoltre a crescere rapidamente a livello globale, a partire dalla regione EMEA.

Aiuta a diffondere la parola

Two simple human figures with a speech bubble above them containing a blue splash symbol and a red heart, representing communication or sharing emotions.

Ti saremmo molto grati se potessi dedicare qualche minuto a consigliare Splashtop ai tuoi amici e colleghi. E con il Programma Referral di Splashtop puoi essere ricompensato per questo. Quando i tuoi referral si iscrivono, ricevono un bonus di 30 giorni da aggiungere al primo anno del loro nuovo abbonamento. Inoltre, riceverai una carta regalo Amazon per ogni segnalazione qualificata. Clicca per saperne di più e per iniziare.
Programma di referral Splashtop

Grazie ancora per partecipare al nostro successo nel 2019. Ti auguriamo le più felici vacanze e tutto il meglio per un fantastico 2020!

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