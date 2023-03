Buone feste da Splashtop

Saluti di stagione & Che anno è stato?

Nel 2019 abbiamo introdotto nuove ed entusiasmanti funzionalità e integrazioni nei nostri strumenti di accesso remoto, abbiamo ampliato il nostro team, ci siamo concentrati su un servizio di alto livello e abbiamo continuato il nostro rapido ritmo di crescita. Grazie per averne fatto parte!

Più nuove funzionalità di quante se ne possano contare

Quest'anno abbiamo introdotto centinaia di nuove funzionalità nelle nostre soluzioni di accesso remoto. I preferiti dai clienti sono il trasferimento di file tramite drag-and-drop, la registrazione delle sessioni, il trasferimento di file più veloce, il supporto per Linux, l'app per Android completamente ridisegnata, le integrazioni con ServiceNow, Freshdesk, Zendesk e altro ancora. Abbiamo anche lanciato una nuova edizione on-premise di Splashtop Enterprise Remote Support.

Le principali novità del 2019

Servizio e assistenza di alto livello

Nel 2019 abbiamo aggiunto un nuovo team per il successo dei clienti che si concentra sul successo dei nostri clienti e delle nostre clienti. Abbiamo ampliato il nostro team di assistenza presso la sede centrale negli Stati Uniti e a livello internazionale, in modo da poter offrire tempi di risposta più rapidi senza costi di assistenza. Abbiamo aggiunto degli account reporter dedicati per fornire un servizio personalizzato ai nostri abbonati più grandi. Inoltre abbiamo riprogettato e aggiornato il nostro sito di assistenza.

Sito di supporto alle imprese

Crescita ed espansione

Da ogni punto di vista, è stato un anno importante. Il nostro team è quasi raddoppiato nell'ultimo anno. Abbiamo raggiunto un nuovo traguardo di 600 milioni di sessioni di accesso remoto. Abbiamo sponsorizzato 3 volte gli eventi e le fiere. E ora stiamo coprendo più paesi e più lingue che mai!

Altre novità in arrivo nel 2020

Abbiamo grandi progetti per il 2020. Stiamo lavorando a nuove funzionalità e miglioramenti del prodotto che molti di voi ci hanno richiesto, tra cui la funzione one-to-many e una nuova dashboard in Remote Support Premium, il single sign-on, il supporto aggiuntivo alla piattaforma Linux e altre integrazioni. Continueremo inoltre a crescere rapidamente a livello globale, a partire dalla regione EMEA.

Aiuta a diffondere la parola

Ti saremmo molto grati se potessi dedicare qualche minuto a consigliare Splashtop ai tuoi amici e colleghi. E con il Programma Referral di Splashtop puoi essere ricompensato per questo. Quando i tuoi referral si iscrivono, ricevono un bonus di 30 giorni da aggiungere al primo anno del loro nuovo abbonamento. Inoltre, riceverai una carta regalo Amazon per ogni segnalazione qualificata. Clicca per saperne di più e per iniziare.

Programma di referral Splashtop

Grazie ancora per partecipare al nostro successo nel 2019. Ti auguriamo le più felici vacanze e tutto il meglio per un fantastico 2020!