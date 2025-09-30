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Splashtops Review of the Week on how the software works seamlessly with Bluetooth keyboard

Recensione in primo piano della settimana

Splashtop Team
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La recensione in evidenza della settimana:

Qui a Splashtop riceviamo ogni settimana commenti da parte di utenti aziendali e privati che mettono in luce i motivi per cui oltre 14 milioni di utenti apprezzano le elevate prestazioni di Splashtop nell'accesso al desktop remoto e alle applicazioni. È l'alternativa VDI/RDP perfetta per velocità, facilità d'uso, versatilità e valore.

5 stelle da Damostat

In una parola: FANTASTICO

Se non hai questa app, ti stai perdendo qualcosa. Hai mai desiderato un computer portatile Windows 7 o Mac sul tuo iPad? Facile, non lasciarti scappare questa applicazione. Hai mai desiderato giocare ai migliori giochi senza dover lasciare la comodità del tuo letto? Semplice, prendi questa applicazione. Che ne dici di un'app di disegno decente, qualcosa con cui disegnare in movimento? SCARICA QUESTA APP. Non lo ripeterò mai abbastanza.

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