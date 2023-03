Estensione delle capacità dello smart working durante COVID19 | Un caso di studio Splashtop

"Forse ciò che conta, alla fine, non è chi ci abbatte, ma chi ci rialza." Questa citazione di Kate Dicamillo evidenzia ciò su cui le aziende dovrebbero concentrarsi in questi tempi difficili: tendere una mano. E questo è quello che abbiamo fatto noi di Splashtop. Siamo felici di vedere che anche molti dei nostri clienti stanno facendo lo stesso. Oggi ne segnaliamo uno: My IT Indy, un MSP leader a Plainfield, Indiana.

Aiutare le aziende dell'Indiana a raggiungere resilienza arricchendo le capacità dello smart working durante la crisi del COVID19

Ryan Grimes, Presidente di My IT Indy, spiega come durante la crisi del COVID19, la sua azienda abbia utilizzato Splashtop Business Access per consentire alle piccole imprese dell'Indiana di continuare a non dover uscire dalle loro case.

Ryan dice che «Quando COVID19 ha colpito la comunità Indiana, la maggior parte delle aziende che potevano lavorare da casa, lo hanno fatto immediatamente».

Tuttavia, spiega ulteriormente, «mentre molte altre aziende avevano il potenziale di muoversi a distanza, non sapevano come farlo».

Grimes dice che per andare avanti durante i momenti difficili, dobbiamo rimanere positivi, e lui crede fiduciosamente che la sua compagnia potrebbe essere «la calma nella tempesta».

Inoltre sottolinea che "questa situazione è quella che è, e il modo in cui reagiamo ad essa determinerà il modo in cui ne usciremo. "

My IT Indy ha deciso di intraprendere una missione: garantire che i clienti potessero prepararsi a lavorare da casa per garantire la continuità aziendale.

Con molte soluzioni per lo smart working sul mercato che affermano di essere le migliori, My IT Indy ha dovuto dedicare del tempo a valutare diverse opzioni. Ryan ha detto che la sua azienda stava progettando di estendere queste capacità senza alcun costo. Quindi le soluzioni di lavoro da casa dovevano essere non solo affidabili, ma anche convenienti.

Nel corso degli anni, l'azienda di Grimes ha utilizzato una serie di strumenti per consentire al proprio personale di lavorare da casa. Questi strumenti sono stati acquistati, integrati in altri sistemi o hanno subito un aumento dei prezzi spropositato.

Quando My IT Indy ha trovato Splashtop Business Access, ha risposto a tutte le sue esigenze:

Prezzi ragionevoli - I prezzi di Splashtop partono da soli €4.58 al mese, con un risparmio fino all'80% rispetto ad altre soluzioni come VPN/RDP, TeamViewer o LogMeIn. Inoltre, per ovviare alla situazione creata dal COVID19, Splashtop non ha mai subito aumenti di prezzo come altri fornitori di accesso remoto.

Funziona su più dispositivi - Splashtop può essere utilizzato su laptop, tablet, smartphone e funziona con sistemi operativi Windows, Mac, Linux, iOS e Android.

Sicuro – l'accesso remoto Splashtop dispone di verifica e protezione a due fattori con TLS, password di sicurezza multilivello, schermo vuoto, blocco automatico dello schermo, timeout di inattività sessione, notifica di connessione remota e molte altre funzionalità che lo rendono sicuro e affidabile.

Facile da usare e da distribuire - Gli utenti hanno la possibilità di iniziare a usarlo dopo solo 4 semplici passaggi.