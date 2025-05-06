Scopri Splashtop all'evento online Experience IT di Freshworks

Oltre 30 leader del settore e visionari della tecnologia si riuniscono in una serie di interviste video all'Experience IT, ospitata da Freshworks. Partecipa a Splashtop all'evento per esplorare l'evoluzione del comportamento degli utenti, l'importanza della progettazione di servizi IT che interagiscono con gli esseri umani e i vantaggi di offrire esperienze di prim'ordine.
Si tratta di un evento online, con registrazione gratuita. Una volta registrati, avrai accesso a tutte le interviste on demand a partire dal 26 marzo. Puoi guardarli a tuo piacimento.
Formato evento
L'agenda e i temi sono progettati da un gruppo di esperti ITSM. Gli argomenti includono:
Experience-as-a-Service (EAAS) - Tornare al nucleo centrale
Sbloccare la realtà dell'IA e il suo valore crescente
L'automazione come leva per amplificare il meglio delle capacità umane
Sempre e ovunque: creare un'esperienza di fornitura di servizi omnichannel
Questi argomenti e molto altro saranno trattati in 3 tracce:
Traccia 1: Strategia IT Essentials
Esplorare come l'IT si sta evolvendo attraverso le mutevoli aspettative dell'esperienza del cliente.
Traccia 2: Umanizzare l'IT
Esplorare le strategie che si concentrano sulla gestione dell'esperienza dell'utente finale
Traccia 3: Sbloccare il potenziale dell'IT
Esplorare i modi per sfruttare l'AI per massimizzare il potenziale dell'IT
Altoparlanti
Per conto di Splashtop, Phil Sheu, cofondatore e CTO, ci parlerà della creazione di un'esperienza di erogazione di servizi omnicanale per i clienti e di come lo fa il suo team.
Potrai inoltre assistere ad alcuni dei 25 Top Thought Leader di HDI nel settore dell'assistenza tecnica e della gestione dei servizi per il 2020 insieme ad altri esperti del settore:
Paul Wilkinson
Claire Agutter
Dave Snowden
Karen Ferris
Stuart Rance
Doug Tedder
Suzanne van Hove
Greg Sanker
Suzanne Van Hove
Mark Smalley, e molti altri!
Registrati subito e partecipa all'evento senza alcun costo!
La partnership Freshworks-Splashtop
Oltre ad essere il partner go-to-market congiunto di Freshworks, Splashtop offre anche l'integrazione con Freshworks. Gli utenti Freshdesk e Freshservice possono avviare una sessione di telecomando/accesso remoto/supporto remoto assistito dall'interno del ticket. Durante la sessione, gli utenti possono prendere in modo sicuro il controllo del computer del loro utente con un semplice codice, ed eseguire azioni come trasferimento di file, riavvio remoto, schermo vuoto, condividere desktop, chat, registrazione di sessione e altro ancora! Una volta completata la sessione, i dettagli della sessione vengono automaticamente registrati nel ticket.
Scopri di più sull'integrazione di Splashtop con Freshworks Freshservice
Scopri di più sull'integrazione di Splashtop con Freshworks Freshdesk