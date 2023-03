Caratteristiche esclusive di Splashtop Enterprise

Accesso remoto programmato e pool di connessioni

Pianifica gli orari in cui singoli utenti o gruppi di utenti possono accedere a determinati computer. Questa funzione è particolarmente utile per gli istituti scolastici per programmare laboratori informatici a distanza o per le organizzazioni per regolare gli orari di lavoro dei dipendenti.

Inoltre, puoi rendere più facile per gli utenti connettersi a un computer disponibile durante l'orario di accesso programmato, definendo un gruppo di computer come pool di connessione. Quando gli utenti fanno clic per connettersi, vengono collegati a un computer disponibile all'interno del pool, senza dover cercare un computer disponibile.