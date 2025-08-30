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Male businessman reading Splashtop Enterprise capabilities on laptop screen

Caratteristiche esclusive di Splashtop Enterprise

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop Enterprise offre ai team IT la sicurezza, la flessibilità, la scalabilità e le prestazioni necessarie per gestire efficacemente l'accesso remoto, fornire assistenza remota e consentire il lavoro a distanza per la propria organizzazione o istituto scolastico.

Oltre al motore ad alte prestazioni che alimenta anche Splashtop Business Access, Splashtop SOS e Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise ti offre una combinazione di caratteristiche e funzionalità che portano l'accesso remoto a un livello superiore.

Diamo un'occhiata ai vantaggi e alle funzionalità esclusive di Splashtop Enterprise:

Accesso e assistenza remota all-in-one

Le organizzazioni possono fornire ai dipendenti l'accesso remoto ai computer di lavoro e consentire all'IT di supportare da remoto computer e dispositivi mobili, il tutto da un'unica piattaforma. Le organizzazioni hanno la flessibilità di scegliere il numero di licenze per l'accesso remoto degli utenti finali e per il supporto remoto dei tecnici di cui hanno bisogno.

Integrazione del Single Sign-On

Gli utenti possono autenticare il proprio account Splashtop utilizzando l'ID utente e la password Single Sign-On (SSO) centralizzati. Splashtop utilizza lo standard SAML 2.0 e si integra con tutti i principali identity provider, tra cui ADFS, Azure AD, Okta, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, TrustLogin e Shibboleth.

Inoltre, grazie al System for Cross-domain Identity Management (SCIM), l'IT può fornire automaticamente gli account SSO in Splashtop. Come parte del provisioning, possono anche auto-configurare il raggruppamento degli account SSO. Questa funzionalità è attualmente disponibile attraverso Azure AD e Okta.

Migliore gestibilità

  • Accesso remoto programmato e pool di connessioni

    Pianifica gli orari in cui singoli utenti o gruppi di utenti possono accedere a determinati computer. Questa funzione è particolarmente utile per gli istituti scolastici per programmare laboratori informatici a distanza o per le organizzazioni per regolare gli orari di lavoro dei dipendenti.

    Inoltre, puoi rendere più facile per gli utenti connettersi a un computer disponibile durante l'orario di accesso programmato, definendo un gruppo di computer come pool di connessione. Quando gli utenti fanno clic per connettersi, vengono collegati a un computer disponibile all'interno del pool, senza dover cercare un computer disponibile.

  • Permessi granulari

    Fornisci autorizzazioni granulari basate sul ruolo o sull'utente per azioni come il trasferimento di file, la stampa remota, il copia-incolla e altro ancora.

 Aumento della produttività

  • Passaggio del microfono

    Gli utenti possono trasmettere l'input attraverso il loro microfono locale al computer Windows remoto come ingresso del microfono. Questo permette agli utenti di partecipare alle chiamate tramite strumenti audiovisivi come Skype, Teams, Zoom e VoIP e di utilizzare software di dettatura o registrazione vocale durante la sessione remota.

  • Reindirizzamento del dispositivo USB

    Gli utenti possono reindirizzare un dispositivo USB (lettore di smart card, chiave di sicurezza, dispositivo stylus/HID come la tavoletta Wacom o stampante) dal computer locale al computer remoto. Il dispositivo reindirizzato funziona sul computer remoto come se fosse collegato direttamente a quel computer.

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