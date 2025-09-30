Migliorare l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto al computer

Le istituzioni educative di tutto il mondo si sono trasferite dall'apprendimento in classe alle aule online. Scuole elementari e medie, licei e università come Laney College e Wayne State University hanno sfruttato Splashtop per consentire ai loro studenti, docenti e amministratori IT di accedere in remoto a computer e dispositivi mobili.
Con Splashtop, sono stati in grado di:
Consente agli studenti di accedere in remoto ai loro computer di laboratorio all'interno del campus che contengono applicazioni desktop specifiche. Ulteriori informazioni su Splashtop per i laboratori remoti.
Offri ai membri della facoltà l'accesso remoto alle loro postazioni di lavoro e la possibilità di accedere in remoto ai dispositivi degli studenti per fornire una guida 1:1
Consenti agli amministratori IT di gestire e aggiornare in remoto i computer di laboratorio, oltre a supportare in remoto qualsiasi dispositivo studente/docente
Scopri come l'accesso remoto al computer con Splashtop può migliorare la tua esperienza di apprendimento a distanza (PDF).
Comunicaci in che modo il tuo istituto sta affrontando l'apprendimento a distanza come conseguenza della COVID-19 e ti diremo in che modo Splashtop può aiutarti.
Per configurare l'accesso remoto al laboratorio, contatta il nostro team