Migliorare l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto al computer

Le istituzioni educative di tutto il mondo si sono trasferite dall'apprendimento in classe alle aule online. Scuole elementari e medie, licei e università come Laney College e Wayne State University hanno sfruttato Splashtop per consentire ai loro studenti, docenti e amministratori IT di accedere in remoto a computer e dispositivi mobili.

Con Splashtop, sono stati in grado di:

Consente agli studenti di accedere in remoto ai loro computer di laboratorio all'interno del campus che contengono applicazioni desktop specifiche. Ulteriori informazioni su Splashtop per i laboratori remoti.

Offri ai membri della facoltà l'accesso remoto alle loro postazioni di lavoro e la possibilità di accedere in remoto ai dispositivi degli studenti per fornire una guida 1:1

Consenti agli amministratori IT di gestire e aggiornare in remoto i computer di laboratorio, oltre a supportare in remoto qualsiasi dispositivo studente/docente

Scopri come l'accesso remoto al computer con Splashtop può migliorare la tua esperienza di apprendimento a distanza (PDF).

Facci sapere come il tuo istituto sta attualmente affrontando l'apprendimento remoto grazie al COVID-19, e possiamo dirti come Splashtop può aiutarti.

