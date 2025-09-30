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Student experiencing enhanced distance learning with Splashtop's Remote Computer Access software

Migliorare l'apprendimento a distanza con l'accesso remoto al computer

Splashtop Team
1 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Le istituzioni educative di tutto il mondo si sono trasferite dall'apprendimento in classe alle aule online. Scuole elementari e medie, licei e università come Laney College e Wayne State University hanno sfruttato Splashtop per consentire ai loro studenti, docenti e amministratori IT di accedere in remoto a computer e dispositivi mobili.

Con Splashtop, sono stati in grado di:

  • Consente agli studenti di accedere in remoto ai loro computer di laboratorio all'interno del campus che contengono applicazioni desktop specifiche. Ulteriori informazioni su Splashtop per i laboratori remoti.

  • Offri ai membri della facoltà l'accesso remoto alle loro postazioni di lavoro e la possibilità di accedere in remoto ai dispositivi degli studenti per fornire una guida 1:1

  • Consenti agli amministratori IT di gestire e aggiornare in remoto i computer di laboratorio, oltre a supportare in remoto qualsiasi dispositivo studente/docente

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Scopri come l'accesso remoto al computer con Splashtop può migliorare la tua esperienza di apprendimento a distanza (PDF). 

Comunicaci in che modo il tuo istituto sta affrontando l'apprendimento a distanza come conseguenza della COVID-19 e ti diremo in che modo Splashtop può aiutarti.

Per configurare l'accesso remoto al laboratorio, contatta il nostro team

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