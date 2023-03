Aumento del prezzo di ConnectWise Control

ConnectWise Control ha recentemente aumentato il prezzo del suo prodotto "Access" non presidiato. Ottieni tutte le migliori funzionalità, migliori prestazioni e una migliore esperienza del cliente con Splashtop

ConnectWise ha recentemente aumentato il prezzo del prodotto ConnectWise Control Access. Il pacchetto Access è progettato per consentire agli utenti l'accesso remoto automatico ai computer gestiti. Il prezzo del pacchetto è in base al numero di computer a cui è necessario accedere. Ora il prezzo di partenza è indicato a $30/mese per 25 computer (o $360 /anno, poiché i piani di accesso di controllo ConnectWise vengono fatturati annualmente).

Si tratta di un aumento di prezzo del 20% per il livello iniziale. Per gli altri livelli, il prezzo è aumentato fino al 275%! È più del triplo del prezzo originale.

Aumento del prezzo di accesso del controllo ConnectWise

Come potete vedere di seguito, i prezzi per i pacchetti con più computer hanno visto i maggiori aumenti. Ecco un'occhiata a come è aumentato il prezzo annuo annuo per ConnectWise Control Access:

Aggiornamento: aumento del prezzo del supporto ConnectWise Control 2022

A metà del 2022, connectwise ha aumentato il prezzo dei piani di assistenza connectwise Control, compresi i piani One, Standard e Premium. Gli aumenti di prezzo fino al 17,2% sono stati applicati a tutti i piani mensili e annuali. Nel frattempo, i piani Splashtop comparabili non hanno subito aumenti di prezzo nel 2022.

Passa a Splashtop

MSPspossono usufruire dell'accesso automatico ai propri endpoint gestiti oltre a funzionalità aggiuntive di monitoraggio e gestione remota non disponibili in Connectwise Control Access ottenendo Splashtop Remote Support!

Con Splashtop otterrai più funzioni di ConnectWise Control Access, connessioni remote veloci e un'esperienza di assistenza clienti superiore. Consulta il nostro confronto completo Splashtop vs ConnectWise Control.

Splashtop Remote Support è la migliore soluzione software per l'assistenza remota per MSPs. Inizia con una prova gratuita di 14 giorni e scopri perché decine di migliaia di aziende usano Splashtop. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare.

