Gli studenti possono ora partecipare alle sessioni di condivisione dello schermo di Splashtop Classroom e collaborare con i contenuti delle lezioni dai loro iPhone!

L'applicazione Splashtop Classroom per iPhone è ora disponibile su iTunes Store! Questa applicazione gratuita permette agli studenti di partecipare alla sessione di condivisione dello schermo di un insegnante dal proprio iPhone. Quest'ultima versione amplia l'ampio supporto dei dispositivi di Splashtop Classroom, che ora include i browser Windows, Mac, iOS, Android e Chrome.

Che cos'è Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom è una soluzione per il controllo remoto e la condivisione dello schermo per insegnanti e studenti che consente un maggiore impegno in classe. Gli insegnanti possono connettersi e controllare il computer Windows/Mac della classe da un iPad o da un dispositivo Android. In questo modo l'insegnante può uscire da dietro la scrivania e coinvolgere l'intera aula, pur mantenendo il controllo del computer di classe.

Gli insegnanti possono anche condividere lo schermo del computer della classe (con l'audio) con l'iPad, il Chromebook, il PC, il Mac e ora anche con l'iPhone di ogni studente. Questo migliora il coinvolgimento e l'interattività degli studenti. Gli studenti possono quindi visualizzare, controllare e annotare i contenuti della lezione direttamente dal proprio dispositivo.

Con la nuova applicazione Splashtop Classroom per iPhone, gli studenti con iPhone possono partecipare alla sessione di condivisione dello schermo dell'insegnante con un codice univoco o scansionando un codice QR che l'insegnante può visualizzare sul proprio schermo. Una volta collegati, gli studenti potranno vedere lo schermo dell'insegnante in tempo reale sul loro iPhone. Gli insegnanti possono quindi dare il controllo a uno studente in modo che possa presentare e persino annotare i contenuti della lezione.

Splashtop Classroom per iPhone è ora disponibile

Splashtop Classroom è perfetto per iniziative 1:1 e BYOD (portare il dispositivo)! Gli insegnanti possono passare il controllo agli studenti e consentire loro di esplorare e comunicare le loro idee con il resto della classe senza spostarsi dai loro posti. Anche le applicazioni multimediali più complesse possono essere condivise istantaneamente e con un'esperienza utente eccezionale. Se sei già un utente Splashtop Classroom, vai all'iTunes Store per scaricare subito l'app Splashtop Classroom !

Sei interessato a Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom è un'ottima soluzione per distretti scolastici, insegnanti, università e organizzazioni aziendali. Puoi iniziare subito con una prova gratuita. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno.

