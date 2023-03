Le migliori app di accesso remoto e condivisione dello schermo per iPad a scuola

Con il nuovo iPad economico di Apple per gli studenti, ecco le migliori app di accesso remoto e condivisione dello schermo per uso didattico.

Gli iPad possono essere ottimi strumenti per insegnanti e studenti in classe. Corrono velocemente, hanno molte funzionalità e sono facili da usare sia per gli insegnanti che per gli studenti.

E proprio questa settimana, Apple ha annunciato un nuovo iPad economico con supporto Apple Pencil. Questo iPad a basso prezzo è rivolto principalmente agli studenti e può essere una grande aggiunta alla classe. È stato dimostrato che dispositivi come iPad aiutano a migliorare il coinvolgimento delle classi e a facilitare l'apprendimento se utilizzati correttamente.

Mentre gli iPad utilizzati da studenti e insegnanti in classe possono essere ottimi, è anche importante disporre delle applicazioni giuste per massimizzare l'apprendimento e il coinvolgimento.

Le soluzioni iPad per l'accesso remoto e la condivisione dello schermo di Splashtop sono perfette per insegnanti e studenti. Con Splashtop potrai condividere gli schermi dell'iPad con il computer della classe (e viceversa), usare un iPad per controllare la lezione e lasciare che uno studente controlli la lezione dal proprio iPad!

Oltre a fornire le migliori soluzioni di accesso remoto e condivisione dello schermo per oltre 10 anni, i pluripremiati prodotti Splashtop sono offerti a una frazione del costo di altri prodotti simili. Questo è il motivo per cui Splashtop è già utilizzato in centinaia di istituzioni educative in tutto il paese.

Ecco le migliori soluzioni Splashtop per la condivisione dello schermo iPad & accesso remoto in classe:

Mirroring360 Trasmetti e condividi lo schermo dell'iPad con altri dispositivi. Visualizza le schermate condivise di altri dispositivi sul tuo iPad. Ideale per la collaborazione e la presentazione di presentazioni! Gli studenti non avranno bisogno di guardare uno schermo che potrebbe essere lontano, hanno solo bisogno del loro iPad per vedere tutto.

Splashtop Classroom Gli insegnanti possono condividere gli schermi del computer con gli iPad dei loro studenti. Gli insegnanti possono quindi lasciare che uno studente prenda il controllo della lezione, e persino annotare su di essa, il tutto dal proprio iPad. Gli insegnanti possono anche usare il proprio iPad per controllare il computer, liberandoli dal sedersi dietro la scrivania e consentendo un maggiore coinvolgimento.



Ognuna di queste soluzioni offre grandi vantaggi e ha dimostrato di aumentare il coinvolgimento in classe. Puoi infatti leggere i nostri casi di studio sui successi che molti distretti scolastici e istituti scolastici hanno sperimentato grazie a Splashtop.

Ecco tutto quello che devi sapere su ciascuna di queste due soluzioni. Inizia oggi stesso con una prova gratuita.

Mirroring360

La migliore app di condivisione dello schermo per iPad. Effettua il mirroring wireless dello schermo dell'iPad (o di qualsiasi altro Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook) sul tuo Mac o sul tuo computer Windows senza bisogno di fili o cavi. Registra la schermata condivisa e salva per un secondo momento. Usa Mirroring360 Pro per condividere lo schermo del tuo Mac o Windows su un massimo di 40 iPad contemporaneamente. Ideale per condividere lezioni con studenti con esigenze speciali! Per saperne di più.

Splashtop Classroom

Il miglior strumento di collaborazione per iPad. Condividi il tuo desktop e le tue applicazioni con iPad (e altri dispositivi) del tuo studente. Gli studenti possono connettersi con un semplice codice QR. Una volta connessi, gli studenti possono visualizzare, prendere il controllo e annotare i contenuti della lezione dai propri iPad per il resto della classe. Trasforma qualsiasi iPad in una lavagna interattiva con Splashtop Classroom. Per saperne di più.

Un'ultima cosa

Come avrete notato, i prodotti Splashtop non sono solo per iPad. Mirroring360 e Splashtop Classroom sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook. Questo rende Splashtop perfetto per le iniziative BYOD (Bring Your Own Device).